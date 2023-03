Samos, 2020: «En flyktning beruset av tanker om frihet. Vi sulter etter frihet, selv om vi ikke aner hva frihet betyr. Fangenskap betyr ikke alltid fengsel».

Sangteksten er hentet fra en av de mange låtene til Ebrahim «Ebi» Malihi. Den 24. juli 2017 flyktet den da 28 år gamle hiphop-artisten fra Iran for å kunne skrive fritt om det islamistiske regimet. De samfunnskritiske tekstene hans kunne ha ført til fengsel, i verste fall henrettelse, om han hadde blitt i hjemlandet.

Da Filter Nyheters journalist møtte ham på den greske øya Samos i mars 2020, hadde han allerede levd som flyktning i tre år og skrev om sitt nye liv:

«Blant alle pengene som flyr, hvor mye er hver enkelt flyktning verdt? Folk gjør business ut av migrantenes liv, uten å vite hvem vi er. De har drept og ydmyket sjelen vår med måten de ser på oss».

De neste tre årene holder Filter Nyheter kontakten med Ebi, mens hans lever i en pandemistengt flyktningleir og har en underbetalt jobb på Fastlands-Hellas, før han til slutt reiser tilbake til en tom flyktningleir på Samos.

– Jeg skriver tekster om landet mitt og om folket. Jeg vil bli berømt, og synge for frihet. Etter det, kanskje om 30 år, kan jeg tjene penger og hjelpe flyktninger, spådde Ebrahim «Ebi» Malihi i 2020. Foto: Marie Lytomt Norum

«Hot spot». Egentlig ville Ebi bare ha skaffet seg en trygg, normal familie i Iran. Ha en godt betalt kontorjobb og tjene seg rik, slik som andre iranere han kjente. I stedet solgte han alt han eide. Bilen, leiligheten og hans egne barberforretning. Han orket ikke fullføre ingeniørstudiet.

Hjemme hos foreldrene la han igjen et avskjedsbrev, før han snek seg ut mens det var mørkt.

Som så mange andre gamblet 28-åringen med livet i en overfylt gummibåt over Egeerhavet. Reisen var lang, ikke minst farlig, men han håpet den en dag kom til å bli verdt det. Etter å ha reist, innså han at det ikke var noen vei tilbake.

– Regjeringen er islamistisk. Men jeg vil heller dø stående, enn å leve på knærne, sier han bestemt.

Flyktningleiren på Samos har utsikt mot resten av byen. Foto: Marie Lytomt Norum

Men de gangene regnet rant inn gjennom sprekkene i teltet hans, var han ikke alltid like sikker.

«Hot spot» kalte grekerne flyktningleiren i byen Vathi på øya Samos. Andre kalte den bare «jungelen». Leiren av provisoriske telt este ut over fjellsiden bak byen. En liten del av den var innenfor et høyt piggtrådgjerde. Her bodde de 650 menneskene leiren opprinnelig var bygget for, der familier, kvinner og barn ble prioritert. De sov i slitte, grå brakker.

Kvinner og barn ble prioritert til å bo i brakkene på innsiden av piggtrådgjerdene. Foto: Marie Lytomt Norum

Utenfor, i den såkalte jungelen, bygget folk seg telt av pinner og presenning. Rotter, insekter og slanger krøp konstant rundt de provisoriske boligene, med søppel strødd overalt.

Diaré lå spredt rundt doene inne i leiren og ved de lange rekkene med festivaldoer. Urinstanken rev i nesa.

Havutsikten var for mange et lyspunkt i den ellers stusselige tilværelsen, men den gjorde ikke opp for all gjørmen som rant nedover bakkene og dro med seg tomme brusflasker og slitte plastposer. Eller for kulda som blåste inn i luker fra den kraftige vinden om vinteren. Flyktningene hang opp fulle vannkanner og steiner i telttaket for å hindre teltet i å blåse bort.

Flasker fylt opp med vann skulle sikre at teltene ikke blåste bort. Foto: Marie Lytomt Norum

Natten 14. oktober 2019 brøt det ut en slåsskamp, trolig mellom afghanere og syrere. Et telt tok fyr, og flammene herjet i flere timer før brannvesenet fikk kontroll. Da var boplassen til 700 mennesker borte. Ingen døde, men Ebi mistet de 500 euroene han hadde spart opp over flere år.

