Mistet oversikten? Her er korona-nyhetene i Norge onsdag 15. april oppsummert:

Fersk Filter-artikkel:

Asiatiske land og regioner som har hatt suksess med å undertrykke koronaepidemien uten å stenge samfunnet, forbereder seg på at mer restriktive tiltak kan bli nødvendig i en potensiell ny smittebølge.

Virus-situasjonen nå:

6 740 er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge.

er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. 194 er innlagt på sykehus, 64 ligger på intensivavdeling og 52 er tilkoblet respirator.

er innlagt på sykehus, ligger på intensivavdeling og er tilkoblet respirator. 150 er døde.

Mer korona-nytt:

Det blir likevel ikke utepils for en engere, men smittefarlig stor krets av regjeringens rådgivere, statssekretærer, viktige mediemennesker og First House-profiler i kveld, selv om Peder W. Egseth inviterte til treff på Nesodden for å omgå skjenkeforbudet i hovedstaden. Egseth er politisk rådgiver for statsminister Erna Solberg : – Dette ble helt feil og det hele var en dårlig idé , skriver han i sms til Aftenposten.

inviterte til treff på Nesodden for å omgå skjenkeforbudet i hovedstaden. Egseth er politisk rådgiver for statsminister : , skriver han i sms til Aftenposten. «Koronakrisen gir en ny type båtflyktninger» , skriver kommentator Kjetil B. Alstadheim i en sedvanlig snerten tekst om den planlagte pils-utflukten til Nesodden (vi orker ikke å gjengi punchlinen, men kan avsløre at et meksikansk ølmerke blir nevnt).

, skriver kommentator i en sedvanlig snerten tekst om den planlagte pils-utflukten til Nesodden (vi orker ikke å gjengi punchlinen, men kan avsløre at et meksikansk ølmerke blir nevnt). Regjeringen presenterte i dag en veileder til forebygging av smitte i landets barnehager (SMK ikke inkludert): Kort fortalt handler den om god hånd- og hostehygiene, at syke personer (både barn, foresatte og foreldre) må holde seg borte når de er syke eller har symptomer, samt at nærkontakt bør begrenses ved at ansatte har fast ansvar for mindre grupper av barn.

Norsk barnelegeforening har for øvrig publisert en vurdering av hvilke grupper av barn med kronisk sykdom som kan møte i barnehage eller skole, og hvem som bør være hjemme. – Risikoen for alvorlig covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar , heter det innledningsvis – flere detaljer her.

, heter det innledningsvis – flere detaljer her. Barnehageansatte som blir smittet av koronaviruset på jobb, kan ha krav på yrkesskadeerstatning. Det kom fram under regjeringens pressekonferanse onsdag. – Yrkesskadereglene gjelder. Ansatte som får en yrkesskade på jobb, vil komme inn under de reglene, sa justisminister Monica Mæland (H).

(H). Antall søknader om dagpenger bare fortsetter å øke – tirsdag kom det inn 5 400 nye, ifølge NAV. 4 300 av dem gjelder dagpenger ved permittering. Siden de massive koronatiltakene ble innført 12. mars, har NAV mottatt 383 000 søknader, der cirka 90 prosent gjelder dagpenger ved permittering.

Rundt 2 350 personer er pålagt 14 dager i karantene etter at de la påsketuren til butikker på feil side av svenskegrensa. – I verste fall tar de med seg smitte tilbake og sprer den, fordi Sverige har et annet smittebilde enn Norge, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte for 498,-. Bare velg ønsket størrelse med knappene under så gjøres resten med Vipps.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.