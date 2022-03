De siste ukene har et nytt emblem dukket opp på russiske militære kjøretøy: «Z».

Z brukes som et støttesymbol for den russiske invasjonen av Ukraina og president Vladimir Putin. I rekordfart har tegnet markert seg et kraftsymbol på russisk ideologi og nasjonalisme. Symbolet er som oftest hvitt, stilisert i et tykt penselstrøk, og innrammet i enten firkanter, trekanter eller andre former.

– Ligner veldig på nazi-Tyskland

Først oppdaget militæreksperter et stort Z på russiske stridsvogner og pansrede militære kjøretøy, da de mønstret langs den russiske grensen på vei inn mot Ukraina.

Ifølge The Guardian ble håndmalte versjoner av symbolet observert nesten én uke før invasjonen formelt startet, den 19. februar 2022.

Senere poppet bokstaven opp i flere russiske byer: Klistret på bilruter, på varebiler, i busskur, i musikkvideoer, på demonstrasjoner og i «flashmobs». Tegnet er sporadisk sett i storbyer som Moskva, St. Petersburg, Krasnodar og Novosibirsk, i tillegg til at det har blitt malt over en gammel boligblokk fra sovjettiden.

Bare tre dager etter invasjonen av Ukraina kunngjorde den Kreml-finansierte propagandakanalen Russia Today (RT) at de selger t-skjorter og annet Z-profileringsmateriell. Kampanjen markedsføres med å være til støtte for krigens barn. De viser ikke til antall sivile liv som har gått tapt i krigen. (På krigens 13. dag bekrefter FN at krigen har tatt 406 sivile liv. Ukrainske myndigheter mener tallet er langt høyere.)

Men selv om man kan se Z-er rundt omkring i bybildet, er det så langt ingenting som tyder på symbolbruken er særlig utbredt blant den russiske befolkningen generelt.

Russisk-norske Maria Stensrud, leder av organisasjonen SmåRådina: For demokrati i Russland, sier Z-propagandaen spres på mange ulike nettsider. Både i statseide aviser, på universiteter og blant store selskaper.

– Propagandamaskineriet, for eksempel kanalen Russia Today, har laget masse videoer som sirkulerer i russiske medier med mennesker som samler seg. Det har blitt produsert videoer av folkemengder hvor de bruker t-skjorter og hettegensere med Z og marsjerer. Det ligner veldig på nazi-Tyskland, sier hun til Filter Nyheter.

Kommer tegnet fra russiske myndigheter?

I krig er det ikke uvanlig at partene lager tydelige symboler for å identifisere ulike innsatsstyrker og avgrense infanterier. Også under Russlands annektering av Krim brukte hæren til Putin de oransje- og svartestripede båndene til Saint George som et ledd i propagandaen – et symbol på Sovjetunionens «store seier» under andre verdenskrig.

Det uvanlige med akkurat denne kampanjen er at den har spredt seg blant ikke-militære russere, politikere og idrettsstjerner.

Det er uklart om russiske myndigheter har utnyttet oppmerksomheten rundt Z-ene på stridsvogner, eller om det har vært et planlagt propagandaløp.

– Ingen vet helt sikkert hvor det kommer fra, men det er ikke noe offisielt fra russiske myndigheter. Det var et symbol fra styrkene sør i Russland, men vi vet ikke sikkert hvem har bestemt å bruke det som invasjonssymbol, forklarer Stensrud i SmåRådina.

Russisk-norske Maria Stensrud, leder av organisasjonen SmåRådina: For demokrati i Russland

Enkelte tar imidlertid til orde for at kampanjen kan være Kreml-initiert og at målet er å trappe opp den folkelige støtten for invasjonen.

Vasily Gatov, en russisk-amerikansk medieanalytiker basert i Boston, sier til New York Times at han mener dette «definitivt er et statsindusert meme». Gatov bemerker at en liten «hær» av propagandister blir betalt for å spre slike memes på sosiale medier for å skape et falsk inntrykk av popularitet.

Én russisk politiker i den russiske statsdumaen (parlamentet), Maria Butina, har lagt ut en video der hun tegner en Z på dressjakken. I videoen sier den 33 år gamle politiske aktivisten angivelig «Gjør arbeidet deres, brødre. Vi vil alltid støtte dere». Under et plenumsmøte i dumaen fredag 4. mars var t-skjorten godt synlig under dressjakken hennes.

Butina ble i 2018 kjent skyldig for spionasje i USA. Året etter, da hun hadde sonet straffen i fengsel, ble den uregistrerte russiske agenten deportert fra landet.

Medlem av komiteen for internasjonale anliggender, Maria Butina, under plenumsmøtet til statsdumaen 4. mars 2022. (Foto: Pressetjenesten til parlamentet)

Hva betyr Z?

