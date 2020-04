Selv på hjemmekontor slipper man ikke unna allmøtene i disse dager, og du har kanskje måttet høre sjefen presentere både koronatiltak og permitteringsvarsler via videokonferanse.

Filter Nyheter vil i stedet ha allmøte med… alle!

Onsdag 29 april klokka 20.30 har vi og programleder Eirik Bergesen (kjent fra Trumps verden på Tv2 nyhetskanalen) satt sammen et panel med blant andre Børge Brende, Bård Vegar Solhjell og Nina Jensen for å snakke om hva de tror skjer etterpå. Etter at koronakrisen har lagt seg. Hvor fort kan økonomien komme seg opp igjen? Hvordan vil klima påvirkes av det som nå skjer? Hva hvis? Hva nå? Hjelpes, vi har mange spørsmål.

Foreløpig er følgende gjester bekreftet:

Børge Brende – President, World Economic Forum

Nina Jensen – Leder REV Ocean

Bård Vegar Solhjell – Direktør i NORAD

Anine Kierulf – menneskerettighetsekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Allmøtet vil strømmes på Facebook, og vi vil oppdatere eventet jevnlig ettersom flere gjester og mer av programmet spikres. Meld deg på for å få oppdateringer helt frem til sending.

… og det blir flere allmøter fremover

Hver måned vil Filter sammen med Bergesen sette sammen et nytt panel som vil ta for seg forskjellige temaer som Filter Nyheter er opptatt av og forlenge diskusjonen fra journalistikken vår.

Selvsagt er også arrangementene gratis tilgjengelig for alle.

Men også dette koster penger, for oss, og Filter er avhengig av støttespillere. Så om du vil ha en samtale og ikke en krangel, med viktige meningsbærere rett inn i kontoret/stua, uten reklame, så håper vi du vil være med på å gjøre både journalistikken og arrangementene bedre.

Du kan gjøre dette ved å bli månedlig bidragsyter eller gi et årsbeløp. Begge deler gir deg vårt nye magasin i posten hver måned. Om du bestiller de neste dagene (se nedenfor), rekker du forøvrig å få den aller første utgaven, som akkurat kom fra trykkeriet.

Du kan også vippse et engangsbeløp til 514053 eller du kan være med å by på selve den originale tegningen til førsteutgaven av Filter-magasinet, signert vår egen Pål Nordseth:



Vi auksjonerer altså bort en innrammet original av tegningen som pryder forsiden. Dette bildet kan bli ditt ved å sende oss en melding i kommentarfeltet under sendingen, så vil det høyeste budet motta bildet i post bare noen dager etter. (Du kan også sende et bud NÅ, på mail til [email protected]).

Men aller helst ønsker vi at du setter av litt tid onsdag klokka 20. 30 og ser den viktigste live-sendingen siden månelandingen, helst med et rykende ferskt Filter magasin på bordet iført en raff ny Filter t-skjorte. Pengene går altså til Filter Nyheters redaksjon. Vi har ett mål: ansette flere journalister som kan gi deg enda mer og bedre journalistikk.

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte for 498,-. Bare velg ønsket størrelse med knappene under så gjøres resten med Vipps.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.