Kreml advarer mot Nato-utvidelse: «Mer militær spenning, mindre forutsigbarhet»

IKKE GREIT MED NATO-UTVIDELSE: Den russiske vise-utenriksministeren Sergej Ryabkov sier Vesten «ikke må ha noen illusjoner om» at Russland vil finne seg i den nordiske utvidelsen av Nato. Finland fattet det formelle, historiske vedtaket om å søke medlemsskap i går, i Sverige er det ventet at det skjer i løpet av ettermiddagen (landet sender også diplomater til Ankara for å diskutere Tyrkias innvendinger mot opptakelsen). Det skjer som reaksjon på Vladimir Putins angrepskrig mot Ukraina, som delvis er grunngitt med innlemmelsen av tidligere østblokkstater i Nato etter murens fall på 90-tallet. Nå får russerne en 1300 kilometer lang finsk grense mot Nato, istedet for bare de norske, baltiske og kaliningradskse grensene. «Det generelle militære spenningsnivået vil øke, og forutsigbarheten reduseres. Det er en skam at sunn fornuft ofres for en fantom-bestemmelse om hva som bør gjøres i situasjonen som utspiller seg», sier Ryabkov til det russiske nyhetsbyrået RIA, ifølge Reuters.





ENIG MED BØNDENE: Norske bønder får 10,9 milliarder i økte overførsler i den nye jordbruksavtalen med staten, som det ble enighet om i dag. Det er nok til å gi bøndene full kompensasjon for de økte prisene på blant annet gjødsel og strøm, 28 400 kroner i økt årslønn i år og 64 000 neste år. «Dette er første steg i snuoperasjonen vi trenger», sier Bjørn Gimming i Norges Bondelag til NRK. Bøndene hadde på forhånd levert inn et rekordhøyt krav på 11,5 milliarder.



FIKK DU MED DEG? Fredag avslørte Filter Nyheter nye detaljer rundt den mye omtalte UNOPS-skandalen: Norges tidligere ambassadør Morten Wetland fikk skyhøye honorarer for å være Grete Faremos personlige rådgiver mens han var ansatt i konsulentbyrået First House. Det skjedde samtidig med at FN-byrået UNOPS under Faremos ledelse lånte ut millioner av dollar til tvilsomme bistandsprosjekter. Wetland var selv tilstede da en av aktørene solgte inn prosjektet sitt til Faremo, men vil ikke si om han ga noen råd i den forbindelse. Den tidligere ambassadøren skal ha fått konsulentoppdraget utenom ordinære anbudsprosesser med honorarer som langt overgikk FNs timesatser. Samtidig fremsto det svært uklart for folk hva oppdraget hans for Faremo egentlig gikk ut på. «Wetland ble oppfattet som Faremos spion», sier tidligere FN-ansatt Mukesh Kapila til Filter Nyheter. Selv omtaler Wetland seg som Faremos «speider» i FN. Les hele artikkelen her.



SJAMPANJEFROKOSTEN ER REDDET: Køer foran minibanker og preppere som hoverer på sosiale medier over at de har kontantreserver i madrassen er sjelden et godt tegn for noe samfunn, men i Norge i dag dreide det seg altså «bare» om en feil hos betalingsløsnings-leverandøren Verifone. Den gjorde at kortterminaler over hele landet var nede noen timer selveste dagen før nasjonaldagen, men i 14-tida meldes det at feilen er løst og at terminalene vil fungere som normalt i løpet av en halvtimes tid. Aftenposten rakk likevel å lage en sak med Carl I. Hagen i sjampanjekø på Polet som case. Verifone sier til VG at årsaken til nedetiden ikke vil bli kunngjort av sikkerhetsmessige årsaker, men utelukker «100 prosent» at det dreier seg om hacking.



