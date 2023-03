Katolsk gruppe spionerte på presters Grindr-bruk

SPORET PRESTENE PÅ PRIVATEN: En hemmelighetsfull, katolsk gruppe i USA har brukt millioner av dollar på å kjøpe data fra apper som sporer brukeren, og brukt informasjonen til å identifisere prester som er aktive på datingapper for homofile. Gruppen har deretter varslet bispedømmene der prestene er ansatt, avslører Washington Post.

Bak den Denver-baserte Catholic Laity and Clergy for Renewal står tre velstående, katolske filantroper med det mål – ifølge søknaden om skattefradrag – å «styrke kirken i sin misjon» ved å gi biskopene «evidens-baserte ressurser» for å identifisere svakheter i utdannelsen av nye prester. Folk involvert med gruppa skal ha vært involvert da en prest i Wisconsin i 2021 ble outet av et katolsk nettsted som bruker av appen Grindr samt kjente homobarer og badehus, og måtte gå fra et høytstående verv i Den amerikanske katolske bispekonferanse. Saken vakte i sin tid stor oppsikt, men nettstedet nektet å avsløre hvordan de hadde fått tak i datagrunnlaget.

Praksisen er typisk for en ny type overvåkning der hvem som helst med penger kan utnytte kommersielt tilgjengelige data, skriver den amerikanske avisa.

NORGES BANK REDDES AV LAVPRISKJEDER: Prisveksten i februar i Norge var på 6,4 prosent, mindre enn fryktet, og det kan til en viss grad forklares med de store dagligvarekjedenes priskrig på mat, skriver E24. Matprisene ble aktualisert