Etter hvert var antallet flyktninger nesten i ferd med å overgå innbyggertallet i Vathi sentrum. På det meste anslås det at øya huset om lag 8000 mennesker.

Avføring lå strødd rundt doene i flyktningleiren. Foto: Marie Lytomt Norum

Kø. Hele livet var en kø. Kø for mat. Kø for dusj. Kø for sykehus. Flere, deriblant Ebi, hadde ventet på øya i tre år.

Køen til frokost, lunsj og middag kunne vare i to til tre timer. Mat­en de fikk var likevel smakløs og uhygienisk. Få kalorier, lite næring og en smittekilde for salmonella. Innimellom fant de spor av mugg. Flere piffet opp ingrediensene ved å tilberede den med krydder og andre ingredienser.

Etter å ha ventet i tre måneder, hadde Sorious fra Sierra Leone ennå ikke fått dato for asylintervjuet sitt. Sierraleoneren var fast bestemt på å få mest ut av tiden sin på den greske øya. I mars 2020 fortalte han om hvordan han forsøkte å holde motivasjonen oppe mens han ventet med gratis språkopplæring.

– Jeg må benytte meg av det, det er jo ikke sikkert jeg får det senere.

Han ber om at identiteten hans ikke skal offentliggjøres av sikkerhetsgrunner, og Filter Nyheter omtaler han kun med deler av navnet.

Ulike «strøk». Flyktningleiren var delt opp i soner med alle de ulike nasjonalitetene. Sorious bodde i et lite leskur, blant de mer stabile, i det afrikanske «strøket». På innsid­en gjorde presenningen soverommet bekmørkt, selv midt på dagen. Han fikk også tak i diskolys for å lette stemningen. Likevel synes han det var verre her, enn det var i slummen i Sierra Leone.

– Man har ikke frihet på dette stedet. I slummen kan man i det minste leve og spise som man vil.

Men midt i all elendigheten, blant alle de stive blikkene i leiren, løp barna bekymringsløst rundt som om teltområdet var en hvilken som helst lekeplass.

Også de unge voksne fant en måte å fungere på i den midlertidige hverdagen. Noen av dem lagde egne treningsapparater av rustne metallplater og byttet på hvem som skulle ta benkpress.

En gjeng trente benkpress på selvlagde treningsapparater midt i flyktningleiren. Foto: Marie Lytomt Norum

Kom seg ikke videre. Flyktningene som befant seg på Samos, kom i all hovedsak via den tyrkiske byen Izmir. I 2015 tok nesten én million mennesker sjøveien fra Tyrkia til de greske øyene.

Tyrkia hadde på dette tidspunktet tatt i mot nærmere fire millioner flyktninger, og innenriks var situasjonen prekær. De hadde tatt imot flere flyktninger enn de klarte å håndtere og trengte avlastning.

– Det var da tyrkisk kystvakt unnlot å stanse flyktningene at vi fikk den mye omtalte migrasjonskrisen i 2015. Det var et politisk signal. Hellas ble offer for deres geografiske beliggenhet i Europa, forklarer Pernille Rieker, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Etter at EU-Tyrkia-avtalen ble signert i mars 2017, falt antallet båtflyktninger brått.

Fra 850 000 i 2015, til 30 000 i 2017, ifølge FN. Avtalen gikk ut på at den tyrkiske grensevakta skulle bli strengere og slippe færre forbi, mot at Tyrkia fikk betalt for å ta imot flyktningene.

Men etter etter hvert stoppet helt flyktningene opp i Hellas. Statsviter Espen Olsen ved OsloMet mener avtaler som ble inngått på 90-tallet, både Dublin-avtalen og Schengen-avtalen, er noe av årsaken bak flyktningkrisen.

– Avtalene var laget for en an­nen tid og kontekst. EU hadde de store flyktningstrømmene fra Kosovo og Bosnia i bakhodet, påpeker han.

Flyktningleiren på Samos sett nedenfra. Foto: Marie Lytomt Norum

Dublin­-avtalen går ut på at det er det landet en flyktning først kommer til i Europa, som har ansvar for asylsøknaden.

– Her er det førstelandsprinsippet som gjelder. Det legger en veldig stor byrde på landene i Europas sørlige yttergrense, spesielt i Hellas, Italia og Spania. Det kan virke som om disse landene ikke helt forstod hvilken politikk de gikk inn i, og hva konsekvensene skulle bli for dem, sier Olsen og tilføyer:

– Avtalen skulle være solidarisk, men det ble den ikke. Senere har ingen klart å løse det strukturelle problemet. For at det skal skje, må hele traktaten endres.

