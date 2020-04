Hong Kong, Singapore og Sør-Korea har alle blitt holdt frem som foregangsland for håndtering av koronaviruset – De asiatiske landene har klart å undertrykke epidemien uten å stenge samfunnet, slik Kina og mange vestlige land, inkludert Norge, i mer eller mindre grad har gjort.

Metoden har vært tidlig, massiv og velorganisert testing, nitid oppsporing og isolering av smittede, karantene for personer som har vært i nær kontakt med smittede. Et velutviklet og tett samarbeid på tvers av departementer, etater og institusjoner har også vært viktig.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har holdt grepene opp som ny gullstandard for håndtering av pandemien.

De siste ukene har imidlertid flere av de asiatiske suksesslandene tydd til stengninger og restriksjoner av typen vi etter hvert har blitt godt kjent med i Norge. Vi har sett nærmere på tre av dem:

I likhet med Hongkong, har Taiwan tett kontakt med Kina. Årlig strømmer det nærmere 3 millioner kinesere til og fra den demokratiske øystaten, den 19. største økonomien i verden.

Da koronaviruset brøt ut i Wuhan i desember, lå alt til rette for at Taiwan skulle bli hardt rammet. Det skjedde ikke. Filter Nyheter har skrevet hva myndighetene gjorde fra virusutbruddet i Kina ble offisielt, og de neste to månedene. Det er det samme mønsteret: Strenge, raskt iverksatte reiserestriksjoner, testing og karantene.

Arbeidslivet fortsatte bortimot som før.

I midten av mars økte imidlertid antall registrerte, nye tilfeller med seksgangeren – riktignok fra et nivå man kunne telle på én hånd, til 31 stykker, men økningen var bratt.

   

Økningen skyldtes innbyggere som vendte tilbake fra Europa og USA med smitte, og som slapp gjennom statens finmaskede sporingssystem. To uker senere er antallet nye registrerte smittede igjen tilbake til en håndfull.

Heller ikke Taiwan går av veien for streng digital overvåking: Hvis folk forlater eller slår av telefonene sine, får de en politimann på døra.

Også Taiwan har innført et generelt innreiseforbud for utlendinger, med ett unntak: Gjestearbeidere som er viktige for landets elektronikk-industri.

Landets visestatsminister Chen Chi-mai sier til Financial Times at landet nå forbereder seg på at det kan komme et plutselig smitteutbrudd som spinner ut av kontroll.

Sykehus frigjør senger, myndighetene setter inn tiltak for fysisk distansering. Grensene åpner ikke før smitten er under kontroll i andre land, tidligst i august-september.

Hvorfor Hongkong slapp unna så billig, på tross av at lederen Carrie Lam lenge holdt igjen folkekravet om å nekte innbyggere fra Kina å reise inn på halvøya, som ligger sørøst for Kinas provins Guangdong, har vært noe av et mysterium. På tross av 7,5 millioner innbyggere var det bare registrert 150 koronatilfeller i begynnelsen av mars.

En teori eksperter nå holder en knapp på, er at befolkningen her er vel vant med å bruke munnbind. Flere samfunn hvor bruk av munnbind er utbredt og etablert, har registrert lavere infeksjonsrater enn eksempelvis mange europeiske land. Det kan skyldes at symptomfri, uvitende smittede har spredt viruset, mens steder hvor «alle» bruker munnbind, har disse spredt smitten i langt mindre grad. Flere land har endret sine retningslinjer om maskebruk etter data fra det amerikanske smittvernbyrået CDC tilsa at så mange som 25 prosent av de smittede ikke hadde noen symptomer, men var smittsomme.

I Hong Kong, Taiwan, Sør-Korea, Thailand og Vietnam er det å ha masker i offentligheten så allment akseptert at de som forlater hjemmet uten, risikerer kjeft og stygge blikk.

Det har imidlertid ikke vært nok til å skåne det kinesiske, selvstendige området fra å få en skarp økning i antall smittetilfeller.

Lam Ching-choi, en av leder Carrie Lams rådgivere, har sagt at Hongkong følger en «undertrykk og lett opp»-strategi. Skoler og barnehager ble blant annet stengt fra 25. januar og første halvdel av februar. Også i Hongkong jobbet folk hjemmefra i flere uker.

I begynnelsen av mars fikk imidlertid flesteparten av de nærmere 200 000 offentlig ansatte gå på kontoret igjen. Private arbeidsgivere fulgte tett på. Hongkong lettet opp, og smitten økte.

Så, midt i mars, kom et stort antall studenter som studerer utenlands, tilbake til Hongkong med virus på lasset. De ble satt i karantene i to uker for å unngå ytterligere spredning.

Den 23. mars ble grensene for alle ikke-borgere stengt i to uker, og to dager senere valgte myndighetene å stenge barer og underholdningssteder. Flere tilfeller ble knyttet til Lan Kwai Fong-området, et strøk med barer og restauranter, samt en bryllupsfest i området Discovery Bay. Politiet patruljerte party-gatene, og arresterte karantenebrytere – enkelte hadde klipt av seg de elektroniske armbåndene de er pålagt å ha på seg for at myndighetene skal kunne overvåke at de er hjemme.

