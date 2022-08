Nå kommer strømstøtten til næringslivet – dette er Vedums dilemma

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

STØRE FÅR FRIST FOR TIDSPLAN: Etter at regjeringen søndag kunngjorde at den fremskynder økningen i strømstøtten til husholdningene (fra 80 til 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime fra 1. september) avblåste Høyre i dag å kalle inn Stortinget i ekstraordinært møte. Men Stortingets presidentskap gir Jonas Gahr Støre en frist til 15. august for å komme opp med en tidsplan for tiltak mot krisa. I dag har regjeringen hatt krisemøter med NHO og LO om behovet for strømstøtte til næringslivet. Innretningen på ordningen skal utredes de kommende ukene. «Dilemmaet er om ordningen skal være kjempemålrettet eller mer […]