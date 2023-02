– De er fullstendig oppslukte av propagandaen som blir vist på tv, forteller ukrainske «Irina» (36) fra Odessa, som ønsker å være anonym av hensyn til familien på Krym.

Filter Nyheter møter den russisktalende tobarnsmoren på et asylmottak på Østlandet sammen med en tolk.

Mens 36-åringen har levd med herjingene på det ukrainske fastlandet, er slektningene på den russiskkontrollerte halvøya skjermet fra selve krigshandlingene og sterkt preget av Kremls propaganda.

– Noen av dem forsøker hele tiden å overbevise meg om at det som skjer er til Ukrainas eget beste. At vi må «reddes» fra de «nasjonalistiske» myndighetene. Men vi hadde det veldig fint. Det var ingenting å redde oss fra, sier hun oppgitt.

Tror på Putins propaganda

Folk på den okkuperte Krym-halvøya, som ligger i Svartehavet, har levd med desinformasjon og propaganda siden 2014. Jo mer tid som har gått under russisk kontroll, jo vanskeligere har det blitt å si imot slektningene som bor der.

Etter krigen brøt ut tok Irina med seg barna til en landsby vest i Ukraina, mens ektemannen hennes kjempet i krigen. Etter hvert reiste familien tilbake til Odessa. Men etter å ha levd hele høsten til lyden av ulende luftvernsirener, bestemte hun seg for å ta med seg barna ut av landet.

Men slektningene hennes på Krym, som kun følger med på russiskkontrollert tv, ser ikke ut til å ha forstått hvorfor hun flyktet, forklarer Irina. Hun mener de nekter å ta inn over seg at Russland er den angripende parten i krigen.

– Mange av dem mangler kritisk sans og svelger rått den informasjonen de får. De framstiller det som at det er vi som har blitt «zombifisert» og hjernevasket.

Hevder Russland bare bomber militære mål

En av slektningene hennes tror Russland bare skyter mot militære mål, til tross for at hun har fortalt ham og resten av familien flere historier om hva som har skjedd på Fastlands-Ukraina.

Blant annet har hun fortalt om en nietasjes boligblokk noen kvartaler unna leiligheten hennes som ble bombet av en russisk missil i sommer. Flere sivile liv gikk tapt.

– Vi har et veldig ulikt syn på krigen, og noen av dem later som om ingenting skjer. De registrerer og hører på hva jeg sier, men det er vanskelig for dem å tro på meg når de verken ser eller hører noe av det selv, sier Irina.

En demonstrasjon til støtte for krigen med Z-symboler (Russlands krigssymbol) i byen Sevastopol fra våren 2022, nesten uten mennesker. Foto: Mitte27 (CC 4.0)

Unngår å snakke med familien om krigen

Irina vet om flere familier på hver sin side av grensa mellom Krym og Fastlands-Ukraina som har brutt alle bånd på grunn av uenighetene krigen og propagandaen har skapt.

– Ingen forventet å bli dolket i ryggen av Russland på denne måten. Vi kommer aldri til å tilgi dem dette, forteller hun bestemt. Selv om hun snakker russisk, er hun tydelig på at hun ser på seg selv som ukrainsk.

Selv beskriver hun seg som en ganske konfliktsky person, og når hun en sjelden gang ringer til familien på Krym, snakker de heller om barna og hverdagslige gjøremål.

– Vi prøver å unngå å snakke om krigen, fordi det er så konfliktfylt. Det fyrer løs en stor krangel ganske fort. Man vil jo gjerne beholde kontakten med familien. Derfor lever vi bare hver våre liv og forsøker å ignorere dette.

Hun pleide å dra på sommerferie til familien på Krym hvert år fram til 2019. På denne tiden hadde alle i familien hennes et helt annet forhold til Russland. Da var temaet mye mindre betent og de så på det som at politikk som ikke angikk dem.

