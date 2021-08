Den rasismedømte provokatøren Rasmus Paludan (39) fra det høyreradikale mikropartiet Stram Kurs har med ujevne mellomrom skapt store overskrifter i hjemlandet Danmark de siste årene.

Det har skjedd med voldsromantiserende retorikk om at «gater og smug vil bli forvandlet til elver av blod», fantasier om hvordan «hundretusenvis sitter hjemme og klargjør sine våpen» for en kommende krig mot muslimer på dansk jord eller programerklæringer om et «endelig mål» der det ikke lenger vil være «en muslim igjen på jorden».

39-åringens mange markeringer i offentligheten – bevisst lagt til innvandrertette bydeler for å hisse på seg motdemonstranter med tilsøling eller brenning av koranen – har kostet dansk politi et tresifret millionbeløp.

Nå avslører avisen Ekstra Bladet at Paludan over tid har delt grove sex-fantasier om sine mindreårige følgere på kommunikasjons-plattformen Discord, der han er vert for serveren «Dansk Ungdom».

Dikter opp fantasier om voldtekter og seksuell avstraffelse

Serveren ble opprettet etter at Paludans konto på YouTube ble fjernet i februar 2020, skriver avisen. Formålet var å spre budskapet om Stram Kurs' politikk. Siden den gang har partilederen opparbeidet seg et nettverk av unge gutter, som han snakker med via tekst, lyd og video.

Samtalene handler imidlertid ofte om sex, ifølge avisen: Partilederen dikter opp grove sexhistorier der de andre samtaledeltakerne, der enkelte oppgir at de er 13 år gamle, blir tildelt «roller» i 39-åringens fiktive, men detaljerte fantasier.

Serveren er lukket i den forstand at deltakerne trenger en invitasjonslenke for å komme inn, men blir like fullt reklamert for i andre Stram Kurs-kanaler på nettet.

Når han er pålogget, fungerer Paludan som både moderator og ordstyrer, ifølge Ekstra Bladet, som beskriver hvordan 39-åringen kan sitte til langt på natt og ofte dreier samtalen over til sex.

Avisa har infiltrert serveren og kan gjengi både video og tekst-utdrag fra den seksualiserte kommunikasjonen, der gjennomgangstemaet er «grov fetisj, utnyttelse, voldtekter og seksuell avstraffelse».

Straffbart, ifølge jusprofessor – blir anmeldt til politiet

Nå varsler danske Redd Barna at de går til anmeldelse av Paludan på bakgrunn av opplysningene fra Ekstra Bladet.

– Det vi ser er en voksen mann som er omgitt av gutter og tenåringer i chat-rom der han forteller dem ydmykende, nedverdigende og voldsomme seksuelle historier. Det er elementer av mobbing, grenseoverskridelser og nedverdigende sex i historiene, og han bruker noen av navnene på barna som angivelig er under 15 år i historiene, sier Redd Barna-psykolog Ane Lemche til avisa.

Jusprofessor Sten Schaumburg-Müller ved Syddansk Universitet mener Paludan bryter dansk lov i de tilfellene hvor tilhørerne er mindreårige:

– Det er deltakere i chatten som blir utsatt for ydmykende ting. Det er noe med grov seksuell avstraffelse av en ung gutt foran klassen med en dildo. Det er rimelig eksplisitt innhold, sier Schaumburg-Müller, som refererer til lyd- og bilde-opptak av samtaler han har fått fra Ekstra Bladets journalister.

Rasmus Paludan avviser at han har begått lovbrudd og omtaler seg selv som en slags gjest på den aktuelle Discord-serveren.

Paludan: – Ingen har klaget på min atferd eller mine ytringer

– Jeg har ikke noen reell viten om hvor gamle personene på serveren er, da det kun er basert på hva de selv opplyser. Hvis jeg har ytret seksuelt innhold, så har det vært i de kanalene som er beregnet på folk fra 15 år eller over, heter det i et tilsvar.

Han beskriver en generelt «fri tone» på Dansk Ungdoms server, men understreker at det finnes «en rekke regler». 39-åringen har imidlertid ikke fått tilbakemeldinger på at han brutt reglene eller krenket noen, skriver han til avisa.

– Hvis noen hadde sagt det, så ville jeg naturligvis ha tilpasset språkbruken min. Ingen brukere har henvendt seg til meg med klager på min atferd eller mine ytringer på serveren. Det er flere managere og administratorer på serveren. Disse har heller ikke mottatt klager på meg, bemerker Paludan.

Besøkte meningsfeller i Oslo for to år siden – planla nytt besøk i fjor

Paludans parti Stram Kurs stilte til valg til det danske Folketinget i juni 2019, men lykkes ikke med å passere sperregrensen. Resultatet på 1,8 prosent oppslutning har imidlertid gjort ham berettiget til en årlig partistøtte på over to millioner kroner i året, skriver Ekstra Bladet.

Som politiker har Paludan over tid pleid kontakt med muslimfiendtlige meningsfeller i Norge. I august 2019 var han gjest ved det høyreradikale Selvstendighetspartiets valgbod på Karl Johan i Oslo.

Det kulminerte i amper stemning der én av partiets meningsmotstandere ble innbrakt av politiet og ytterligere to bortvist fra stedet.

I august i fjor skulle Paludan etter planen delta på en demonstrasjon sammen med den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) på Eidsvolls plass foran Stortinget. Besøket ble imidlertid stoppet av smittevernregler.

– Han har stående invitasjon til å kaste glans over arrangement i SIAN-regi når omstendighetene gjør det mulig, uttalte SIAN-leder Lars Thorsen til Filter Nyheter den gang.

I neste uke skal Paludan etter planen delta på et torgmøte i regi av det innvandringsfiendtlige partiet Alternativ for Sverige i Stockholm. Det er foreløpig ikke kjent om møtet vil gå som planlagt.

