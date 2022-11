Store demonstrasjoner sprer seg i Kina

FLERE DEMONSTRANTER ER arrestert i Shanghai etter at protestene mot strenge smittebegrensninger for andre dag på rad sprer seg til byer over hele landet. Protestene, som også akkompagneres av krav om mer politisk frihet og tidvis har fått folk til å rope at president Xi Jinping må gå av – i seg selv straffbart med mange års fengsel i Kina – omtales nå som de mest omfattende siden studentopprøret i 1989. Fredelige demonstranter holder opp hvite, blanke plakater for å demonstrere hvordan de blir kneblet. Flere steder har folkemasser også revet ned gjerder og stengsler ment å sikre sosial distansering, og havnet i sammenstøt med politiet. Til gjengjeld er torg der demonstrantene har samlet seg, avstengt med nye sperringer.

