Ukraina på offensiven: Nærmer seg viktig knutepunkt

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

RYKKER FREM MOT KNUTEPUNKT: Det ukrainske militæret ser ut til å ha oppsiktsvekkende suksess med sin motoffensiv sør og øst i landet. I gårsdagens oppdatering hevdet Volodomyr Zelenskyj at mange bosetninger var befridd fra okkupasjonsstyrkene den siste uka, og at områder tilsvarende 1000 kvadratkilometer er gjenerobret så langt i september. Akkurat nå handler mye om ukrainerne vil klare å innta knutepunktet Kupjansk, der de kan bryte viktige russiske kommunikasjons- og forsyningslinjer i Kherkov-regionen. Et bilde som er spredd på Telegram skal vise ukrainske styrker ved inngangen til byen, de prorussiske styresmaktene der skal ha bedt folk om å evakuere i påvente av angrep, og den amerikanske […]