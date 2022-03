STORPOLITIKKEN: Det er meldt om nye og enda mer intense russiske angrep i områdene rundt Kyiv og Tsjernihiv den russiske viseforsvarsministeren i går hevdet Russland sklulle «drastisk» nedskalere den militære innsatsen. «Nok et bevis på at Russland lyver» sier ordføreren i Tsjernihiv, der 25 er skadd etter det som omtales som et «kollosalt angrep» på bysentrum i dag.



Kreml-talsmann Dmitri Peskov sier det ikke er ny fremgang å melde fra våpenhvileforhandlingene med Ukraina i Istanbul i dag. Peskov sier Moskva har mottatt forhandlingsposisjonen til det invaderte landet i skriftlig form – det ble i går kjent for å bygge på en ordning der land som Tyskland, Israel og Tyrkia er med på å garantere for sikkerheten – men at det gjenstår mye arbeid.



Utenriksminister Sergej Lavrov har møtt sin kinesiske motpart Wang Yi i Beijing og sier verden gjennomgår «en veldig alvorlig fase i historien om internasjonale relasjoner» og at de to ikke spesielt demokratiske stormaktene «sammen, og sammen med sympatisører», vil bevege seg «i retning av en multipolar, rettferdig og demokratisk ny verdensorden», skriver The Guardian.





TALTE I TINGET: Det var Norges tur til å få Volodymyr Zelenskyj direkte inne fra Kyiv, via videolink og på lerret i stortingssalen – som den fjerde ikke-norske i grunnlovens historie som får snakke «i» Stortinget. Zelenskyj beskrev i talen hvordan det eneste landet både Ukraina og Norge deler grense med har angrepet dem både på bakken, i lufta og til havs. «Denne aggresjonen er målrettet ikke bare mot våre grenser, men utover dem. Jeg vil tro at dere føler og opplever ny risiko også ved deres grense, i Arktis, hvor de nå har akkumulert styrker», sa Zelenskyj ifølge VG. Norge donerer ytterligere 2000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina.



PRESSEN UTESTENGT FRA QATAR-DEBATT: Fotballpresident LIse Klaveness er for tiden i Qatar der hun opprinnelig skulle delta på en debatt om arbeidsmigrantenes situasjon, i regi av Building & Woodworkers International (BWI). Men like før debatten skulle starte ble pressen brått utestengt fra arrangementet, noe som fikk Klaveness til å bestemme seg for å avlyse. Både Fifa og Amnesty er med på konferansen, men for Klaveness ble det uaktuelt å delta på et arrangement som ikke støtter opp en fri presse.



– Selv om vi mener BWI har gjort en feilvurdering her vil vi fortsatt støtte deres viktige arbeid med migrantarbeidere. Men vi ønsker at det skal foregå i full åpenhet, sier Klaveness til TV2. Allerede før hun begynte i Norges fotballforbund tok hun til orde for at tildelingen av VM til Qatar var «råtten».



På bestilling fra det ekstraordinære fotballtinget i fjor sommer skal fotballpresidenten rette kritikk mot Fifa i talerstolen på neste Fifa-kongress.



