Slik ble Kanye West nynazistenes maskot

Uavhengig journalistikk om politisk ekstremisme, hatkriminalitet, rasisme og relaterte temaer NYTTIG IDIOT: For en tid å leve i. Kanye Wests jødehat har nå gjort ham til maskot for nynazister. I Los Angeles lyktes en gruppe organiserte høyreekstremister med å gå viralt da de lørdag poserte med nazihilsener og banneret «Kanye har rett om jødene» på en gangbro. Også flere andre nazistmiljøer prøver å ri på oppmerksomheten rundt de stadig flere antisemittiske uttalelsene fra den innflytelsesrike artisten, som har blitt en farsott i ekstreme nettfora. (Det er ikke noen motsetning for dagens nynazister i å «omfavne» en svart hip hop-artist – det […]