Saudi-Arabia smykket seg med «El Clásico»: – Hvor er hylekoret nå?

Søndag 19. januar var det igjen duket for «El Clásico», også kjent som den spanske supercupfinalen «Supercopa de España», i Saudi-Arabia.

På King Fahd International Stadium knuste Barcelona fjorårets vinner Real Madrid 3–1 foran den saudiarabiske fotballfansen. Ingenting ble spart på under den prangende feiringen, der fyrverkeri ble skutt opp fra stadion-taket og flammekastere omkranset hele fotballbanen. Ifølge AP var det kvinner blant publikum, men det besto likevel av et overveldende flertall av menn på stadionet.

Fire dager etter var det igjen duket for fotballfest i den saudiske hovedstaden. Riyadh All Star – et sammensatt lag av Al Nassr og Al Hilad – møtte den Qatar-eide klubben Paris Saint-Germain (PSG) i en stjernespekket treningskamp. Portugisiske Christiano Ronaldo (37) spilte sin debut i saudiarabisk fotball. På andre banehalvdelen var argentinske Lionel Messi (35), som ved siden av fotballkarrieren i PSG nå blir betalt for å være turistambassadør for Saudi-Arabia.

Foran en stappfull stadion fikk Ronaldo to nettkjenninger i en kamp som endte med hele ni mål; 5–4 i favør Riyadh All Star. Etter treningskampen var det som i finalen av El Clásico fyrverkeri, flammekastere og konfetti.

Snapchat-bilder lagt ut av tilskuere på kampen mellom Riyadh All Star og PSG.

– To like stater, med samme strategi

Midtøsten-forsker Rania Maktabi ved Høgskolen i Østfold mener det er et paradoks at norske fotballfans som gikk fullt inn for boikott av Qatar, likevel ikke nødvendigvis ser ut til å ha de samme kvalene når det gjelder Saudi-Arabia.

– Jeg synes det er interessant. Qatar og Saudi-Arabia er to like stater, med samme strategi, men folk ser på dem veldig forskjellig, sier hun til Filter Nyheter, før hun spør:

– Hvorfor kommer ikke hylekoret nå? Er det fordi Saudi-Arabia er en veldig mye større regional stormakt enn lilleputtstaten Qatar? Saudi-Arabia kan lene seg tilbake med veldig mye mer pondus, makt, størrelse og autoritet.

Qatar er hennes hovedfelt forskningsmessig, men hun påpeker at menneskerettssituasjonen på mange måter er verre hos «storebroren» Saudi-Arabia. Det gjelder blant annet:

Manglende ytringsfrihet: Saudi-Arabia er en stat som regelrett dreper kritikerne sine, både i landet og utenfor. Drapet på den saudiske journalisten som skrev kritisk om hjemlandet sitt i Washington Post, Jamal Khashoggi, vakte internasjonal fordømmelse.

Saudi-Arabia er en stat som regelrett dreper kritikerne sine, både i landet og utenfor. Drapet på den saudiske journalisten som skrev kritisk om hjemlandet sitt i Washington Post, Jamal Khashoggi, vakte internasjonal fordømmelse. Undertrykkelse av sjiaminoriteten : Ifølge Amnesty International har uforholdsmessig mange fra den sjiamuslimske minoriteten blitt utsatt for urettferdige rettssaker og henrettelser.

: Ifølge Amnesty International har uforholdsmessig mange fra den sjiamuslimske minoriteten blitt utsatt for urettferdige rettssaker og henrettelser. Lite transparens og gjennomsiktighet om hva som foregår i maktens korridorer utenfor et snever krets rundt landets hersker.

og gjennomsiktighet om hva som foregår i maktens korridorer utenfor et snever krets rundt landets hersker. Invasjonen av Jemen: Saudi-Arabia har drevet krigføring i Jemen siden 2014, noe Maktabi mener ingen har «løftet et øyenbryn» til. – Dette er helt klart en invasjon fra en utenlandsk makt som droner løs mot et ganske fattig folk i samarbeid med Emiratene og Egypt, sier hun. Statsviteren vil ikke sammenligne invasjonen av Jemen med Russlands invasjon av Ukraina, men påpeker at det i begge tilfeller er vel så mye en ekstern invasjon.

