Biden tåkela reiseplaner med falsk dagsprogram og sent restaurantbesøk

JOE BIDENS ADMINISTRASJON formidlet falske program for dagen mens presidenten spiste sen middag på restaurant for å tåkelegge hva som var på gang kvelden før gårsdagens reise til Ukraina. Flere fascinerende detaljer er kommet frem om den amerikanske presidentens reise inn i en krigssone utenfor amerikansk kontroll. Biden ble fraktet ut av Det hvite hus klokken fire om morgenen og fløy fra Washington DC til Rzeszów-Jasionka i Polen med en flytype som vanligvis brukes til innenriksreiser. Han kjørte i kortesje uten sirener til jernbanen som (sammen med det som beskrives som «edgy» Secret Service-agenter) fraktet ham inkognito den ti timer lange reisen til Kyiv. De to eneste journalistene som var med på turen ble varslet i en epost med subjektfeltet «Arrival instructions for the golf tourney». Biden er nå tilbake i Polen. The New York Times/Washington Post/AFP

ET LEKKET STRATEGIDOKUMENT fra Vladimir Putins operative kontor skal vise detaljert hvordan Russland planlegger å ta kontroll over Belarus under påskudd