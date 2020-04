VG har publisert opposisjonens historie om hva som skjedde de dramatiske timene og døgnene i helgen det første kriseforliket ble behandlet på Stortinget, fra fredag 13. mars til søndag 15. mars. Avisen har blant annet fått tilgang til dokumentene som ble utarbeidet under forhandlingene. Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etterlyste mer erfarne forhandlere fra regjeringen i finanskomiteen, for å sikre forankret og rask utkvittering av forslag.

En gruppe småaksjonærer i Norwegian vil ikke gå med på flyselskapets foreslåtte plan for å løse gjeldskrisen og få mer statsstøtte, som innebærer å konvertere gjeld til aksjer. Konverteringen betyr at dagens aksjonærer blir veldig små. Aksjonærgruppen ønsker at staten går direkte inn med 10 milliarder, og blir majoritetseier.

USA har passert 50 000 døde av koronaviruset. Donald Trump sier forresten at han var sarkastisk om den «test ut injisering av desinfeksjonsmiddel»-ideen sin.

Verken Kina eller USA har sluttet seg til en global WHO-koalisjon som tar sikte på å hjelpe de mest utsatte landene med å få tilgang til vaksiner, diagnostikk og behandlingsverktøy mot koronaviruset, så snart de dukker opp. Ti afrikanske land har ingen pustehjelp-maskiner overhodet.

India tillater en begrenset gjenåpning av butikker i nabolag og boligområder fra lørdag. Det er over en måned siden nasjonen stengte for å dempe spredning.

Kina sendte team inkludert medisinske eksperter for å «gi råd» til Nord-Koreas diktator, melder Reuters. Tirsdag denne uken meldte flere internasjonale medier at Kim Jong-un nylig har blitt hjerteoperert. Han skal nå være alvorlig syk. Stress, mye røyking og overvekt skal være grunnen til sykdommen.

Brasils populære justisminister har trukket seg fra president Jair Bolsonaros regjering og anklaget ham for politisk innblanding. Sergio Moro, en tidligere dommer som hadde tilsynet over landets største korrupsjonsskandale, sluttet etter at presidenten sparket den føderale politisjefen. Moro sa at Bolsonaro krevde noen som ville gi ham direkte etterretning. Bolsonaro har kalt påstandene for «grunnløse», men Brasils statsadvokat Augusto Aras ba Høyesterett om tillatelse til å etterforske anklagene.

PSST: Vi har så smått begynt å stikke hodet ut av koronabobla (vi skal selvsagt fortsette å følge pandemien tett). Fredag la regjeringen frem sitt forslag til regler for hvordan vi kan oppføre oss i sårbare havområder. Du vet, den berømmelige iskanten. Vi tipper du har et vagt bilde av en bulkete strek på tvers av et kart over havområdet mellom Svalbard og Finnmark. Det er på tide å få koll på hva det dreier seg om, først som sist: Iskant-kompromisset – Regjeringen foreslår å gjøre nesten ingen ting

Nytt koronastoff har vi også: Dette er de fem viktigste innvendingene mot statens smittestopp-app, hvorfor de er vektige, og hvilke alternativer som finnes: Derfor slakter de «Smittestopp»-appen – og dette kunne vært annerledes