I lys av krisen vedtok Det europeiske råd en avtale som skulle bidra til en bedre omfordeling av alle flyktningene.

– Vedta­ket ble satt av ministerrådet i EU. Så sa flere land nei, blant annet Ungarn, Polen og Tsjekkia. De hadde ikke vetorett, men de nektet, forklarer Olsen.

«Ingen flyktninger her!». Fremmedhatet og frustrasjonen blant lokalbefolkningen på Samos vokste i takt med at flyktningleiren ble stadig mer overfylt. Grekerne begynte å bli møkka lei. I starten tok de godt imot flyktningene. De hjalp dem, ga dem telt, soveposer, varme klær og mat. Men til slutt var det blitt for mange. Noen opplevde hærverk på eiendommene sine, og ryktebørsen begynte å spre seg.

Samtidig følte flyktningene seg som annenrangs borgere. Sorious beskriver det som å være fullstendig verdiløs.

Noen restauranter nektet å la flyktningene spise i lokalene deres og enkelte butikker ville ikke slippe dem inn. En restaurant solgte pizza til flyktningene i en luke ut mot gata, men de fikk ikke lov til å spise i lokalene deres.

En gang Sorious skulle inn i en klesbutikk for å kjøpe en t-skjorte, nektet butikkeierne å la ham komme inn. «Ingen flyktninger her!», skal de ha sagt.

I en videosamtale tre år etter, forteller Ebi om hvordan han husker det var å bli utestengt:

– De hatet oss og mente at det ikke var plass til alle. Men vi gjorde ikke noe galt mot dem. Kanskje noen flyktninger skapte problemer, men jeg ville jo ikke det. Men jeg hadde svart skjegg, akkurat som nå, så kanskje de bare ikke likte meg, sier han ironisk.

Denne butikken ble satt opp like ved flyktningleiren. Foto: Marie Lytomt Norum

Så utdyper han:

– Noen ganger snakket folk stygt til oss, men jeg vet ikke helt hva de sa siden det var på et annet språk.

«Save our Samos SOS». Facebook­gruppa «Save Our Samos SOS» ble opp­rettet i september 2018. Målet deres var, ifølge deres egen beskrivelse, å «stoppe den uendelige invasjonen av flyktninger og migranter på Samos».

På et tidspunkt hadde «Save our Samos SOS» 1500 medlemmer og 3000 følgere. Med jevne mellomrom publiserte de snikbilder av flyktninger som vandret rundt i sentrum.

De filmet dem utenfor butikken, mens de spiste is eller slappet av på kaia. Kommentarfeltene ble fylt opp av hets, og flyktningene fikk ofte tilnavn som «rotter». Også dem som jobbet frivillig ble hengt ut, fordi de ble sett på som en del av problemet bak.

Hjalp tusenvis av flyktninger – mottok trusler. Ildsjelen Maria Makrogianni (65), som på øya kalles «Mama Maria», tror grekernes oppførsel handlet mer om frykten for det ukjente, enn rasisme. Selv var hun aldri redd, fortalte hun i 2020, før hun stumpet røyken bestemt ned i aske­begeret på kjøkkenbordet hjemme i stua – en kort kjøretur utenfor sentrum.

Maria Makrogianni, bedre kjent som «Mama Maria», hjelper fortsatt flyktninger på øya Samos. Bildet ble tatt i 2020. Foto: Marie Lytomt Norum

Før drev hun og mannen en liten restau­rant, «Marias Taverna», ved badestranden. I 2015 begynte ekteparet å hjelpe flyktningene, først ved å dele ut rundstykker. Men etter hvert kom hundre­vis av folk, noen ganger nesten tusen. Hver eneste dag smurte de så mange baguetter de klarte og hadde råd til. De ga de nyankomne laken, klær, sko, frukt, røyk og vannflasker.

Julen 2016 stekte de 4000 porsjoner med kylling med støtte fra svenske innsamlingsaksjoner.

I starten fikk ekteparet hjelp av sine greske venner på øya, men etter hvert trakk naboene seg unna. Kundene til restauranten sluttet å komme, og ekteparet fikk vite at flere hadde begynt å boikotte dem.

