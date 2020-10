Presidentens twitterkonto kunngjorde altså like før klokka 01 Washington-tid at både han og Melania Trump har testet positivt for covid-19, og at de var i karantene:

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Det er per fredag morgen uvisst om Trump har symptomer. Presidentens lege brukte i natt ordet «well» for å beskrive formen hans, men skrev samtidig om rekonvalesens, og ingen i Det hvite hus ville avkrefte symptomer. (Trump brukte ordet «recovery»).

Bare to timer før den positive testen ble kjent, hadde Trump bekreftet at rådgiveren Hope Hicks, som nettopp reiste med ham på Air Force One, var smittet. Men da hadde Det hvite hus visst om Hicks’ symptomer siden onsdag, ifølge New York Times. Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020 74 år gamle Trump er i aldersgruppen som er mest sårbar for covid-19 og er regnet som overvektig. Han har tidligere latt være å offentliggjøre detaljerte helseopplysninger, og har aldri klargjort hvorfor han i fjor brått ble sendt til sykehus for undersøkelser. (Visepresident Mike Pence ble satt i beredskap med tanke på en mulig narkose for presidenten). Har latterliggjort munnbind og sosial distansering Trump har nektet å bruke munnbind i offentligheten og har så sent som i tv-debatten tirsdag latterliggjort Joe Biden for å gjøre dette tiltaket: Here's Trump — who just announced he and Melania are under quarantine for possible COVID infection — mocking Joe Biden at Tuesday's debate for wearing a mask pic.twitter.com/Q9cFtqezwc — Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 2, 2020 Presidenten har bagatellisert både koronaepidemien i USA, effektene av covid-19, og behovet for smitteverntiltak – og har kommet med villedende og farlige helseråd til amerikanerne helt siden krisen startet. Dette valgkamptemaet blir nå forsterket. Meningsmålingene tilsier at store flertall av velgerne er misfornøyd med Trumps håndtering av koronakrisen. Når pandemien er øverst på agendaen, har dette også holdt oppslutningen hans nede på et nivå som er altfor lavt til å kunne vinne valget om det skulle bli resultatet. Samtidig er det vanskelig å spå om hvordan folk vil reagere på smitte i presidentens nærhet. I sommer døde Trump-støttespilleren Herman Cain, en tidligere presidentkandidat i partiets nominasjonsvalgkamp, etter å ha vært på et Trump-folkemøte uten munnbind – men Trumps mest ihuga tilhengere fortsatte å strømme til de smittefarlige arrangementene. Dødsfallet så heller ikke ut til å endre holdningene til et bredere lag av Trump-fans som allerede var preget av feilinformasjon om viruset.

Folkemøter og pengeinnsamling ryker – forklaringsproblemene blir større

Rutinen for tidligere smittetilfeller i Det hvite hus har vært at vedkommende må være hjemme fra jobb én uke uten symptomer og ha avlagt to negative tester før de kan komme tilbake. De generelle retningslinjene i USA er minst 10 dagers isolasjon for covid-19-positive.

Trump skal nå holde seg i isolasjon i Det hvite hus, noe som fort får direkte konsekvenser for valgkampen i halvparten av tiden som gjenstår før 3. november.

Om Trump ble smittet av en av sine nærmeste rådgivere, kan også andre nøkkelpersoner i staben, politikere eller valgkampapparatet være smittet – og flere av dem blir trolig uansett hindret i reiser og møter på grunn av karantene.

Så lenge Trump faktisk er isolert eller i karantene, kan han ikke gjennomføre de enorme folkemøtene som utgjør det kanskje viktigste elementene i hans offentlige valgkampopptredener. Ett av dem skulle vært i kveld i viktige Florida, men er nå avlyst . Folkemøtene var svært kontroversielle fra før. Like før det ble kjent at han selv var smittet, pågikk en krangel med lokale myndigheter i vippestaten Wisconsin, der aktuelle arenaer for Trump-folkemøtene er i «rød sone» i en pågående smitteoppblomstring.

som utgjør det kanskje viktigste elementene i hans offentlige valgkampopptredener. . Folkemøtene var svært kontroversielle fra før. Like før det ble kjent at han selv var smittet, pågikk en krangel med lokale myndigheter i vippestaten Wisconsin, der aktuelle arenaer for Trump-folkemøtene er i «rød sone» i en pågående smitteoppblomstring. Allerede fredag hadde Trump flere planlagte valgkamparrangementer – blant annet møter med viktige pengegivere . (Biden-valgkampen har skaffet mye mer penger til valgkampinnspurten). Selv om noen slike tilstelninger kan gjøres på nett eller telefon, skaper isolasjonen raskt trøbbel for mobiliseringen av republikanske støttespillere. Litt av attraksjonen for giverne er å få møte presidenten.

. (Biden-valgkampen har skaffet mye mer penger til valgkampinnspurten). Selv om noen slike tilstelninger kan gjøres på nett eller telefon, skaper isolasjonen raskt trøbbel for mobiliseringen av republikanske støttespillere. Litt av attraksjonen for giverne er å få møte presidenten. Den neste tv-duellen mellom Biden og Trump er planlagt 15. oktober, altså er det vanskelig å si om den blir berørt.

altså er det vanskelig å si om den blir berørt. Når selv presidenten kan rammes av covid-19, kan det sparke bein på Trumps narrativ om at koronakrisen er i ferd med å komme under kontroll. «Jeg vil bare si at at slutten på pandemien er i sikte, og at neste år vil bli et av de beste årene i vårt lands historie», sa han så sent som torsdag kveld.

Støtt Filter!

Journalistikken på Filter Nyheter er grundigere og mer faktabasert enn de fleste artiklene du leser andre steder.

Dette er fordi den støtten vi får fra våre faste støttespillere gir oss arbeidsro til å konsentrere oss om det som virkelig betyr noe - grundig og gjennomarbeidet journalistikk.

Derfor håper vi at du vil bli med på laget. Om du gjør det, så vit at hver krone du betaler går til vårt journalistiske arbeid. Dessuten får du for kun 100,- kroner i måneden Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du allerede er abonnent og verver en venn sender vi deg en Filter t-skjorte som takk. Alt du trenger å gjøre er å få din venn til å sende oss en mail så sender vi den til deg.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.