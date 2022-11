LHBTQ-skyting i USA «etter alle solemerker» hatkrim, sier ordfører

MENER NATTKLUBSKYTING VAR HATKRIM: Politiet har i skrivende stund ikke slått fast hva som var Anderson Lee Aldrichs motiv for å drepe fem og skade 18 med angrepsrifle og pistol på LGBTQ-utestedet Club Q i Colorado Springs natt til søndag. Men den 22 år gamle gjerningspersonen, som ble pågrepet i klubben etter å ha blitt overmannet av avbrutt av to gjester få minutter etter at skytingen startet, er foreløpig tiltalt for både drap og hatkriminalitet, og byens ordfører sier ugjerningen etter alle solemerker var drevet av hat. En av Aldrichs besteforeldre skal ha fortalt politiet at han sa han ønsket å bli «den neste store massedrapsmannen», og hamstret våpen og sprengstoff i sin egen kjeller.

Etter drapene har både Aldrichs problematiske familiebakgrunn, med en far som flere ganger har stått fram i tv-show med sin avhengighet til metamfetamin, og Colorado Springs’ historikk som hovedkvarter for flere konservative og LGBTQ-fiendtlige kirkesamfunn, blitt trukket frem. Andre viser til at storbyen i fjellstaten forlengst har omfavnet Pride-bevegelsen, og at ytterliggående amerikanske konservative ikke bare der, men i hele landet har hatt en tendens til å framstille den skeive bevegelsen som en trussel mot tradisjonelle familier. Det har ikke minst gått ut over transkjønnede og drag-arrangementer, som Club Q ofte var vertskap for og som helt uten grunnlag i virkeligheten brukes for å piske opp moralsk panikk om «grooming» av barn. Slik retorikk spiller på lag med Q Anon-konspirasjoner om at makteliten står bak en internasjonal pedofiliring og er dessuten et ekko av gamle anti-LGBTQ-troper, sier...