– Det var lokale grupper som ville ha flyktningene vekk. De var ikke aggressive, men de tru­et oss på telefon og noen brøt seg inn på restauranten, forteller Makrogianni via en tolk.

I februar 2017 så hun og ektemannen seg nødt til å stenge restauranten for godt.

Bodde i et muggent hus. Av flyktningene på Samos ble de mest sårbare – kvinner og barn – prioritert i asylkøen. Derfor var flertallet av dem som hadde bodd lenge på øya i 2020 enslige menn. Annenhver uke gikk de til sosialkontoret for å melde sin tilstedeværelse og oppdatere ID-papirene. Alltid med et håp om å få svar på søknaden, men som regel måtte de vente litt til.

Ebrahim «Ebi» Malihi

Ved en anledning fikk Ebi tak over hodet, én mil unna Vathi sentrum. Det kostet 30 euro i måneden og han delte rom med tre andre menn.

Men han oppdaget fort at huset var muggent. Mus pilte over gulvet og fugler fløy gjennom de knuste vinduene, mens sauene brekte utenfor. En natt våknet han av at deler av taket falt ned.

Det var ikke mye bedre der enn i leiren, konkluderte han, og fant ut at han heller ville spare de 90 euroene alle asylsøkerne fikk hver måned fra samarbeidet med EU. Også Norge bidro til denne summen via EØS.

Snek seg til Athen. Det var ikke første gangen Ebi hadde forsøkt å finne et annet alternativ. Noen måneder tidligere forsøkte han å snike seg på ferga til Athen. Planen var å spare opp nok penger i Athen, til å kunne betale smuglere videre inn i Europa. I flere måneder bodde han gatelangs og sov i et skjul med andre hjemløse. Men en natt våknet de av et brak. En gjeng kriminelle truet de hjemløse med pistoler, og skrek at de måtte gi fra seg alt de hadde. For Ebi ble livet i Athen nytteløst uten pengene han hadde spart opp, og derfor dro han tilbake til Samos.

Der var innvandringsmyndighetene skeptiske til hvorfor han dro, og de ga ham blankt avslag på asylsøknaden. Avslaget kunne påklages én gang.

Vathi sentrum på Samos. Foto: Marie Lytomt Norum

Flyktet fra tortur. En av de sterke historiene i leiren, er Sorious’. Sierraleoneren så faren sin bli skutt da han var 16 år gammel.

Sorious forteller om den totalitære regjeringen i Sierra Leone, og om hvorfor han deltok i demonstrasjoner. En av gangene ble han pågrepet og utsatt for tortur. Han beskriver hvordan han lå fastspent med en kniv rettet mot halsen, mens noen stakk nåler i kroppen hans.

Fra morgen til kveld skal Sorious ha blitt tvunget til å stirre rett inn i solen. Hvis blikket glapp, ble han slått til. Til slutt, da vakten som passet på ham forsvant inn for å hjelpe til med å håndtere en annen innsatt, la han på sprang ut i bushen.

– Jeg skjønte at blir jeg her, så dør jeg. Å løpe var min eneste sjanse, sier han.

Han kom seg videre til nabolandet Guinea med hjelp fra en kompis:

– Der bodde jeg på gata i fem dager før jeg ble stoppet av en mann som het Mohammed. Han sa han ville hjelpe meg med å dra til Iran for å søke asyl og kjøpte flybilletter.

Det har ikke vært mulig for Filter Nyheter å ettergå enkeltopplysninger i flyktningenes fortellinger.

Solgt som slave. Da Sorious landet i Teheran, hovedstaden i Iran, forsto han at han var solgt. En sjåfør hentet ham på flyplassen og tok ham med for å være vaskehjelp i en søkkrik muslims herskapshus.

Her så Sorious hvordan flere titalls andre mennesker ble stuet sammen i et lite uthus i hagen, som en slags «hub». De fleste var kvinner, solgt som sexslaver.

En reise på «liv og død». Igjen kom Sorious seg vekk. Denne gangen i et ubevoktet øyeblikk da sønnen lekte ute på en lekeplass. Han møtte på fem andre menn på flukt og havnet på den beryktede «smuglerruta», via Tyrkia til Europa.

