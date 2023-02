Sterk skyts mot datingapper og den mest lettleste av alle Putin-biografier

Redaksjonens månedlige kulturtips.

DOKUMENTAR: Den ferske BBC-dokumentaren «Queer Egypt Under Attack» handler om hvordan politiet og voldelige kriminelle gjenger målrettet samler inn informasjon om LHBT-personer via datingapper. Homofili har lenge vært stigmatisert i landet, og journalistene har funnet bevis på ryktene om at politiet systematisk lager seg falske datingprofiler for å hente inn bevis undercover – bevis de igjen bruker på å fengsle dem. Dette til tross for at det ikke finnes noen lover i landet som gjør homofili ulovlig. Dokumentaren viser til konkrete samtaler der politiet selv har initiert til samtaler for å få folk til å «avsløre» legningen sin. «Kom igjen kjære, ikke vær sjenert, vi kan møtes offentlig og så dra til leiligheten min», skal en politibetjent ha lokket med for å samle inn beviser. Kriminelle gjenger bruker