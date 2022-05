Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

NATO VIL SÅ RASKT som mulig innlemme Sverige og Finland i forsvarsalliansen etter at det svenske regjeringspartiet Sosialdemokratene i en historisk avgjørelse i går avgjorde at det blir flertall i Riksdagen for å søke om medlemsskap, og Finland samme dag tok den formelle avgjørelsen. Landene blir viktige tilskudd til Nato, sier den republikanske minoritetslederen i […]