– Sier ukrainere gjør det selv

Også norsk-ukrainske «Olena» har flere bekjente på Krym som tror Russland bare bomber militære mål, og ikke mot sivile. Hun forteller at russiske medier forsøker å overbevise befolkningen på Krym om at de er «beskyttet» mot ukrainske angrep.

– Det er total hjernevasking. 24/7. Man kan ikke høre på mediene, det de sier er jo bare løgn, sier hun.

Selv har Olena bodd i Norge i mer enn tjue år. Etter februar i fjor klarer hun ikke å snakke mer med et familiemedlem i 60-åra. Det er som å snakke til en vegg, forklarer hun:

– Jeg forsøker å fortelle ham at jeg jobber med ukrainske flyktninger. At de forteller meg om voldtekt, innbrudd og tyverier – om hvordan russerne holder på. Men da blir han bare stille.

«Olena» ønsker ikke å uttale seg med fullt navn på grunn av familien på Krym. Her deltar hun på den 350. demonstrasjonen mot Russlands invasjon foran Stortinget. Foto: Marie Lytomt Norum

Vanskelig å forstå logikken

Olena tror eldre generasjoner som levde under Sovjet-regimet er mest tilbøyelige til å tro på propagandaen. For å overleve den gang, påpeker hun, måtte man simpelthen akseptere ting som de var og følge strømmen.

– I starten av krigen hadde jeg et håp om at hvis vi prøver å forklare dem, så kommer de til å forstå. Hvordan kan de ikke forstå når jeg viser dem bilder og videoer av bombarderinger, bilder av teateret og de gravide kvinnene i Mariupol?

– Men nei, de sier ukrainerne gjør det selv. De mener det er skuespillere og at det er forfalsket.

Hun synes det er vanskelig å forstå logikken i resonnementene deres, fordi de ikke direkte sier de støtter Russlands president Vladimir Putin. Derfor tror hun det handler om at det er vanskelig å innse sin egen nasjons skyld, og at de prøver å finne unnskyldinger for ikke ta ansvar for det som skjer i Ukraina.

– Det er vanlig at folk sier det er politikerne som bestemmer. At Putin og [Ukrainas president Volodymyr] Zelenskyj slåss, men at det ikke har noe med dem å gjøre. I tillegg er det en stolthet i det staten din gjør. Da prøver du gjerne å unnskylde staten på hvilken som helst måte.

For Irinas del synes hun det virker som om familien hennes gradvis har begynt å innse konsekvensene av krigen, etter at hun flyktet til Norge. Men erkjennelsen betyr ikke at de gir Russland skylda, men at de ønsker at krigshandlingene skal ta slutt så fort som mulig.

«Små grønne menn» og «Nattulvene»

For å forstå situasjonen til Irina og Olenas familier, må man tilbake til 24. februar 2014. Det var i realiteten da Russlands invasjon av Ukraina var i gang.

Denne dagen ble flere tusen maskerte soldater i umerkede uniformer synlige i gatene. Soldatene ble kjent som «små grønne menn».

«Små grønne menn»-soldater etter å ha tatt kontroll over militærbasen i Perevalnoje i mars 2014. Foto: Anton Holoborodko (CC 3.0)

Lokalbefolkningen på halvøya i Svartehavet, som på denne tiden var en autonom republikk, forsto godt hvem de var siden soldatene snakket dialekter fra Russland. Men russerne lyktes med å skape usikkerhet internasjonalt.

I ettertid avklarte Den europeiske menneskerettsdomstolen i Haag at de grønnkledde var satt sammen av russiske soldater. Både soldater fra den militære etterretningstjenesten GRU og Wagner-leiesoldater var involvert.

Midt alt dette inntok den ultranasjonalistiske MC-klubben «Nattulvene» Krym-halvøya og satte opp veisperringer mot Fastlands-Ukraina.

Motorsykkelgjengen, kjent for sine svarte lærvester, homofobiske uttalelser og arkaiske kvinnesyn, fungerte delvis som en paramilitær enhet, og delvis som et ledd i Kremls propagandamaskineri.