På det tidspunktet var halvparten av isolatsengene i Hongkong tatt i bruk.

13. april er smittetilfellene igjen lave i Hongkong. Myndighetene advarer innbyggerne mot å senke skuldrene for mye: Det kan skyldes at færre testes.

Singapore: Sterk smittevekst i påsken

Singapore klarte å holde antallet smittede så lavt at det kunne telles på to hender, i halvannen måned fra det første lokalt smittede tilfellet ble registrert 23. januar.

Ikke før 20. mars, da antall registrert smittede hadde doblet seg fra 23 til 47 dagen før, innførte myndighetene forbud mot forsamlinger over 250 mennesker. Fram til da var sterke reiserestriksjoner og karantene-pålegg de grepene myndighetene hadde brukt. De er imidlertid sterke: Nylig returnerte borgere på utenlandsreise må for eksempel dele telefonens posisjonsdata med myndighetene hver dag for å bevise at de overholder karantenen.

Kun aktiviteter for eldre mennesker hadde til da blitt avlyst, og folk hadde i en uke blitt oppfordret til å ha hjemmekontor eller å unngå rushtrafikk-tider på kollektivtransport.

26. mars ble barer og alle offentlige underholdningssteder stengt. Antall nye smittede svingte så opp og ned rundt hundretallet i to nye uker.

Så, på langfredag, gjorde antallet nye smittede et nytt hopp: 286 – en dobling og vel så det, over natten. To dager senere kom nær 400 nye til, og det har fortsatt å holde seg høyt de neste par dagene.



Regjeringen iverksatte mye strengere tiltak for å bremse spredningen av viruset: Alle unntatt viktige virksomheter er nå stengt. Innbyggere får kun lov til å kjøpe mat og medisin, trene og gå til frisøren. 14. april ble det obligatorisk å bruke munnbind utendørs for alle over to år. De som ikke gjør det risikerer en bot på 300 dollar. En 53 år gammel mann som brøt karantene-ordren fikk passet sitt inndratt.

«Smittebryteren», som regjeringen kaller det, vil vare i minst en måned. Helseminister Gan Kim Yong uttalte at landet nå må fortsette å slippe opp og stramme inn tiltak nå og da for å bremse smittefrekvensen og opprettholde tilstrekkelig kapasitet i helsevesenet.

Hva skjedde?

En betydelig andel av de nye smittede er knyttet til gjestearbeidere innen industri, bygg og anlegg. Titusener av gjestearbeidere bor tett sammen i enkelte av bystatens kvartaler. Helsemyndighetene sender nå ut arbeidslag med helsearbeidere ut til brakkene for å teste, isolere og pleie syke gjestearbeidere.

CNA Insider har snakket med gjestearbeiderne i brakke-karantene via video:

Videre tilskrives økningen hjemreisende fra land med lite smittekontroll, der familiemedlemmene til de karantenesatte hjemreisende fikk beskjed om at de kunne fortsette som før, så lenge ingen viste noen symptomer (slik det også er i Norge). Professor Yik-Ying Teo ved Saw Swee Hock School of Public Health sier til BBC at i etterpåklokskapens lys er det lett å se at karantenereglene skulle vært strengere, forstått som at hele husstanden skulle vært i karantene, eller at den hjemvendte skulle vært satt i karantene for seg selv – det vi i Norge ville kalt isolasjon.

Simon Clarke, førsteamanuensis i cellulær mikrobiologi ved University of Reading, sier det slik til The Independent: «Vi har fått et virus i befolkningen, og det kommer til å fortsette å gjøre det det gjør. Det er så enkelt som det. Det går ikke bort, og selv om det forsvinner et sted, vil det bare komme tilbake. Folk oppfører seg som om kineserne har knust det. Det har de ikke. Selv om disse landene er i stand til å utrydde det, vil viruset bare importeres igjen».

Fire av verdens ti travleste flyruter er mellom de sørøst-asiatiske landene. Verdens travleste grenseovergang på land går mellom Singapore og Johor Bahru i Malaysia. Det nytter ikke å være god på hjemmebane hvis naboene dine ikke får det til – eller noe annet land folk kommer reisende fra.

Tirsdag 14. april møttes landene i Sørøst-Asia til et eget toppmøte om pandemien, «Special Asean Summit on Covid-19». Et tema som ble særlig diskutert, var hvorvidt organisasjonens medlemsland burde ha samordnete reiserestriksjoner under utbrudd som dette.

Klare, felles retningslinjer vil hjelpe medlemslandene å innta en «balansert, rasjonell tilnærming» som tar hensyn til både helse og økonomi, fremholdt Singapores statsminister Lee Hsien Loong: «Ingen av oss i Asean kan være virkelig trygge med mindre hele regionen er trygg», uttalte han.