– Det er en reise på liv og død, der terrorister gjemmer seg på veien. Alle som flykter gjør det de kan for å redde seg selv. Men når man rømmer fra en mulig henrettelse, tenker man ikke på alt som kan gå galt. Man holder blikket festet framover. Om noen av dem du er sammen med dør på veien, kan du ikke snu deg tilbake. Kroppene deres, likene, blir liggende der og råtner. Under flukten så jeg to døde menn på veien, med maur som krøp rundt dem.

Agentene, forklarer han, tok dem alle fra det ene punktet til det neste.

– Du måtte bare gjøre som de sa. Flere var gamle politi­- eller militærtjenestepersoner.

En vannstasjon i flyktningleiren på Samos i 2020. Foto: Marie Lytomt Norum

Sluttet å stoppe flyktningene. I september 2019, to og et halvt år etter EU-Tyrkia-avtalen ble signert, begynte antallet båtflyktninger over Egeerhavet sakte å krype oppover igjen. Igjen unnlot Tyrkia å stanse dem:

– Tyrkiske myndigheter var åpne om at landet ikke lenger ønsket å forholde seg til EU­-Tyrkia­-avtalen. Dette begrunnet de med at de mente EU hadde betalt dem for lite, sier Rieker i Nupi.

Første gang Sorious forsøkte å ta veien til sjøs i en overfylt gummibåt over Egeerhavet, i desember 2019, opplevde han selv at den tyrkiske kystvakten lot dem passere.

– Siden menneskesmuglerne ikke tør å være med på reisen selv, lærer de opp en av flykt­ningene til å styre båten. Perso­nen som velges ut har vanligvis ikke kjørt en båt før, og han som styrte båten jeg var i klarte det ikke. Vi endte opp med å snurre rundt og rundt. Til slutt kom den tyrkiske kystvakten bort til oss. Han sa «dere bråkte så mye. Nå måtte vi stoppe dere». Grensevakten må være på havet, fordi Tyrkia får millioner av kroner for å stoppe oss. Men de vil egentlig at vi skal komme oss forbi.

«Sa opp» avtalen med EU. Til slutt brøt Tyrkia i praksis sin del avtalen, den 29. februar 2020. Da kunngjorde Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan at grensa til Europa var åpen.

Offisielt begrunnet Erdoğan utspillet med konflikten i Idlib-provinsen i Syria. Tyrkia lå an til å få enda en million flyktninger. Derfor beordret presidenten den tyrkiske kystvakten, politiet og grensekontrollen til å slippe flyktningene inn til Europa.

– Det var en måte å få EU til forhandlingsbordet. EU ville for enhver pris unngå en ny flykt­ningkrise, forklarer Nupi-forsker Pernille Rieker.

Samtidig satte de tyrkiske myndig­hetene opp gratis busstransport for å frakte flyktningene fra hovedstaden til grensen mot Europa.

«Flyktningene var fanget i et politisk spill», fastslo Amnesty.

Tåregass og vold. Men da Tyrkia åpnet opp, stengte Hellas sin grense. Flyktningene som kom seg til fastlandsgrensa mellom Tyrkia og Hellas, ble møtt med tåregass og vold.

Situasjonen var kaotisk og videoer gikk viralt. Hu­man Rights Watch fant at den greske staten arresterte, angrep og forgrep seg på flyktningene ved grensa.

En video viste hvordan en gresk båtpatrulje kjørte på, dyttet vekk og skjøt mot en overfylt gummibåt. I båten satt et titalls skrekkslagne flyktninger på vei til Lesbos. Etterpå ble ei jente på fire år bekreftet død.

Antall mennesker i teltleiren i fjellene var nær å overgå innbyggerne i Vathi sentrum. Foto: Marie Lytomt Norum

.

I situasjonens hete fattet den greske statsministeren et nytt vedtak som ble kritisert for å være i strid med FNs menneskerettserklæring. Vedtaket gikk ut på at alle nye flyktninger ikke skulle ha rett til å søke asyl i Hellas, ut mars 2020.

Høyreekstremistisk vold. I kjølvannet av det som så ut til å kunne bli en ny bølge med migranter våren 2020, oppsto det også et opprør på flere av de greske øyene.

De greske øyene Lesbos og Chios ble rammet av angrep fra høyreekstremister som kom dit fra flere steder i Europa. På Lesbos kastet de stein og knuste vinduene til tre biler hvor det satt norske frivillige. De overlevde, men angrepet bidro til med at de fleste av de internasjonale hjelpeorganisasjonene måtte evakuere.

