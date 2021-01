MOT RIKSRETT: 45 av 50 senatorer fra Det republikanske partiet stemte tirsdag kveld for en resolusjon som erklærer at riksrettssaken mot eks-president Donald Trump er i strid med den amerikanske grunnloven og derfor må droppes. Selv om resolusjonen ikke ble vedtatt (alle de 50 demokratene stemte imot, i tillegg til fem «moderate» republikanere som Mitt Romney, Susan Collins og Ben Sasse), sier stemmetallene noe om hvor liten sjansen er for å få Trump dømt – dette vil som kjent kreve 2/3 flertall og at minst 17 republikanske senatorer går inn for det. Den avgåtte presidenten stilles til riksrett for å ha oppviglet til opprør i forbindelse med stormingen av kongressbygningen for tre uker siden.

HAR ID PÅ 400: Apropos stormingen av Kongressen, har FBI – etter å ha mottatt mer enn 200 000 tips, inkludert store mengder bilder og video – klart å identifisere over 400 mistenkte personer som nå etterforskes for innbrudd, tyveri, skadeverk på offentlig eiendom eller angrep på politibetjenter. Statsadvokat Michael Sherwin slo tirsdag fast at målet er å identifisere så mange personer som mulig, uavhengig av størrelsen på lovbruddet de har begått eller om det skjedde inne i Kongressen eller utenfor.

AVSLØRENDE 1: Statsadvokat Michael Sherwin varslet også at myndighetene i «veldig nær framtid» vil ha dannet seg et enda klarere bilde av mulig koordinering mellom ulike Trump-vennlige grupper og annen aktiv planlegging i forkant av stormingen. En avslørende video-gjennomgang fra Wall Street Journal viser allerede hvordan nyfascistene i den voldelige gategjengen Proud Boys spilte en helt sentral rolle og var tungt involvert i de mest sentrale lovbruddene ved Kongressen, selv om de i ettertid har gjort forsøk på bortforklare det hele – totalt seks medlemmer av gruppa er så langt arrestert.

AVSLØRENDE 2: Den Trump-vennlige og temmelig ytterliggående republikaneren Marjorie Taylor Greene, som i flere omganger har omfavnet spinnville Qanon-teorier og i fjor høst ble innvalgt til Representantenes hus etter at motkandidaten hennes i Georgia trakk seg, er på nytt avslørt som svært interessert i konspirasjonsteorier: I tillegg til å like kommentarer om at sentrale politikere fra Det demokratiske partiet bør bli skutt og drept (eller godsnakke med aktører som spør om når Barack Obama og Hillary Clinton skal henges), har hun vært opptatt av de såkalte frazzledrip-fantasiene, som handler om at nevnte Clinton og hennes rådgiver Huma Abedin har deltatt i rituelle barnedrap og brukt et avrevet barneansikt som «maske».

RUDY CAN’T FAIL: Tidligere denne uka ble det kjent at teknologiselskapet Dominion Voting Systems har saksøkt Trump-advokat Rudy Giuliani for 1,3 milliarder dollar etter de svært mange substansløse anklagene om omfattende juks i kjølvannet av presidentvalget i fjor høst – valgmaskinene fra Dominion har vært helt sentrale i den store fantasien om at resultatet bevisst ble tuklet med, samtidig som påstandene har ført til hets og drapstrusler mot selskapets ansatte.

Washington Posts gjennomgang av søksmålet viser hvordan Trump-advokaten i sine mange YouTube-sendinger om temaet benyttet en hver anledning til å promotere ulike produkter. Dette er også et sentralt poeng fra Dominions advokater: Giuliani «cashet inn» ved å «utnytte usannheter om valget til å markedsføre gullmynter, tilbehør, sigarer og beskyttelse fra ‘cyber-tyver’», heter det i søksmålet. De stadig villere løgnene samlet et stadig større publikum – som la igjen stadig mer penger.

