Siste om krigen i Ukraina:

Den planlagte våpenhvilen som skulle gjøre det mulig for sivilister å evakuere beleirede ukrainske byer er brutt , idet det er avfyrt skudd mot den humanitære korridoren som skulle få folk ut av Mariupol, sier det ukrainske forsvarsdepartementet. Det første stadiet av evakueringen av Suma ble gjennomført i dag tidlig.

, idet det er avfyrt skudd mot den humanitære korridoren som skulle få folk ut av Mariupol, sier det ukrainske forsvarsdepartementet. Det første stadiet av evakueringen av Suma ble gjennomført i dag tidlig. Aktivister advarer mot at flyktninger fra krigen, som i stor grad er kvinner og barn, er utsatt for seksuelle overgrep og vold mens de er på flukt. « Det er en ‘candy shop’ for folk med onde hensikter», sier Shirin Tinnesand fra den polske hjelpeorganisasjonen Wadi til NRK.

Både Bloomberg og Associated Press melder i dag at Joe Biden er i ferd med å kunngjøre at USA stanser all import av russisk olje. Det til tross for at energiprisene allerede er så høye at de har bidratt til å løfte inflasjonen i USA til nivåer som ikke er sett på 40 år.

Det til tross for at energiprisene allerede er så høye at de har bidratt til å løfte inflasjonen i USA til nivåer som ikke er sett på 40 år. Energiselskapet Shell lovet tirsdag at de ikke lenger vil kjøpe russisk olje, gass, flytende naturgass eller andre petroleumsprodukter.

Verdens helseorganisasjon sier angrep på ukrainske sykehus og ambulanser har økt kraftig.

Russisk fremrykning nord i Ukraina har i stor grad vært stanset de siste dagene, men amerikanske militær-analytikere spår en offensiv mot hovedstaden i løpet av ett til fire døgn . Har invasjonsstyrkene lyktes i å reorganisere, få inn forsyninger og planlagt et koordinert angrep kan det bli verre for det ukrainske forsvaret å holde dem unna denne gangen, mener Institute for the Study of War.

. Har invasjonsstyrkene lyktes i å reorganisere, få inn forsyninger og planlagt et koordinert angrep kan det bli verre for det ukrainske forsvaret å holde dem unna denne gangen, mener Institute for the Study of War. Wall Street Journal-journalist Matthew Luxmoore publiserer nye videoklipp fra aktivister som overvåker russiske antikrigsdemonstrasjoner. Politi som banker opp og arresterer fredelige demonstranter er nå hverdagslige scener i russiske byer, skriver Luxmoore.

«LIGNER VELDIG PÅ NAZI-TYSKLAND»: Hva betyr det mystiske tegnet som stadig dukker opp i det russiske bybildet, hvor kommer det fra og hvem brukes det av? Les Filter Nyheters ferske gjennomgang her.



Så langt tyder ingenting på at symbolbruken, som markerer støtte til den russiske invasjonen av Ukraina, er svært utbredt blant den russiske befolkningen generelt. Men tegnet dukker stadig opp i flashmob-musikkvideoer, russiske storbyer, klistret på biler, samt blant enkelte politikere og idrettsstjerner. En russisk region har til og med lagt inn en «Z» i navnet, til tross for at bokstaven ikke er en del av det kyrilliske alfabetet. Maria Stensrud, leder av organisasjonen «SmåRådina: For demokrati i Russland», sier til Filter Nyheter at denne typen propagandamarkeringer blir laget hver gang det er store protester i Russland:«Det er vanskelig å si hvem som ønsket å delta, og hvem som ble tvunget. Det kan være de får med seg ansatte i offentlig sektor og studenter, og sier at nå skal vi samles for å hedre våre helter. Så finner de senere ut at de deltar i en propagandavideo», sier hun.

ATOMOPPRUSTNING I ØST: USA-baserte analytikere sa tirsdag at satelittbilder viser at det pågår reparasjoner og bygningsarbeider på Nord Koreas anlegg for atomprøvesprengninger, Punggye-ri. Det er første tegn på aktivitet ved teststedet siden Nord Korea stengte det ned i 2018 i henhold til en avtale landets leder Kim Jong-un har sagt at han ikke lenger føler seg bundet av. Ifølge internasjonale observatører skal også landets viktigste kjernereaktor nå operere for fullt. Opplysningene kommer samtidig med at en amerikansk etterretningsrapport fra februar advarer om at Nord Korea kan komme til å gjenoppta testing av atombomber og såkalte interkontinentale ballistiske missiler i år – i så fall de første slike testene siden 2017.



Ha en fortsatt god kvinnedag! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: Mirek Pruchnicki from Przemyśl, Sanok, Polska, CC BY 2.0

Vi er så sikre på at du vil like vårt digitale abonnement Filter MER at vi tilbyr deg å teste det helt gratis i 30 dager før du behøver å betale (det koster egentlig 70 kroner i måneden). Da får du flere eksklusive nyhetsbrev og spalter – enten i innboksen, eller på websiden hvis du foretrekker det. Klikk her!