I lys av hendelsene ble også Vathis gater på Samos dominert av gresk politi og militære patruljer, med våpen og skuddsikre vester. En svartsotet politibuss voktet konstant ved inngangen til flyktningleiren, med tjue menn på vakt.

Ifølge en lokalavis på Samos ble to leiebiler som tilhørte frivillige påtent. En annen kveld kjørte to ungdommer til et hus der det bodde europeere jobbet frivillig i flyktningleiren, og kastet en stein på størrelse med en melpose inn vinduet. På innsiden våknet en mann i tredveårene som sov rett ved.

Han ble ikke skadet, men hendels­en skapte uro. Alle som bodde i huset ble flyttet til hoteller eller fikk andre steder å bo. Den daværende Facebook-gruppa «Save Our Samos SOS» hadde på forhånd varslet angrepet.

Planla en ny, lukket leir. Den greske regjeringen forsøkte iherdig å ta grep. På Zervou, et øde landområde i fjellene på Samos, var allerede byggingen av en ny brakkeleir i gang.

Et «lukket» område omringet av et seks meter høyt piggtrådgjerde, fem kilometer vekk fra sentrum. Den nye leiren skulle være stengt for å gå inn og ut på natta.

9. mars 2020 kom den greske asyl­- og innvandringsminister­ en Notis Mitarakis på besøk til Samos. Planen var å diskutere de nye flyktningleirene med kommu­nestyret. Men utenfor rådhuset ble han møtt av lokalbefolkningen med plakater og raseri. Mitarakis fortsatte å forsvare reg­jeringens flyktningpolitikk:

– Siden leirene virker avskrekkende, sender de ut et signal til menneskehandlere om at reisen til Europa er fastlåst. Ikke åpent som det har vært til nå (…) Dette kan være en per­manent løsning for å beskytte Samos, sa ministeren til lokala­visa Samos Today.

Søppel lå strødd overalt rundt omkring den provisoriske teltleiren. Foto: Marie Lytomt Norum

Lockdown. Men bare noen uker senere var pandemi og nedstenging et faktum, og planene om en ny leir satt på vent. Butikkene i sentrum stengte, det samme gjorde språkopplæring og frivillige sosiale tilbud for flyktningene.

De var stuet sammen inne på leirområdet, og utenfor sto vakter som holdt øye med inngangen. Ingen slapp ut uten skriftlig tillatelse. I et par timers tid fikk de som søkte lov til å gå ned til sentrum for å kjøpe mat.

Å holde avstand i flyktningleiren var umulig og smittefrykten var stor, forklarer Sorious. De måtte uansett stå tett i tett hver gang de gikk på do eller hentet mat. Flere testet positivt for viruset. Noen av dem ble flyttet til andre steder, mens andre måtte forbli i leiren.

Sorious forklarer at han aldri søkte om tillatelse til å gå ut av leiren, men at han snek seg ut fra en utgang uten vakter. Én gang ble han stoppet av politiet nede i sentrum, som ba ham om gå tilbake til leiren.

– Folk stoler ikke på flyktninger – de tror vi har med oss viruset. Det var skikkelig ille på den tiden, veldig tøft, forteller Sorious.

Ebi fikk i perioder lov til å bo i en leilighet sammen med noen kamerater i sentrum. Han sier skillet som ble skapt mellom de lokale grekerne og flyktningene ble enda sterkere.

– Greske folk fikk lov til å gå ut og ned til stranda, men politiet liker oss ikke. De lot oss ikke gå ut. Noen ganger ville vi gå ut, fordi situasjonen inne på leiren var så ille. Men da kom politiet for å sjekke oss, og ba oss gå tilbake. Det greske politiet er veldig rasistiske. Jeg har bare dårlige minner med dem.

Inngangen til flyktningleiren på Samos ble stengt under pandemien, og flyktningene måtte ha skriftlig tillatelse for å dra ned til sentrum. Foto: Marie Lytomt Norum

15 telt ødelagt av brann. 2. november 2020 ble Sorious vekket av at en kompis kom inn og skrek «Sover du? Kom deg ut, det brenner!»

Brannen spredte seg lynraskt. Sorious fikk så vidt rasket med seg en bag, men det meste av tingene hans ble liggende igjen da han løp vekk. Ingen mistet livet den dramatiske natta, men 15 telt ble ødelagt og minst 150 personer mistet det lille de hadde. Det er uklart hvorfor brannen oppsto.

