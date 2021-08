God ettermiddag!

MÅ SNU NÅ: Innen 2040 har vi med høy sannsynlighet oversteget 1,5 gradersmålet i Paris-avtalen. Det skriver FNs klimapanel (IPCC) i sin nyeste rapport. Med det står vi overfor irreversible klimaendringer, massiv ødeleggelse og ekstremvær, refererer The Guardian. Det eneste som kan stanse utviklingen er drastiske tiltak for å redusere klimagassutslipp som må iverksettes i løpet av dette tiåret.

FNs generalsekretær António Guterres uttalte mandag at rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossilt brensel: «Land bør avslutte all ny leting og produksjon av fossilt brensel, og flytte subsidier over til fornybar energi.»

FN-sjefen oppfordret også til øyeblikkelig innsats: «Hvis alle går sammen kan vi ennå avverge klimakatastrofe [...] men slik rapporten slår fast, er det ikke tid til forsinkelser eller rom for unnskyldninger.» I november skal verdens land møtes i Glasgow for å bli enige om nye klimaforpliktelser på klimatoppmøtet Cop26.

Rapporten som ble publisert i dag er første del av IPCCs sjette rapport som kommer i tre deler. Den oppsummerer det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene og utviklingen vi ser i dag mer detaljert enn det som noen gang er gjort tidligere, ifølge Guterres. De to andre delrapportene skal handle om «Påvirkning, tilpasning og sårbarhet» og «Skadebegrensning av klimaendringene».

SUSPENDERT: Det muslimske trossamfunnet Minhaj-ul-Quran har suspendert imam Noor Ahmad Noor fra hans stilling ved trossamfunnets avdeling i Drammen og tar samtidig avstand fra hans jødefiendtlige uttalelser som ble kjent i forrige uke.

«Dette er antisemittiske innlegg som trossamfunnet fordømmer og har nulltoleranse for, og står i strid med vårt arbeid gjennom flere tiår (…) Vi vil samtidig vise solidaritet og støtte til våre jødiske søsken i Norge som har blitt såret av disse innleggene», skriver trossamfunnet i en uttalelse publisert fredag kveld.

«Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem» og «Israel er en djevel. Hitler drepte ikke alle og lot noen leve slik at verden kan se hvordan de setter menneskeheten i fare når de er i live», het de i to av innleggene på imamens private Facebook-profil, som har ført til en politianmeldelse for hatefulle ytringer. Noor beklaget og slettet innleggene da de ble kjent, og forklarte dem med at de ble publisert i frustrasjon over Israels angrep i Gaza.

DOBBEL STRAFF: Et av punktene i Oslo Frps handlingsplan er å «doble strafferammen for gjengmedlemmer og kriminalitet begått i geografiske områder». Til Avisa Oslo sa Jon Engen-Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson, lørdag at de konkrete områdene det er snakk om er Groruddalen og Oslo sentrum som er «områder med høy innvandrerandel og områder der det er høy kriminalitet».

Geir Lippestad, advokat og partileder for det nyoppstartede partiet Sentrum, mener forslaget er i strid med grunnloven. «Den europeiske menneskerettsdomstolen hadde sperret opp øynene hvis Norge innførte noe sånt», sa Lippestad til Avisa Oslo søndag. Som svar viste Helgheim til at Danmark innførte et tilsvarende forslag for noen år siden, uten å ha blitt dømt i menneskerettsdomstolen.

NY SMITTEBØLGE: USA er rammet av en ny, stor smittebølge med rundt 100.000 nye registrerte smittetilfeller hver dag de siste ukene. Delta-varianten står for nesten alle nye smittetilfeller. Økningen har gjort at myndighetene i flere delstater har gjeninnført flere restriksjoner som tidligere var opphevet.

Direktør Francis Collins ved USAs nasjonale helseinstitutt sa på ABCs program «This Week» at USA har feilet i sin pandemirespons, melder Deutsche Welle. «Vi skulle virkelig aldri ha kommet dit vi er i dag,» sa han og pekte på manglende vaksinering som en av hovedutfordringene.

Selv om rundt 70 prosent av voksne amerikanerne nå har fått minst én vaksinedose mot Covid-19, er det også flere millioner som ikke vil la seg vaksinere. Andelen uvaksinerte er langt høyere i republikanske delstater. Uvaksinerte utgjør det store flertallet av dem som blir innlagt på sykehus og dør av viruset.