Ofte ble de omtalt som «Putins engler» i vestlige medier. Mediestuntet de skapte på Krym under annekteringen, gjorde det umulig å overse russernes tilstedeværelse.

MC-klubben «Nattulvene» har fått statsstøtte for å arrangere rockefestivaler på Krym. Tidligere har de kjørt en kortesje med Vladimir Putin på trehjuling. Foto: Kreml, 2010 (CC 4.0)

Kupp og stemmefusk

27. februar 2014 stormet soldatene, utstyrt med kalasjnikovgeværer, parlamentet og regjeringsbygget i Simferopol på Krym. De fjernet det ukrainske flagget og hang opp det russiske.

Folkevalgte på Krym ble ransaket og fratatt mobiltelefonene, før de ble ført inn i forsamlingssalen.

Bak lukkede dører, der ingen journalister fikk slippe inn og væpnede menn sto vakt utenfor, ble det flertall for uavhengighet fra Ukraina. Kun 36 av 100 var tilstede, ifølge Aftenpostens Russland-korrespondent, til tross for at man måtte være minst 51 representanter for å kunne gjennomføre avstemninger.

Løsningen til den nye regjeringen ble å hevde at 61 personer var tilstede. De vedtok løsrivelse fra Ukraina og at det skulle utstedes en folkeavstemning for å avgjøre om Krym skulle innlemmes i Russland.

Lokalpolitikeren for det etnisk-russiske partiet, moldovsk-russiske Sergej Aksionov, ble utpekt som ny statsminister for Krym, en mann historiker Timothy Snyder beskriver som en «lokal russisk gangster» i boka Om Ukraina – fra Veien til ufrihet. Noen timer senere satte han inn seg selv som sjef for både politiet og sikkerhetstjenesten. Soldatene tok kontroll over to flyplasser på Krym.

I starten nektet Putin å ha noe som helst med stormingen å gjøre. Først noen måneder etterpå, i april 2014, erkjente han overfor en russisk tv-kanal at Russland allerede 22. februar 2014 satte inn soldater for å «støtte Kryms selvforsvar».

«Frivillig løsrivelse»

Før den russiske okkupasjonsmakten skulle arrangere den sterkt kritiserte folkeavstemningen 16. mars 2014, viste plakater på Krym at valget sto mellom Russland og «nazistene».

På stemmesedlene under den påtvungne folkeavstemningen var det i praksis kun to valg:

Enten å stemme for Russlands direkte annektering av Krym, eller å gi makt til de nyinnsatte Krym-myndighetene. I neste steg ville også det siste alternativet medført anneksjon.

Internasjonale valgobservatører ble nektet adgang ved grensa. Ifølge lokale aktivister ble folk på Krym truet og presset til å møte opp i stemmelokalene. Offentlig ansatte skal ha fått beskjed om lønnskutt eller oppsigelse dersom de ikke avga sin stemme.

Intern info fra den russiske presidentadministrasjonen viste at kun 30 prosent av befolkningen på Krym møtte opp til den tvungne avstemningen. De hevder resultatet var delt 50-50 mellom de to valgalternativene, altså at bare 15 prosent stemte for direkte annektering1.

Men ifølge opptellingene til Russland møtte nærmere 90 prosent opp for å stemme – og nesten alle (97 prosent) stemte for direkte annektering.

Etterpå sa Putin at Kryms løsrivelse var ønsket av folket.

Traktaten om annektering Russlands annektering av Krym ble signert 18. mars 2014. Til venstre sitter den nyinnsatte lederen Sergej Aksionov. Foto: Kreml (CC 3.0)

– Bomber huset og betaler for et nytt

De påfølgende årene innførte okkupasjonsmakten en aggressiv «russifiseringspolitikk» på Krym. Ukrainsk språk ble fjernet fra skolene, og all form for opposisjon ble nådeløst slått ned på:

Ukrainske journalister ble jaget vekk og i flere tilfeller banket opp2. 3. mars 2014 ble krymtataren Reshat Ametov (39) filmet i det han ble ført bort av tre uniformerte menn, etter å ha deltatt på en fredelig demonstrasjon. Senere ble trebarnsfaren funnet drept med arr etter omfattende tortur og oppbundede hender.