Flere av flyktningene bygget seg mer solide leskur i flyktningleiren, men de fleste av dem ble brent ned høsten 2020. Foto: Marie Lytomt Norum

«Døden føles veldig nærme». Med et nytt telt, en liten sovepose og noen tepper, forsøkte Sorious å holde seg varm hele den neste vinteren.

– Du tenker at du kan dø. Det eneste du har er håpet om at du overlever. Det var et rent helvete. Bare tenk på det: Når du sitter i huset ditt med en ovn og vegger – veldig sterke vegger – og fortsatt føles det kaldt. Så hvordan tror du det er med bare et tynt telt? Døden føles veldig nærme. Det er galskap, men ingen bryr seg. Ingen spør deg om hvordan du takler det, sier Sorious i en videosamtale med Filter Nyheter vinteren 2023.

Oppholdstillatelse. Sent på høsten i 2020 fikk Ebi endelig svar på asylsøknaden – oppholdstillatelsen var godkjent. Da hadde hiphop-artisten levd som flyktning i nesten fem år.

Et halvt år senere fikk også Sorious positivt svar, etter å ha levd i flyktningleiren i ett år og sju måneder. Myndighetene tilbød ham en bolig, men da måtte han betale 1000 euro i forskudd – og hvor skulle han fått de pengene fra? Han takket nei, og flyttet heller inn med en kamerat som hadde en leilighet i Athen.

Den godkjente søknaden gjorde ikke livet stort bedre for noen av dem. Da de mistet status som asylsøkere, mistet de kort tid etter retten på de 90 euroene de pleide å få i måneden. Samtidig måtte de vente i mer enn et år på å få passet sitt, slik at de kunne reise videre inn i Europa. I Hellas var det nesten umulig for dem å få jobb.

– Det er den verste tiden i livet mitt, forteller Ebi kort.

Kummerlige arbeidsforhold. Iraneren fikk seg jobb på en bomullsgård i den greske fastlandsbyen Thessaloniki. Med en lønn på 20 euro om dagen jobbet han ni–ti timer om dagen med tungt gravearbeid. Arbeidsgiveren skaffet Ebi og en kollega et skralt, lite rom på deling, der de verken hadde tilgang til dusj eller do.

Først fikk Sorious seg jobb som kokk på en restaurant på øya Meganisi, der han ble i to måneder. Men da arbeidsgiveren nektet å registrere ham slik at han kunne jobbe lovlig, sa han opp. På vinteren kom restauranten til å stenge uansett, og da ville han ha måttet bo på gata.

Han dro tilbake til Athen, og senere til byen Drama der han fikk seg jobb med gjenvinning. Han bodde på fabrikken og delte rom med tre andre arbeidere, blant annet folk fra Nigeria og Gambia.

– Jobben var intens og lønna helt krise. Da jeg dro hit ble jeg ikke fortalt at det var så ille. Lønna mi var på 650 euro i måneden, og fra det igjen trakk de fra skatt. Jeg tenkte bare, hva gjør jeg egentlig her? Jeg jobber ræua av meg, også gir de meg ikke noe mer.

Han forteller at om han ikke fikk ferdig jobben i tide, nektet de å betale overtid.

– De visste at det ikke fantes noen andre jobber for oss i Hellas, at jeg ikke hadde kjangs til å finne noe bedre.

Dro tilbake til en folketom flyktningleir. Sorious sparte opp for å komme seg vekk. Han dro tilbake til Samos for å hente passet, der han så at flyktningleiren nesten var helt tom, selv om teltene ikke var fjernet.

Ebi ble på fabrikkjobben i et års tid, før også han dro tilbake til Samos for å plukke opp passet. I det første passet sto det at han var fra Libya, og derfor måtte han vente enda litt til. I månedene han ventet var han hjemløs. Han forsøkte å sove en natt i den tomme flyktningleiren, men ble jaget bort av politiet. Resten av tiden fikk han lov til å sove hos en gjestfri gresk familie langt unna sentrum.

