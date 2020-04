Det totale antallet registrerte koronasmittede i verden har passert to millioner, og mer enn 133 000 mennesker har dødd, ifølge data samlet av Johns Hopkins University.

Europaparlamentet skal møtes i en spesiell sesjon for å diskutere et felles svar fra medlemslandene på koronapandemien. Det skal stemmes over en resolusjon som inneholder oppfordringer til sterkere beskyttelse av EU-borgere under krisen, samt EU-bistand for medlemslandets helsesystemer, og en enhetlig strategi for utfasing av akuttiltak. Utkastet kritiserer også Ungarn og Polens korona-håndtering.

Asia vil trolig ha null økonomisk vekst for første gang på 60 år på grunn av pandemien, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF).

President Donald Trump skal torsdag gi retningslinjer til guvernører om hvordan de kan åpne USAs næringsliv. Det skjer etter Det hvite hus brukte store deler av onsdag til å konferere ledere og bransjegrupper om hvordan de skal vurdere den økonomiske skaden grunnet pandemien, skriver Washington Post.

Tyskland gjenåpner små virksomheter neste uke, selv om forbundskansler Angela Merkel advarte om at restriksjonene vil bli løftet sakte, og kan gjeninnføres hvis viruset sprer seg. Eldre elever får komme tilbake til skolen i begynnelsen av mai.

Sør-Koreas venstrevridde regjeringsparti vant parlamentsvalget med det som beskrives som et valgskred, noe som skyldes president Moon Jae-ins regjerings hittil vellykkede korona-håndtering. Moon’s Demokratiske parti og dets allierte vant 180 seter i nasjonalforsamlingen på 300 seter. Opposisjonen United Future Party (UFP) fikk 103 seter, ifølge den nasjonale valgkommisjonen. Valgdeltakelsen var på 66,2 prosent, den høyeste på 28 år, ifølge Korea Herald.