Men samtidig innførte Krym-«regjeringen» en rekke populære velferdsordninger, tilsvarende ordninger i Russland. Blant dem en gavmild sosial ordning kalt «barnekapital». Enkelt forklart er dette en sparekonto som opprettes til hvert enkelt barn, med penger fra myndighetene som kan brukes til å betale for utdanning eller bolig, ifølge Irina.

Også håndteringen av ukrainske flyktninger satte Russland i et positivt lys på Krym, forklarer 36-åringen: En av slektningene hennes argumenterer for at siden Russland nå tar imot ukrainske flyktninger, gir dem gode støtteordninger og ordentlige steder å bo, så kan det umulig stemme at Russland er angripende part i Ukraina.

– Hun hevder at dersom vi hadde blitt angrepet av dem, så ville det ikke vært krigsfanger og flyktninger der, forteller Irina:

– Det blir litt sånn: Vi bomber huset ditt, men du får penger til å kjøpe et nytt og bedre hus.

Krym som «prøvekanin»

Før den ulovlige anneksjonen av Krym var både russiskvennlige, ukrainskvennlige og internasjonale medier tilgjengelige for alle. Etterpå tok okkupasjonsmakten kontroll over alle konvensjonelle medier. Befolkningen måtte laste ned VPN for å få tilgang til uavhengig informasjon.

Ifølge Tobias Sæther, forsker ved Stabsskolen i Forsvaret, har tilgangen til uavhengige mediekanaler vært mer begrenset på Krym enn i Russland fram til februar 2022.

Han mener Russland fikk et behov for å styrke posisjonen sin og konsolidere kontroll over okkuperte Krym. Men siden Krym er okkupert ukrainsk territorium, må det tas andre hensyn her en på russisk territorium, forklarer han:

– Helt fra starten av satte de inn resolutte tiltak som gjorde informasjonstilgangen mye verre. Umiddelbart etter anneksjonen ble flere ukrainskvennlige medier tvunget til å stenge ned. Tendensen med innsnevring av informasjonstilgangen har bare tiltatt.

– Man kan se Krym som en slags «prøvekanin» for hvordan Russland senere skulle sperre tilgangen til fri informasjon i Russland selv.

Tobias Sæther forsker på Krym-annekteringen og russiske påvirkningsoperasjoner i Ukraina. Foto: Forsvaret

Han viser til de mange omstridte medielovene som ble vedtatt i Statsdumaen etter fullskalainvasjonen i fjor. Lovene gjorde det straffbart å si ordet «krig» eller å «diskreditere» hæren. I tillegg blokkerte Russlands medievaktbikkje Roskomnadzor en rekke nettsider som rapporterte om Ukraina.

– Tiltakene på Krym har likheter, selv om konteksten er ulik. Den strengt autoritære russiske politikken på Krym kan ha vært en inspirasjon og noe Russland lærte av da regimet innsnevret informasjonstilgangen i Russland fra 2022 av, mener Sæther.

Avart av propaganda i russisk tv

Propagandaen på Krym har en rekke fellestrekk med det som nå vises i Russland, som at Russland er i en forsvarskrig mot Vesten og at Ukraina bare er en «brikke» i et spill for å ødelegge Russland og undergrave deres «tradisjonelle» verdier.

Andre sider av propagandaen er spesielt tilpasset Krym. Det går ut på at russiskspråklige ukrainere angivelig blir undertrykt, noe Sæther ser som absurd i en situasjon der millioner av ukrainere er tospråklige.

– Det som snarere har skjedd er at mange ukrainere har valgt å gå over til ukrainsk som et signal om støtte om landets suverenitet, påpeker han.

