Det skulle bli starten på «den store stormen» der president Donald Trump gjorde rent bord og umiddelbart begynte sitt omfattende oppgjør med den onde dypstatseliten av Demokrater, kjendiser og finanstopper som i det skjulte bestemmer alt i det amerikanske samfunnet.

«Are you ready to hold the political elite accountable?», skrev den påståtte varsleren «Q» i nettforumet 8kun få dager før valget. «Are you ready to take back control of this country?», fortsatte vedkommende. Den 3. november postet «Q» et bilde av et flagg og siterte Abraham Lincoln.

Deretter ble det stille.

Også tidligere har det i perioder kunnet gå lang tid mellom hver gang en ny melding fra «Q» har dukket opp. Nå kan det ha en helt konkret forklaring: Ron Atkins, sønn av 8kun-forumets eier Jim Watkins, har nemlig varslet at han slutter som administrator.

Selv om både far og sønn Watkins lenge har benektet det, har det over tid florert plausible teorier om at én eller begge poster som «Q» i det aktuelle forumet, eller at de er i direkte kontakt med vedkommende som gjør det.

Har ventet på den uunngåelige «stormen» der eliten stilles til ansvar

«Q» fremstiller seg selv som en varsler som sitter med topphemmelig innsideinformasjon om hva som egentlig foregår på høyeste hold i amerikansk samfunnsliv. Det er ingenting som tyder på «Q» faktisk er en varsler.

Men helt siden den første kryptiske posten fra vedkommende dukket opp i forumet 4chan for ganske nøyaktig tre år siden, har antallet følgere som forsøker å tolke meningsinnholdet i beskjedene økt. Over tid er det blitt etablert et fantasi-univers der Donald Trump spiller en viktig rolle.

Les også: Dette er konspirasjonsteorien som kan hjelpe Donald Trump i valget

En sentral profeti fra «Q» har handlet om at Trump vil lede an i det endelige oppgjøret med medlemmene i «kabalen», et hemmelig nettverk av maktmennesker som dyrker djevelen, forgriper seg på barn og bruker Covid 19-pandemien som skalkeskjul for store forbrytelser.

Teorien antar religiøse dimensjoner: Den uunngåelige «stormen» skal etterfølges av en «stor oppvåkning», der verden på nytt blir et godt og rettferdig sted. Flere av Qanon-følgerne var svært optimistiske før presidentvalget – men Trump tapte.

Hvilke konsekvenser får det at profetien er knust?

Tror at Trump egentlig har vunnet – eller at USA straks kollapser

En stor kontingent av Qanon-følgerne klamrer seg etter sigende til Trumps eget narrativ, som handler om at politikere fra Det demokratiske partiet forsøker å «stjele» valget eller at prosessen har vært preget av omfattende juks. Slaget er langt ifra tapt, mener flere.

«POTUS has already won and I still say all states go Red when this is over. Biden, the deepstate and media will ultimately be brought up on treason charges», het det i en melding fra en ivrig følger for bare få dager siden:

A QAnon promoter still has hope that Trump will win the election in a 50 state sweep. pic.twitter.com/Rd5LPOI0AB — Travis View (@travis_view) November 7, 2020

Den personlige kampviljen hos mange av følgerne kan være urovekkende å observere: I uoffisielle nettavstemninger har flere uttrykt en klar oppfatning om at USA nå er på vei inn i en borgerkrig eller at landet vil kollapse totalt, samtidig som de ser for seg å spille en aktiv rolle i dette:

4/ Based on the unofficial Telegram polls there is agreement that violence might be an option if there is no political solution. Now these are not very scientific but they do provide a temperature check of some QAnon communitites. pic.twitter.com/cO6JuKPfDK — Marc-André Argentino (@_MAArgentino) November 7, 2020

Noen mener at Trump allerede har vunnet overlegent, men at han later som noe annet for å eksponere den onde dypstatseliten:

Another day of "Trump actually won a landslide and is only pretending he lost to expose the deep state" dawns from the Q community. pic.twitter.com/OEQP8R9UW6 — Mike Rothschild (@rothschildmd) November 8, 2020

Samtidig åpner flere for at de kan ha tolket profetiene fra «Q» feil. Kanskje er det slik at «den store stormen» egentlig ikke skulle komme nå, men heller inntreffe den 20. januar da Biden etter planen skal overta?

Ventet på at JFK Jr. skulle dukke opp og slutte seg til kampen

Også tidligere har Qanon-følgerne vist evne til pragmatisme når virkeligheten ikke har stemt overens med profetiene. Lenge trodde for eksempel flere at John F. Kennedy Jr., som døde i en flystyrt utenfor Cape Cod i 1999, ville «komme tilbake» under en Trump-markering den 17. oktober i år og slutte seg til sistnevntes kamp mot dypstaten.

Det skjedde selvsagt ikke, men uten at Qanon-følgerne mistet motet av den grunn. Heller begynte de å rasjonalisere det hele: Enkelte tok selvkritikk for at de hadde tolket profetiene feil, mens andre la vekt på at sikkerhetsmessige forhold hadde gjort det umulig for John F. Kennedy Jr. å dukke opp.

På akkurat samme måte leter mange Qanon-følgere nå aktivt etter fantasirike forklaringer på både Trump-nederlaget og «Q»s forsvinningsnummer. Kanskje er «Q» avslørt og tatt av dypstaten, eller han er blitt tvunget til å gå i dekning? Og kanskje har myndighetene benyttet supercomputeren «Hammer» og programmet «Scorecard» til å endre det faktiske valgresultatet?

Sistnevnte teori er allerede avslørt som oppspinn. Men selv om det hele skulle ende med at Trump til slutt blir nødt til å erkjenne nederlaget eller i det minste forlate Det hvite hus før Biden blir innsatt den 20. januar 2021, betyr det ikke nødvendigvis spikeren i kista for Qanon-bevegelsen.

To menn arrestert i Philadelphia – synlige Qanon-protester i flere byer

Teorien er nemlig svært fleksibel – og bare siden valget har flere av følgerne tatt til gatene. Av FBI er Qanon-bevegelsen definert som en potensiell terrortrussel. Noe av bakgrunnen for dette er flere hendelser der følgere har forsøkt å ta saken i egne hender.

Senest forrige torsdag ble to menn arrestert utenfor et av lokalene der valgstemmer telles i Philadelphia, Pennsylvania. De to bar håndvåpen uten tillatelse og hadde kjørt fra Virginia med mål om å avsløre eller stoppe valgjuks. I bilen fant politiet en hatt med Qanon-logo, Q-klistremerker, ammunisjon og ytterligere skytevåpen.

I helga samlet nær 2000 Trump-tilhengere seg i hovedstaden Harrisburg i den samme delstaten. Flere av dem var bevæpnet og hadde klær eller effekter med logoer og navn fra hvite nasjonalist-grupper som America First og nyfascistiske gategjenger som Proud Boys.

The MAGA “stop the steal” crowd has moved to the PA capitol steps. An armed militia has joined them pic.twitter.com/CwXuYRycKE — Christopher Mathias (@letsgomathias) November 7, 2020

En rekke av de fremmøtte kom også med synlige Q-logoer på pins eller luer, samtidig som de ropte at «Joe Biden er en pedofil» – en fullstendig substansløs, men mye delt vrangforestilling blant følgerne av Qanon-universet.

