Svensk ambassade i Tyrkia måtte stenge – frykter finsk alenegang

FINSK ALENEGANG, SVENSK SKREKK: «Sveriges skrekkscenario kan bli virkelighet», skriver SVT-kommentator Mats Knutson etter at Finlands utenriksminister Pekka Haavisto i dag åpnet for at Finland kan gå videre med sin Nato-søknad uten å vente på nabolandet i vest. Haavisto sier Finland nå ønsker en avklaring innen et toppmøte i starten av juni.

Det er nye toner fra Helsinki etter at de to landene har søkt sammen og tatt sikte på å gå inn i forsvarsalliansen simultant. Sveriges Nato-prosess, tidligere antatt å være en ren formalitet, har stoppet på Tyrkias motvilje – den er forbundet med landets støtte til kurdiske organisasjoner Ankara mener er terrorister (samtlige Nato-land må godkjenne opptaket av nye medlemmer).