Kryms geografiske nærhet til Fastlands-Ukraina spiller også inn i propagandaen:

– Man forsøker å legitimere krigen med et narrativ om at man har å gjøre med nasjonalister, fascister og nazister i Kyiv som må fjernes. Samtidig forsøker man å tilpasse narrativet rundt den såkalte «spesialoperasjonen» med at man også er i krig mot Nato og Vesten. Dette er et forsøk på å forberede befolkningen på en lang krig, sier Krym-forskeren.

– Narrativene er bygget opp rundt falsk informasjon. I en informasjonskontekst som har vært strengt regulert over tid, har det antagelig likevel en del støtte.

Hvor mange støttet Russland?

Ifølge Sæther er meningsmålinger fra tiden rett før annekteringen i 2014, det beste man har av informasjon om Krym-befolkningens syn på Russland. Krym var antagelig det mest russiskvennlige området i Ukraina med sine sterke bindinger til nabolandet.

– En måned før anneksjonen, i konteksten av massiv russisk propaganda og desinformasjon, viste meningsmålinger at om lag 40 prosent kunne se for seg å bli en del av Russland. En betydelig andel, men flertallet ønsket altså å være del av Ukraina. Det er de mest pålitelige dataene vi har, sier han.

Ett år før hadde tallet ligget på rundt 30 prosent som støttet Russland, og Sæther mener økningen må ses i sammenheng med russiske desinformasjonskampanjer som forsøkte å skape frykt for den ukrainske opposisjonen.

Han påpeker at dette var i en politisk samfunnsmessig kontekst preget av russiske informasjonskampanjer og identitetsforming.

Frykt for overvåking

Etter anneksjonen ble det umiddelbart erklært en «unntakstilstand» som påskudd for å kunne innføre en rekke lovendringer. Lovene gikk ut på at det skulle bli straffbart å appellere til handlinger som truet Russlands territorielle integritet på Krym. Brøt man reglene, risikerte man fengsel eller høye bøter.

Både Irina og Olena påpeker et annet element som en viktig del av informasjonskrigen: Frykten for å bli overvåket.

Mange er redde, og da er det bedre ikke å være kritiske, forklarer de.

– Alt blir lyttet til og lest gjennom. Alt blir kontrollert, hevder Irina.

Olena, som har bodd lengst i Norge, sier hun ikke vet hvordan den reelle overvåkingen på Krym fungerer, men at folk hun kjenner er livredde. Fortsatt kan hun ikke prate med vennene sine om hva de egentlig tenker, av frykt.

Da Olena dro til Krym den første sommeren etter anneksjonen, i 2015, hadde det meste forandret seg. Kystlinja var tømt for ukrainske turister, og det var blitt mye vanskeligere å få visum med norsk pass. Samtidig var stedet preget av en form for selvpåført sensur.

– Etter 2015 turte ikke folk å snakke høyt om noe som helst. Da jeg tok en drosje måtte sjåføren, en Krymtatar, skru opp lyden på radioen da han fortalte om hvor ille det hadde blitt.

Ifølge Irina er ikke familien hennes som bor i den nordlige byen Armjansk på Krym like oppslukt av propagandaen som de andre. Årsaken, antar hun, er at de selv ser og hører rakettene som skytes ut fra militærbasen. Men selv de tør ikke snakke kritisk om det som skjer av frykt for overvåking.

– De sympatiserer med meg, men barna tør ikke å uttrykke hva de mener. De er redde, fordi det er farlig å snakke fritt.

Vanskelig å få pålitelig informasjon

I dag har en rekke regimekritiske personer, både Krymtatarer, journalister, opposisjonspolitikere og aktivister, gradvis flyktet fra halvøya av frykt for straff. Det gjør det vanskeligere å få pålitelig informasjon om hva som skjer på halvøya akkurat nå.

Olena påpeker at etter dissidentene dro, er det ingen som kan spre sanne nyheter på halvøya.

– De som prøvde i starten er borte, fjernet eller sitter i fengsel. De tør ikke si noe. Er du smart nok sitter du stille uten å si noe.

Dette er den første artikkelen i en serie om Krym-annekteringen. Har du tips eller innspill? Kontakt journalist Marie Lytomt Norum på e-post her .

