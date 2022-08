Kosovo og Serbia: Politisk spill med Ukraina som bakteppe

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

Forrige søndag barrikaderte Kosovo-serbere veien til to grenseoverganger i nærheten av Mitrovica i det nordlige Kosovo. Dette er den foreløpig siste av mange konfrontasjoner mellom Beograd og Pristina. Både Russland og NATO er indirekte involvert.Barrikadene var en protest mot et vedtak regjeringen i Kosovo fattet i juni, om at alle som krysser grensen fra Serbia til Kosovo fra første august må ha bilskilt og midlertidige identitetskort utstedt av myndighetene i Kosovo.Vedtaket er begrunnet med «resiprositet», eller gjensidighet, og er et svar på at Serbia i 11 år har nektet å akseptere identitetskort og nummerskilt fra Kosovo.Samtidig ble det rapportert om […]