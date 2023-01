Stadig færre EU-borgere vil ut av unionen

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

APPETITTEN PÅ EU-EXIT DALER: Andelen innbyggere i EU-land som sier de støtter en utmelding fra unionen har dalt signifikant, og til dels dramatisk, etter Storbritannias brexit. Det viser en spørreundersøkelse som gjentas annethvert år i 30 europeiske stater av University of London og i dag omtales av The Guardian. I Finland ville bare 15,4 prosent stemt for en EU-utmelding den siste toårsperioden, mot hele 28,6 prosent i 2016-2017. Også i Nederland, Portugal, Østerrike og Frankrike har britenes skjebne på utsiden av unionen åpenbart satt en støkk i mange. Mindre, men like fullt statistisk signifikante dropp i utmeldelsesstøtten er registrert i […]