Saudi-Arabia har drevet krigføring i Jemen siden 2014, noe Maktabi mener ingen har «løftet et øyenbryn» til. – Dette er helt klart en invasjon fra en utenlandsk makt som droner løs mot et ganske fattig folk i samarbeid med Emiratene og Egypt, sier hun. Statsviteren vil ikke sammenligne invasjonen av Jemen med Russlands invasjon av Ukraina, men påpeker at det i begge tilfeller er vel så mye en ekstern invasjon. Undertrykkelse av kvinner og LHBT-personers rettigheter: Amnesty International oppfordret spillerne om å bruke et armbånd for å markere kvinner og skeives rettigheter i Saudi-Arabia under «Supercopa», noe ingen av de fire spanske lagene gjennomførte.

Den «saudiske» spanske og italienske supercupfinalen

El Clasicó-finalen har i alle år vært Spanias store styrketest mellom vinnerlagene i La Liga og cupfinalen Copa del Rey. At den siden 2019 har funnet sted i en noe ny form i Saudi-Arabia, som går ut på at den har blitt en slags «miniturnering» med fire lag og semifinaler, skyldes at Saudi-Arabia har lagt inn enorme pengebeløp.

– Jeg skjønner ikke hvorfor Spania skal velge å ha sine cuper i Saudi-Arabia, det høres helt koko ut. Men jeg vil anta at de har betalt Spania vanvittig mye penger, sier Maktabi.

Ifølge nyhetsrapporteringer inngikk Det spanske fotballforbundet en reforhandlet avtale med Saudi-Arabia i juni 2021 – verdt 120 millioner dollar (en drøy milliard norske kroner) – for at finalen skulle spilles på saudisk jord fram til 2029.

Avtalen fikk massiv kritikk og flere mener spanjolene hjelper Saudi-Arabia i landets sportsvaskingsprosjekt. La Ligas egen president Javier Tebas var også kritisk, hovedsakelig begrunnet med anklagene om at Saudi-Arabia har piratkopiert spansk og europeisk fotball via en kanal støttet av saudiarabiske myndigheter i to år. Tebas mener derfor at pengene spansk fotball har tapt på ulovlige tv-tjenester, nå blir brukt for å finansiere arrangementet «Supercopa» i Riyadh.

Presidenten for Det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, argumenterte likevel for at avtalen kom til å putte 30 millioner euro (320 millioner norske kroner) årlig inn i spansk fotball fram til 2029.

Trolig tjener klubbene Real Madrid og Barcelona 7,8 millioner dollar hver på mesterskapet, og ifølge rapporter bruker Saudi-Arabia totalt 44 millioner dollar på det fem dager lange arrangementet.

Også den italienske «supercupen» ble arrangert i Saudi-Arabia for tredje gang i år.

Forsøker å bli vert for fotball-VM

Saudi-Arabia har de siste årene lagt inn enorme ressurser for å bli assosiert med de største fotballnavnene, og de har omsider lyktes med å kjøpe Ronaldo, som nå ser ut til å avslutte karrieren i den saudiske klubben Al Nassr. Beslutningen overrasket flere siden 37-åringen tidligere takket nei til et tilbud på nesten 60 millioner norske kroner for å være turistambassadør for landet, noe den daværende klubben Juventus begrunnet med at han har nok penger til å slippe å måtte assosiere seg med Saudi-Arabias frynsete menneskerettighetsrykte.

Saudiske myndigheter lyktes imidlertid med å signere Messi i rollen som turistambassadør.