Ulovlige «pushbacks». I 2020 og 2021 har gresk kystvakt blitt anklaget for ulovlige og voldelige såkalte pushbacks, noe som blant annet kommer fram i den konfidensielle EU-rapporten «Olaf», senere offentliggjort i avisa Der Spiegel. Anklagene går ut på at flyktningene regelrett dyttes tilbake ut på åpent hav, uten å få deres lovfestede rett til å søke om asyl. Greske myndigheter avviser påstandene.

Ifølge Olaf-rapporten fra EUs antikorrupsjonsbyrå har også det europeiske grensebyrået Frontex lukket øynene for praksisen.

Bedre fasiliteter, mindre frihet. Fortsatt, i 2023, har ikke myndighetene ryddet opp flyktningleiren på Samos, men politiet sørger for at ingen flyktninger slår seg ned i området.

Høsten 2021 begynte flyttingen av flyktningene over til det som ble kalt «Lukket, kontrollert tilgangssenter på Samos» oppe i fjellheimen. Brakkene inneholder tre køyesenger med plass til seks mennesker, et bad og et lite kjøkken som består av et bord, en ovn og en fryser. Men prisen var bevegelsesfrihet.

– Hvis du bodde ett år i et telt i Vathi, hvor det var fullt av rotter og slanger, og du senere ble flyttet til en container med seng og vann, kan det ved første øyekast virke som en forbedring, mener Anne i organisasjonen Choose Love til Filter Nyheter i desember 2021. Hun har jobbet med flyktningene på Samos i flere år, og er kjent med hvordan situasjonen har utviklet seg på øya.

Anne fra organisasjonen Choose Love har jobbet på Samos i flere år. Foto: Privat

Asylsøkerne fikk kun lov til å gå ut og inn mellom gitte tidspunkter morgen og kveld. Rakk de ikke å komme seg tilbake i tide, måtte de tilbringe natta utendørs. Og de måtte kroppsvisiteres hver gang de skulle inn.

De som bodde her fikk heller ikke lov til å ta med seg alkohol eller «potensielt skadelige gjenstander». Dette inkluderte tallerkener og kniver de gjerne ville hatt til matlaging.

– Det føles virkelig som om de blir behandlet som kriminelle, mener Anne.

I mars 2023 er registrert i underkant av tusen mennesker i den nye leiren på Zervou. Bildet er tatt et halvt år før leiren åpnet. Foto: Marie Lytomt Norum

.

Anne fra Choose Love forklarer at en av organisasjonen som jobbet på innsiden malte de metallgrå fargene på boksene med «ekte» farger – rødt, gult, grønt og blått – for å gjøre området litt mindre depressivt. Foto: Marie Lytomt Norum

.

Anne sier den greske lokalbefolkningen mest sannsynlig ble fornøyde da leiren ble flyttet vekk:

– Det har vært mye feilinformasjon ute blant folk. De tror fortsatt at flyktningene får masse penger og at Hellas betaler for dette.

I Tyskland og Nederland. Ebi kunne omsider fly til Tyskland i januar 2022. Sorious kom seg til Nederland.

Nå når Ebi har bodd i Tyskland i et drøyt år, er livet hans snudd på hodet. I starten gikk han til psykolog for å få hjelp til å snakke om alle traumene fra oppholdet i Hellas.

– Det har knust meg, forteller han.

Ebi fikk seg raskt jobb på en barberforretning i Tyskland, men skal nå ta en pause fra jobben for å lære tysk. Bildet er hentet fra hans Instagram-profil med tillatelse.

.

De første seks månedene jobbet han hos en barberer, en jobb han nylig sa opp for å lære seg tysk, skrive sangtekster og spille inn musikk. Han har fått langt bedre råd og har betalt tilbake dem han skyldte penger. I tillegg har han kjøpt en datamaskin, en mikrofon og annet utstyr han trenger til musikkproduksjonen.

– Da jeg var i Iran, trodde jeg at jeg visste alt. Du vet, jeg var som en «fisk i et lite glass». Da jeg dro ut av landet, så jeg plutselig meg selv i «det store havet». Jeg møtte mange mennesker, med ulike historier og farger. Jeg liker den nye versjonen av meg selv bedre, avslutter 33-åringen.

Journalist Marie Lytomt Norum startet arbeidet med denne artikkelen i et masterprosjekt ved Høgskulen i Volda i 2020, med hjelp fra organisasjonen Dråpen i Havet. Den publiserte artikkelen i Filter Nyheter er bearbeidet og oppdatert uten innflytelse fra organisasjonen.

