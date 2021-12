DØMT FOR TRANSHETS: En 52 år gammel mann fra bergensområdet er i Hordaland tingrett dømt til betinget fengsel i 21 dager og en bot på 15 000 kroner for hets av en transkvinne på Facebook. Dommen er trolig den første av sitt slag etter at kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk i fjor fikk vern mot hatefulle ytringer i straffeloven § 185. Den dømte mannen er en bekjent av kvinnen og kalte henne blant annet «pervers mannsgris» og skrev at: «tror du virkelig at et eneste menneske tror du er et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier». Han slo også fast at den fornærmedes kvinnelige identitet var «en syk fantasi i [tidligere mannsnavns] sinn» og indikerte at hun ikke var i stand til å ivareta barna sine. «Retten mener at tiltaltes ytringer ligger godt over nedre sjikt i denne saken, og klart rammes av straffeloven § 185», heter det i dommen.

VLADIMIR PUTIN ordla seg svært direkte om den spente situasjonen i Ukraina i en TV-sendt tale tirsdag: Det venter en «militær gjengjeldelse» hvis NATO ikke trapper ned det Russland oppfatter som aggressive handlinger langs nabolandets grenser, og Russland, som «ikke har rom for å trekke seg tilbake» har i så tilfelle «enhver rett til dette»,sier den russiske presidenten, som tidligere har nøyd seg med å påpeke at han har «en rød linje» vesten ikke bør tråkke over. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg responerer ifølge CNN med at den vestlige militæralliansen er klare for å gå i «meningsfylt dialog» med Moskva, er det utelukket å slutte å «støtte Ukraina politisk og praktisk».

Visste du at Filter Nyheter i 2021 sto bak avsløringene av hvordan det nyfascistiske partiet Alliansen rekrutterer ungdom på nettet? At avisa avdekket hvordan Fremskrittspartiet brukte penger med ukjent opphav i valgkampen? Og at det lille «non-profit»-selskapet Rhipto kan ha misbrukt statlige tilskudd, og blant annet investert i fjellhytte?

I fem år har Filter satset knallhardt på noe så tids-uriktig som uredd, men grundig og seriøs kvalitetsjournalistikk. Kjøper du et gaveabonnement på Filter Nyheter i julegave bidrar du til at vi kan fortsette å jobbe det 6. året – og så får mottakeren et lekkert papirmagasin i posten og eksklusive nyhetsbrev hver ukedag. Klikk her for å lese mer!

HURTIGTEST-TRØBBEL: Forbruket av hurtigtester er nå enormt og det forventes å øke enda mer – fra den første uka i januar estimerer Helsedirektoratet at Norge vil trenge 3,2 millioner hurtigtester i uka. Men allerede før omikron har knapphet på hurtigtester skapt utfordringer i flere norske kommuner. Dagen etter at den svært smittsomme virusvarianten ble påvist i Norge varslet Helsedirektoratet at behovet for hurtigtester er større enn hva de har mulighet til å levere og at kommunene må prioritere strengt hvem som skal få tilgang til gratis selvtester. «Hurtigtester koster mye penger og må derfor anskaffes i tråd med gjeldende anskaffelsesregler og etter forventet forbruk», sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Filter Nyheter. Les hele artikkelen her.

OMIKRON-DØDSFALL I USA: En uvaksinert mann i Houston, Texas, døde mandag av covid-19 forårsaket av omikron-varianten. Dødsfallet er etter hva som er kjent det første korona-dødsfallet i USA tilskrevet omikron. Men bare en brøkdel av korona-tilfellene blir sekvensert for variant-type, og det kan derfor være mørketall. Ifølge de lokale helsemyndighetene var mannen i femtiårene og hadde underliggende helseproblemer. Lokale myndigheter i delstaten ber nå uvaksinerte personer om å minimere kontakten med andre og unngå forsamlinger med mer enn noen få folk. Omikron har etter bare tre uker i landet hatt en enorm spredning, og blir nå estimert å være den dominerende varianten med 73 prosent av smittetilfellene nasjonalt. USAs president Joe Biden uttalte tirsdag at «vi burde alle være bekymret for omikron, men ikke få panikk».

Fortsatt god bittelille julaften!

Hilsen Filter-redaksjonen



PS! Test ut vårt nye digitalprodukt da vel, det er gratis i 30 dager! Nyhetsbrev om morgenen og landets beste oppdateringer på klimanyheter, konspirasjonsteorier og politisk ekstremisme. Og mer til – klikk her!