For tida svermer ryktene om at Saudi-Arabia vil forsøke å bli fotball-VM-vert i 2030 i et samarbeid med Egypt og Hellas. De tre landene har ikke formelt kunngjort sitt kandidatur, men er forventet å være blant landene som kan bli stemt over av Fifa-kongressen neste år.

I VIP-boksen med Infantino

Under fjorårets fotball-VM i Qatar var Saudi-Arabias kronprins Mohammed Bin Salman (også kjent under navnet «MBS») strategisk plassert i VIP-boksen sammen med Khalifa bin Hamad Al Thani, faren til den nåværende Emiren i Qatar, og Fifa-president Gianni Infantino. Bildet av den smilende trioen var oppsiktsvekkende sett i lys av Saudi-Arabias treårige blokade mot Qatar fra fra 2017 til januar 2021, da forholdet mellom de to landene var iskaldt.

– Qatar ble massivt boikotta av Egypt og Saudi-Arabia, men likevel klarte Qatar å vise muskler. De taklet boikotten og la seg ikke flate i det hele tatt […] Slik jeg ser det, klarte en småstat å sette en stormakt på plass. På en måte kan man si at Qatar sa til naboen sin Saudi-Arabia at: «nå har du sett at jeg klarer meg uansett. Er du med meg eller ikke?», forklarer Rania Maktabi.

Da Saudi-Arabia omsider «krøp til korset», så skjønte de ifølge Maktabi at de måtte opprette et godt forhold til Qatar. Spesielt med tanke på at de vil posisjonere seg med mål om å bli vertskap for fotball-VM i 2030.

– Etter dette var det fantastisk for Mohammed Bin Salman å sole seg i glansen da hele verdens blitser ble rettet seg mot ham da han satt på høyresiden til Infantino, mens faren til Emiren satt på andre siden. Denne helomvendingen fra både Saudi-Arabia og Qatars side demonstrerer politisk samkvem mellom den regionale stormakten Saudi-Arabia, og Qatar som liten småstat.

Maktabi tror Qatar lot den saudiske kronprinsen få lov til å sole seg i denne glansen fordi Qatars utenrikspolitikk er utpreget pragmatisk.

– Qatar strekker seg langt for å oppnå vinn-vinn-løsninger i internasjonale relasjoner, sier hun.

Mohammed Bin Salman var også tilstede i VIP-boksen under fotball-VM i Russland i 2018, der han satt sammen med Fifa-president Gianni Infantino og Russlands president Vladimir Putin. Foto: Kreml (CC BY 4.0)

Golf, biler og hest

Men før Saudi-Arabia håper å bli arrangør for fotball-VM, investerer de tungt på en rekke andre idretter. Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan de finansierer utbryterligaen LIV Golf Tour. En konkurranse som utfordrer den tradisjonelle PGA-touren med enorme pengebeløp, kortere spilletid og ingen såkalte «cuts» – altså at spillere (potensielt publikums favorittspillere) går ut underveis. Finalen arrangeres på ingen ringere enn Donald Trumps golfanlegg i Miami, en bane som er sanksjonert av PGA.

Men kanskje aller mest suksess har Saudi-Arabia hatt i Formel 1-sporten. Rania Maktabi påpeker at også hestesport, veddeløpshester og dressurridning, er svært populært.

I 2029 blir Saudi-Arabia arrangører for De asiatiske vinterlekene, og de fleste tror at neste punkt på sjekklista er OL – enten sommer eller vinter.

Men hva vil egentlig Mohammed Bin Salman med all idretten? Er det dette som er sportsvasking; i definisjonen av rike lands forsøk på å renvaske sitt frynsete menneskerettighetsrykte med underholdningen og glansen idretten bringer med seg?

Rania Maktabi forteller at hun er mer interessert i begrepene «myk makt» og «hard makt». Sportsvasking er ifølge henne en av en lang rekke strategier Saudi-Arabia benytter seg av som «myk makt» i forsøket på å bli internasjonalt anerkjent.

