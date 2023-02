Lekkasje: Russlands plan for å ta over Belarus

DOKUMENTLEKKASJE AVSLØRER RUSSISKE PLANER: Hemmelige dokumenter som har blitt lekket til en rekke medier skal vise Russlands planer for å annektere Belarus, allerede innen 2030. Det interne strategidokumentet, skrevet høsten 2021, er laget for Putins presidentadministrasjon og beskriver i detalj hvordan Russland kan ta full kontroll over nabolandet både på kort (2022), middels (2025) og lang sikt (2030). Ifølge Yahoo News gjelder dette både med politiske, økonomiske og militære midler, samt felles energiløsninger, studentutvekslinger til Russland, en «harmonisering» av de belarusiske lovene med de russiske og koordinerte forsvarsstrategier og utenrikspolitikk.

Forsvarsmessig skisserer dokumentene at Russlands militære tilstedeværelse i Belarus skal utvides til blant annet å inneholde et felles kommandosystem og russiske våpenlagre, noe som er en stor bekymring for Nato-landene som grenser til Belarus. Strategidokumentet identifiserer også hvilke risikofaktorer Russland står overfor ved implementeringen.

Ifølge Michael Carpenter, den amerikanske ambassadøren for OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), har Russland de samme planene overfor Belarus som de har hatt om Ukraina. I praksis vil disse planene, dersom de noensinne blir gjennomført, fjerne alt som er igjen av uavhengighet i Belarus.

Ideen om en slik «unionstat» mellom Russland og Belarus ble først introdusert på midten av 90-tallet. I 2021 signerte Putin og Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko en samarbeidsavtale på 28 ulike felt knyttet til økonomiske og regulatoriske spørsmål, i tillegg til en felles militærdoktrine.

NYHETSFATTIG ORDGYTERI FRA PUTIN: Vladimir Putins rikets tilstand-tale i Moskva i dag varte i en time og 45 minutter, men inneholdt bare få konkrete nyheter ut over at Russland trekker seg fra den såkalte nye startavtalen. Det er den siste gjenværende