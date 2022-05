Nordmenn kan ha blitt frastjålet 50 millioner i krypto

ETTERFORSKER KRYPTO-TYVERI: Om lag 750 nordmenn hadde kryptovaluta i nettspillet Axie Infinity den 23. mars i år. Det var en dårlig idè, for den dagen ble spillet rammet av en av historiens største kryptovalutatyverier, der verdier tilsvarende 5 milliarder kroner ble stjålet. Nå etterforsker norsk politi saken, og ber norske spillere ta kontakt, meldte Økokrim i en pressemelding i dag.



Hvor mange penger de norske spillerne har tapt, er usikkert, men anslagsvis 40-50 millioner, sa Økokrim-sjef Pål Lønseth på en pressekonferanse NRK var på i dag. Den stjålne valutaen skal spores, og hvitvaskingsprosessen forhåpentlig avsløres, i samarbeid med FBI i USA. De meldte i april at statlige aktører med tilknytning til Nord-Korea trolig står bak tyveriet. Amerikanerne frykter pengene går til landets utvikling av masseødeleggelsesvåpen.



RUSSLANDS FORSVARERE I NORGE: I Norge pågår det en «rasistisk, fascistisk demonisering» av russere, sa Bjørn Ditlef Nistad som talkshow-gjest hos Russlands propagandakanal Russia Today (RT). Dagen før, 24. april, var Nistad appellant på en prorussisk demonstrasjon mot diskriminering av russere foran Stortinget. Nistad hevder å ha fått mer enn 300 nye Facebook-venner i forbindelse med markeringen, men at flere personer ikke turte å møte opp i frykt for trusler. På andre siden av veien arrangerte imidlertid den norsk-russiske organisasjonen SmåRådina en motdemonstrasjon, fordi de mente markeringen oste av støtte til krigen. Les Filter Nyheters ferske gjennomgang av hva de prorussiske demonstrantene mener er det «alternative» årsakene til krigen i Ukraina.



FLERE NORSKE RUSSLAND-VENNER: Et tjuetalls tillitsvalgte i Nei til EU er blant eierne av selskapet bak nettsiden Steigan, som er drevet av tidligere AKP/ML-leder Pål Steigan og kjent for å spre konspirasjonsteorier og russisk propaganda i Norge. Det skriver Dagbladet. Leder Roy Pedersen i Nei til EU sier til avisa at han ikke var kjent med at hans tillitsvalgte er medeiere i nettstedet. «Jeg tror vi må si det sånn at det ikke er ønskelig. Vi har tatt klart avstand fra Russlands angrep på Ukraina», sier han. Generalsekretær Fredrik Mellem i Europabevegelsen er ikke like overrasket over at Steigan har koplinger til hans hovedmotstander i norsk politikk «Det totalinntrykket som Nei til EU etterlater i den norske offentligheten er at de anser EU som en konspirasjon mot Norge og nordmenn», sier han.





TRUMP-RESEARCH VAR «AMATØRMESSIG»: Wall Street Journal er i dag ute med en sak om opprinnelsen til etterretningsrapporten som i 2016 lekket til pressen, med drøye påstander om den da nyvalgte presidenten i USA var kompromittert av Russland og at Donald J. Trump hadde konspirert med russerne om å påvirke valget. Konklusjonen er at «mappa tok feil i nesten alle sine sentrale detaljer, og måten informasjonen var hentet inn på var mer tilfeldig og amatørmessig enn tidligere kjent». Mappas forfatter, den tidligere britiske agenten Christopher Steele, skal i stor grad ha hvilt seg på arbeidet til den russiske researcheren Igor Danchenko, som i fjor ble arrestert for å lyve til FBI (hans sak kommer opp til høsten). En av Danchenkos kilder er tidligere avslørt som PR-mannen Charles Dolan jr, som har koplinger til Det demokratiske partiet.

Velsigne regnet, som Toto sang, og fortsatt god tirsdag! Hilsen Filter-redaksjonen