– Jeg holder en knapp på at det handler mye om internasjonal show-off, men ingenting er bedre enn at det også gagner dem innenriks.

«Fengslet» slektningene på femstjerners hotell

Det moderne saudiske kongedømmet har vært styrt av en allianse med ofte konkurrerende familiegrener, alle etterkommere av deres grunnleggende hersker Abdulaziz Al Saud (Ibn Saud) som døde i 1953.

I november 2017, et halvt år etter at Mohammed Bin Salman ble tronet som kronprins, kastet han 30 av Saudi-Arabias ledende maktpersoner og slektningene deres inn på luksushotellet Riyadh Ritz-Carlton. Hans egne fettere og kusiner ble regelrett sperret inne, og Maktabi forklarer hvordan den ferske kronprinsen på denne måten gikk inn for å konsentrere makta ved å danke ut interne utfordrere innenfor staten:

– Det er det man kaller å sette på plass utfordrerne, påpeker hun.

Arrestasjonene var etter et dekret fra faren Kong Salman, men ble gjennomført av Mohammed bin Salman selv. De høyprofilerte hotellgjestene ble offisielt anklaget for korrupsjon, og overfor The Guardian har kilder påpekt at MBS visste at han ikke juridisk kunne sette dem i fengsel.

Maktabi forklarer at kronprinsen var ung og ambisiøs da han kom til makta, og at han ble favorisert foran en lang rekke prinser:

– Her snakker vi hundrevis av potensielle rivaler. Men en av de yngste, Mohammed Bin Salman, ble likevel valgt av far, og hva gjør han da? Han prøver å vise at han er verdig utvelgelsen ved å vise rivalene at det er han som bestemmer – at han er sjefen.

Alle som ønsket å komme ut av Ritz-hotellet måtte undertegne en lojalitetserklæring. Nå består den politiske eliten i Saudi-Arabia stort sett av kronprinsens egne klikk.

– Etterpå har Mohammed Bin Salman valgt seg sine fortrolige, nære rådgivere. Som i andre autokratier der det er få som bestemmer, plukket han seg ut en liten politisk elite med lojale støttespillere.

Fikk hjelp av amerikanske konsulenter til strategidokument

Skal man forstå hvorfor Saudi-Arabia nå satser såpass tungt på fotball og annen idrett, investeringer som i seg selv trolig ikke lønner seg økonomisk, må man se på landets politiske prosjekt «Visjon 2030» som ble lansert i april 2016.

Visjonen ble laget i lys av de enorme opprørene i Nord-Afrika og Midtøsten i 2011, som fikk Al Saud-familien – den styrende familien i Saudi-Arabia – til å skjønne at de måtte ta grep for å beholde makta.

Rania Maktabi forteller at da hun først hørte om dette verket trodde hun det var som en hvilken som helst abstrakt langtidsstrategi bestående av vage planer og løfter. Men da hun begynte å lese innholdet forsto hun at det skiller seg ut, og at dokumentet er et storstilt politisk prosjekt. Siden Saudi-Arabia ikke har noe reelt parlament eller konstitusjon, har Visjon 2030 blitt et politisk dokument som tegner opp et omfattende statsbyggingsprosjekt, med mål om at Saudi-Arabia skal bli mindre avhengig av olje. De aller fleste av reformene som har skjedd i ettertid knytter seg til denne visjonen, som er utarbeidet med hjelp fra amerikanske konsulenter.

– De snakker om borgere som «brukere»; det er språk hentet fra New Public Management-litteratur, sier Maktabi.

Økt turisme, kvinnerettigheter og ikke minst en sterk sportssatsing er blant hovedsatsingene. I planene ligger det også at kvinner skal begynne å delta i sport, og i 2020 opprettet de en egen kvinneliga i fotball.