I flere uker har det vært spekulert om hva det mystiske symbolet egentlig betyr, og hvor det stammer fra. Bokstaven V dukker ofte opp samtidig, blant annet på Instagram-kontoen til det russiske forsvarsdepartementet. Z er imidlertid hyppist brukt.

Én teori har vært at tegnet Z står for navnet til den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj, mens bokstaven V står for Vladimir Putin. Andre tolkninger har vært at det er en forkortelse for «Zapad» som betyr vest, ment å betegne vestgående infanteri, mens «V» står for «vostok» (øst) og referer til Russlands øststyrker.

Søndag bekreftet det russiske forsvarsdepartementet at tegnet kommer fra «Za pobedy», et russisk uttrykk som betyr «for seier».

Forklaringen provoserte fram skarp meningsutvekling i FNs sikkerhetsråd denne mandagen. Da tok den ukrainske ambassadøren, Sergiy Kyslytsya, til orde for at Z betyr «zveri», hvilket betyr dyr eller beist på russisk. Russiske Vasily Nebenzya svarte med å si at russerne hadde deres egen mening om hvem «dyrene» er.

Kamil Galeev, tidligere stipendiat for menneskerettigheter og konfliktløsning ved den politiske tenketanken Wilson Center, tvitret i helgen at «for å si det enkelt, går det mot full fascisme» i Russland.

Sammenligningen med nazisme og fascisme er hyppig gjengitt i sosiale medier der Z manipuleres slik at den skal ligne et hakekors. Den amerikansk-britiske Bill Browder er blant dem som sammenligner folkesamlingene med hvordan Adolf Hitler mobiliserte tusenvis av ungdommer i «Hitlerjugend» før andre verdenskrig.

Det er likevel uklart om hvorvidt tegnet skal ses på som fascistisk eller ikke. Aglaya Snetkov, professor i internasjonal politikk ved London-universitetet UCL, er overfor BBC kritisk til denne tolkningen: «Det er mange memer som forvandler ‘Z’ til et hakekors, men det er gjort av folk som vil gjøre motstand mot regimet», mener hun.

Hvem bruker tegnet?

I tillegg til at den kontroversielle bokstaven har dukket opp rundt omkring i russiske byer og blant enkelte politikere, har russiske soldater tilsynelatende laget Z-bokstaver ut av merker fra drepte ukrainske soldater.

Et annet oppsiktsvekkende bilde, som har sirkulert i sosiale medier siden søndag, viser at svært syke russiske barn har måttet stille seg opp i en gigantisk Z-formasjon foran et sykehus i Kazan. Rundt 60 personer er med på bildet, både ansatte og pasienter. Den britiske avisen Daily Mail har kalt dette «årets mest umoralske propaganda».

Flere andre russiske skoler skal ha postet bilder av at barna samler seg i Z-formasjonen.

Symbolet har også fått en begrenset eksponering utenfor russiske grenser. På fredag, 4. mars 2022, samlet tusenvis av pro-russiske høyreekstreme serbere seg i Beograd. Der veivet de med Z-flagg og marsjerte til den russiske ambassaden.

Russian nationalists are rallying in support of the war with Ukraine pic.twitter.com/IonxefBoef — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 6, 2022

På søndag kom den russiske turneren Ivan Kuljak på tredjeplass under VM i Qatar, mens den ukrainske turneren Illia Kovtun stakk av med gullet. På podiet under medaljeseremonien utspilte det seg en ganske absurd scene der bronsevinneren hadde tegnet opp en Z på brystet av drakten sin.

Mandag bestemte Det internasjonale turnforbundet (FIG) at russiske og hviterussiske utøvere fra nå av skal utestenges fra konkurranser. I tillegg åpner de en såkalt «disiplinærsak» etter hendelsen. Likevel har den russiske hovedtreneren og flere andre russiske utøvere støttet opptredenen, og til russiske medier har Kuljak selv sagt at han ikke angrer «i det hele tatt».

Regionen KuZbass vil vise sin støtte for krigen

Z er ikke en bokstav i det kyrilliske (russiske) alfabetet, men flere russiske regioner, aviser og bedrifter, som ivrer for å vise sin støtte til krigen, har redigert en Z inn i logoen sin.

I den sibirske regionen Kuzbass har distriktsregjeringen meddelt at navnet deres fra nå av skal skrives som «KuZbass» i det offisielle materialet.

I kunngjøringen gjengir regionens guvernør, Sergei Tsivilev, falsk, russisk propaganda:

«Mens gutta våre utfører oppgavene med å demilitarisere og avnazifisere Ukraina, har innbyggerne i Russland og spesielt Kuzbass møtt et enestående økonomisk og moralsk press fra andre land, med en bølge av desinformasjon om fremdriften til den spesielle operasjonen [Russlands beskrivelse av krigshandlingene journ.anm.] og en sterkt negativ holdning. Z er først og fremst et tegn på støtte til våre krigere og et symbol på solidaritet i samfunnet vårt.» sier guvernøren.

