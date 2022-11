Omfattende protester i Kina, roper at president Xi Jinping må gå av

PROTESTENE MOT XI JINPING i Kina omtales som de mest omfattende offentlige uttrykkene for folkelig misnøye i det totalitære landet siden studentopprøret i 1989, og representerer den første store utfordringen for presidenten siden han konsoliderte makten og sikret en tredje periode som statsleder. Demonstrantene er også uvanlig samstemt om hvor sinnet rettes: Mot null covid-politikken og de strenge smittebegrensningene og drakoniske nedstengningene som preger store deler av landet.

I flere byer har folkemasser denne og forrige helg tatt til gatene for å rive ned gjerder og stengsler ment å sikre sosial distansering, og mange har ropt at Jinping må gå av – i seg selv en forbrytelse som kan gi lange fengselsstraffer. I Shanghai var hundrevis i natt involvert i sammenstøt med politiet. The Guardian/BBC News/RTL (AFP)



NIESEN TIL IRANS ÅNDELIGE leder Ayatolla Ali Khamenei har i sosiale medier kalt regimet morderisk og oppfordret andre land til å kutte båndene. Farideh Moradkhani er nå arrestert. Iran står nå i en fullverdig menneskerettighetskrise, sier FN.