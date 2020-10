President Donald Trump har i ni måneder møtt koronapandemien med lite kunnskap, høy selvtillit og latterliggjøring av tiltak. Nå har han og kona Melania Trump testet positivt for viruset selv, én måned og to dager før valgdagen.

De neste dagene vil vise hvordan han håndterer å drive valgkamp i karantene. Han offentliggjorde smitten på Twitter med ordene «vi vil komme oss gjennom dette SAMMEN».

Det er ikke akkurat slik han har ordlagt seg fram til nå.

Den 10. september snakket Donald Trump til supportere i en flyplasshangar i Michigan, da han hevdet at USA «runder den siste svingen» i landets koronakrise. Dødstallene nærmet seg 200 000. Det er langt høyere dødstall enn noe annet land i verden. Under en pressekonferanse i Det hvite hus dagen etter gjentok han budskapet: «Vi runder den siste svingen, og det skjer mange gode ting».

Trump insisterte også på at han ikke lyver for det amerikanske folk om viruset. Uttalelsen kom i kjølvannet av at journalisten Bob Woodward avslørte at presidenten innrømmet å ha bagatellisert pandemien tilbake i mars.

4. juli uttalte presidenten at «99 prosent av alle tilfellene er totalt harmløse». Hans fremste rådgiver på pandemien, Anthony Fauci, så seg nødt til å imøtegå påstanden. «Det er åpenbart ikke tilfelle». «Jeg prøver å finne ut hvor han har det tallet fra», sa Fauci til Financial Times. Trump skal ha referert til statistikk over antall innlagte pasienter.

Helsetopper har siden understreket at det foreløpig ikke er noen god oversikt over hvilke helsemessige konsekvenser som kan komme i kjølvannet av sykdommen, også for personer som ikke har blitt kritisk eller alvorlig syk.

Tidlig i mai ba Trump om nyhetsbyrået Reuters’ korrespondent i Det hvite hus, Jeff Mason, kunne ta av seg munnbindet. «Kan du ta det av? Jeg kan ikke høre deg», sa Trump. Mason svarte at han ville snakke høyere. «OK, for du vil bare være politisk korrekt», kommenterte Trump. «Nei sir, jeg vil bare ha på meg munnbindet», fremholdt Mason. Og så vipps, så var munnbind et spørsmål om politisk ståsted.

Trump on Tuesday: “I wear masks when needed. I don’t wear masks like him. Every time you see him, he’s got a mask. He could be speaking 200 feet away and he shows up with the biggest mask I’ve ever seen.» pic.twitter.com/iyGJBW6aJ7

«Nå politiserer Demokratene koronaviruset», begynte Trump under et folkemøte i Charlestone 28. februar, før han sammenlignet kritikken mot virushåndtering med anklagene om russisk innblanding i presidentvalget og riksrettsprosessen: «Dette er deres nye bløff».

Presidenten uttalte flere ganger på vårparten at viruset trolig ville forsvinne ettersom det ble varmere i været. «Det kommer til å forsvinne en dag, det er som et mirakel, det vil forsvinne» sa han til deltakere ved åpningen av måneden for afro-amerikansk historie, i Det hvite hus 27. februar.

Trump uttalte ved flere anledninger i slutten av januar at USA hadde viruset «helt under kontroll», og at «det vil gå helt fint». 2. februar mente han viruset var stanset:

«Vel, vi har i hovedsak stanset det, det som har kommet fra Kina. Vi kan ikke ha tusenvis av mennesker med dette problemet, koronavirus, som kommer hit. Så vi må se hva som skjer, men vi stanset det, ja».

Senere har han, ved gjentatte anledninger sagt at han «får kontroll på pandemien» (2. juli), og at «pandemien falmer bort. Den vil falme bort» (Tulsa, Oklahoma 17. juni). På dette tidspunktet var landet på vei inn i en andre oppblussing.