Russiske myndigheter har i lenger tid forsøkt å fremstille den åtte år lange krigen i Donbas som et folkemord fra Ukrainas side, samtidig som Putin fremstiller ukrainerne som «fascister og nazister». Det er en realitet at det har vært en forekomst av høyreekstreme krefter i Ukraina, men den ukrainske regjeringen er ikke preget av denne ideologien.

Påstanden om folkemord har aldri blitt bevist, og amerikansk etterretning har advart mot en såkalt falsk flagg-operasjon fra russisk side, der de dikter opp en historie for å legitimere et angrep. Den norske Helsingforskomité har undersøkt de russiske påstandene og konkludert med at bevisene er syltynne.

Musikkvideo: «Hæren vår fullfører det helter gjorde under andre verdenskrig»

Musikkvideoen som har fått mest oppmerksomhet starter med en gruppe russiske menn med Z-gensere, og avsluttes med at en svær folkemengde er samlet i det som ligner en fabrikkhall der de veiver med russiske flagg og synger.

“we are not fascists! the ukrainians are the nazis! and here’s the video to prove i—ooooooh, okay. right right right right right.” pic.twitter.com/xBdH8d0NoY — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 5, 2022

Også her gjentas påstandene om at Russlands «spesielle operasjon» er en «konsekvens av at 14 000 mennesker har dødd i Donbas. 150 av dem uskyldige barn».

Filter Nyheter har fått hjelp av Maria Stensrud til å oversette innholdet i videoen:

«I dag fullfører hæren vår det helter gjorde under andre verdenskrig: Rensing av Europa for nazisme.»

«Vårt oppdrag er å hjelpe regjeringen med å utføre deres hellige oppdrag og ikke blande seg inn, men å støtte dem og heve moralen. Samtidig oppfordrer noen aktivister, som bruker hyklerske slagord som «jeg skammer meg», folk til å delta i protester. Gatene i russiske byer er kilden til styrken til militæret vårt, og vi lover at vi ikke vil la dem være uforsvarte.»

«Dette oppdraget vil lykkes, enten du liker det eller ikke. Snakker til alle våre soldater – fortsett å jobbe, brødre, og vær trygg på at dere er helter for oss. FOR RUSSLAND! FOR PRESIDENTEN! FOR RUSSLAND! FOR PUTIN!»

En annen Z-video er publisert av Simaland, et russisk selskap som driver en stor nettbutikk og er kjent for å lage Putin-støttende filmer. I en gigantisk hall samles enormt mange svartkledde ungdommer, samt rockeartist Vadim Samojlov, der de uttrykker støtte for invasjonen.

Også Viktor Sheptij, første nestleder for den lovgivende forsamlingen i Sverdlovsk-regionen og Zhanna Rjabtseva, stedfortreder for statsdumaen, gjentar den russiske propagandaen. De sier både at «verden har lukket øynene» for den åtte år lange krigen i Ukraina, og gir støtteerklæringer til deres «øverstkommanderende» president Putin.

Sistnevnte trekker også fram sitt eget, syke barn i en svært følelsesladet tale: «D et [medisinske] utstyret som barnet mitt bruker, er amerikansk. Jeg vet at jeg setter mitt barns liv på spill. Men de drepte barna i Donbas-krigen satte alt på sin plass.»

Videoer som disse har også tidligere dukket opp i ulike Kreml-kampanjer.

Stensrud forteller at denne type filmer lages hver gang det er store protester i Russland. OVD-Info, som kartlegger hvor mange russiske demonstranter som har blitt pågrepet i fredelige protester i hjemlandet, har siden 24. februar registrert langt over 13 000 fengslede demonstranter.

På spørsmål om hvem som deltar i Z-kampanjene, svarer Stensrud:

– Det er vanskelig å si hvem som ønsket å delta, og hvem som ble tvunget. Det kan være de får med seg ansatte i offentlig sektor og studenter, og sier at nå skal vi samles for å hedre våre helter. Så finner de senere ut at de deltar i en propagandavideo. Derfor er det vanskelig å si om de støtter budskapet eller ble tvunget, sier Stensrud.

Fått spraymalt Z på ytterdøra

Et illevarslende signal er at tegnet har Z blitt brukt som en skremselstaktikk og en trussel mot noen av dem som er imot krigen.

I helgen la Anton Dolin, en ledende filmkritiker som forlot Russland på grunn av motstand mot krigen, ut et innlegg på Facebook av at noen hadde spraymalt en gigantisk hvit Z på døra til leiligheten hans. Også medlemmer av opposisjonskunstkollektivet Pussy Riot, samt antikrigsorganisasjonen Memorial, har sagt at Z-symbolet var malt på inngangsdøren deres.