I tillegg er en del av planen å gjennomføre gigantprosjektet «Neom» – fire nye turistbyer som etter det ambisiøse prospektet skal bygges opp fra bunnen av. En av byene skal etter planen være oppe i fjellene og være bygd for vintersport, en annen skal bygges på en luksusøy i Rødehavet, en by skal utelukkende bestå av en «vegg» og den siste har et teknologisk-industrielt fokus.

Energiavhengige

Rania Maktabi forteller at hun ble spesielt opprørt i sommer, da Mohammed Bin Salman spaserte rundt i Athens Akropolis, stedet som går under betegnelsen «demokratiet vugge».

– Ingen glemmer drapet mot Khashoggi, parteringen av en veldig anerkjent journalist. Det er helt klart at Mohammed Bin Salman ønsker å vise at ja, det skjedde, men det går fint – fordi vestlige stater er avhengige av Saudi-Arabias olje.

Etter at USAs bensinpriser føk til værs i fjor, reiste USAs president Joe Biden til Saudi-Arabia for å møte kronprinsen. Dette til tross for sterke advarsler fra menneskerettsorganisasjoner, også pårørende av 9/11-terroren. Besøket ble ikke mindre kontroversielt etter det famøse bildet av knyttneveslaget mellom Biden og Bin Salman.

Møtet mellom Joe Biden og Mohammed Bin Salman 15. juli 2022 ble sterkt kritisert av menneskerettsaktivister. Foto: Presidentembetet Joe Biden (CC BY 4.0)

– Har Vesten gjort seg for avhengig av saudiarabisk energi etter Russlands invasjon av Ukraina?

– Avhengigheten var der før Russlands invasjon, men Saudi-Arabia vet å bruke makta si nå i forbindelse med olje og energiforsyning. Det er derfor du ikke hører så mye kritikk mot saudiske myndigheter. Ingen ønsker å tråkke på tærne hos aktører som kan være til hjelp for dem selv, svarer Maktabi.

Opprettet ny statsminister-stilling

I september i fjor ble kronprins Mohammed Bin Salman, som tidligere kun har vært landets de facto-leder, formelt utnevnt som statsminister.

Maktabi tror Saudi-Arabia opprettet denne statsministerrollen slik at han ikke skulle kunne bli internasjonalt straffeforfulgt for å ha bestilt drapet på journalist Jamal Khashoggi.

To måneder senere kom Biden med en uttalelse som gikk ut på at han mener MBS bør få immunitet på grunn av hans nye offisielle rolle. Maktabi tror Bidens manøver også kan ha vært et forsøk på ikke å tape ansikt dersom presidenten forsto at etterforskningen ikke førte fram.

(En dommer vil til slutt ta stilling til immunitetsvurderinger, og Bidens anmodning er derfor ikke bindende).

Har gjort det mulig for kvinner å skille seg

Da saudiarabiske kvinner til slutt fikk lov til å kjøre bil i 2017, som det siste landet i verden, ble samtidig en rekke kjente kvinnerettighetsaktivister – deriblant dem som sto fremst i kampen om å få lov til å kjøre bil – fengslet. Én av dem er den kjente aktivisten Loujain Al Hathloul, som ble fengslet og torturert for sin aktivisme.

Også vergesystemet, som går ut på at kvinner trenger tillatelse fra far, eventuelt sønn eller onkel, står fortsatt sterkt i Saudi-Arabia:

– Den eksisterer, men det er ganske mange kvinner som klarer å balansere og leve bra innenfor det systemet og det finnes et slingringsmonn. De som har problemer er dem som har menn som legger stengsler og hindrer kvinners valgfrihet, blant annet hvem en kvinne kan gifte seg med. Mannlige slektninger kan også nekte kvinner å jobbe.

En ny, positiv endring, ifølge Maktabi, kom i 2021. Nå kan kvinner søke om skilsmisse og få den godkjent på nett, noe de tidligere måtte ha tillatelse fra mannen for å kunne gjøre.

– Det å skille seg er nesten like viktig som å få lov til å gifte seg. Ikke å kunne skille seg er nesten som å være i et fengsel, kanskje verre. Du kan bli voldtatt, misbrukt og slått. Du er mannens eiendom hvis du ikke får lov til å gå ut av ekteskapet. Det er interessant at et konservativt land som Saudi-Arabia, til tross for vergesystemet, har åpnet for skilsmisse.

Hun opplyser er det kun er åtte av til sammen 22 arabiske stater som har endret loven og åpnet opp for kvinners selvstendige rett til skilsmisse.

– Kjønnsmessig segregering

En annen positiv endring hun ser er at Saudi-Arabia var blant de første av de arabiske landene som i 2013 utformet lovgivning om vold i hjemmet. Dette går ut på at vold i hjemmet er definert som grunnlag for å reise sak i retten, og at politiet har begynt å ta dette feltet på alvor.

– I 2013 var Saudi-Arabia blant de første arabiske statene som vedgikk at det fantes vold i hjemmet. Saudi-Arabia gikk i front der, sier Maktabi.

Hun påpeker at dette gir en langt større frihet, og at dette er en av grunnene til at Mohammed Bin Salman har blitt svært populært blant saudiarabiske kvinner. Dette til tross for at Saudi-Arabia i fjorårets Global Gender Gap Report lå helt nede på 127. plass av 146 stater.

– Han blir sett på som en Che Guevara. Han har pondus, er uhyre populære, vakker og karismatisk. Mange saudiarabiske kvinner opplever at han er på deres side.

– Innafor vergesystemet er det noen interessante sider. Myndighetene gjør begge deler: de fengsler kvinnelige aktivister og åpner for skilsmisse, Rania Maktabi. Foto: Privat

– Men samtidig finnes det såkalte «care centers»?

– Ja, dette er for kvinner som bryter med sosiale normer for «sømmelig adferd». På godt norsk er det snakk om det som i gamledager kaltes for «tukthus». Saudiarabiske «care centers» og det som tidligere ble kalt for tukthus her i Norge handler om å irettesette, straffe og disiplinere kvinner som opponerer mot sosiale normer. Kvinner som ikke er lydige mot mannlige slektninger, det være seg fedre, brødre eller ektefeller. Såkalt «vanskelige» kvinner, både unge og eldre, kan bli anmeldt av sin egen familie. Dette er kjønnsmessig segregering av kvinner som eksisterer ved siden av vanlige fengsler.

Maktabi understreker at de juridiske rammene rundt slike sentre er uklare.

– Det er ikke noen oversikt over lov og dom når det gjelder hvorfor og hvordan et mannlig familiemedlem kan anklage at jenter og kvinner bryter sosiale normer. Det er klart at i et konservativt og kjønnssegregert samfunn som Saudi-Arabia så har jenter og kvinner liten grad av frihet.

– De glemmer torturen

Menneskerettsaktivist Lina Al Hathloul, søsteren til nevnte Loujain Al Hathloul, har tidligere fortalt Filter Nyheter at hun er bekymret for måten kronprinsen bruker idrett for å legitimere seg selv som diktator:

– Folk tenker på Messi som nå representerer turistindustrien i Saudi, men de glemmer torturen søsteren min ble utsatt for. Når de tenker på Saudi glemmer de mordet på Jamal Khashoggi, de tenker heller på Messi og underholdning. Dette er akkurat hva sportsvasking er, det handler om å gjøre alt «vakkert» ved å fronte seg selv med kjendiser og underholdning. Samtidig sørger de for at realitetene holdes skjult.

Lina Al Hathloul lever i dag i eksil og er kommunikasjonssjef for den saudiske menneskerettsorganisasjonen ALQST. (Foto: Privat)

Fotomontasje: Filter Nyheter. Bilder fra den spanske supercupfinalen og kampen mellom Riyadh All Start–PSG i Saudi-Arabia.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.