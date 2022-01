PRESIDENTKANDIDAT DØMT: Klokken 14.00 i dag ble det klart at Frankrikes ytre høyre-presidentkandidat, Eric Zemmour, blir dømt for å oppfordre til rasistisk motivert «hat eller vold». Zemmour er bøtelagt med nær 100 000 norske kroner, etter at han i en tv-sending i september 2020 sa enslige, mindreårige flyktninger er «tyver, mordere og voldtektsmenn – det er alt de er». Videre sa han at de må sendes tilbake fordi de «koster oss penger». Zemmours advokat mener det ikke er et «snev» av rasisme i presidentkandidaten, men at han kun beskriver virkeligheten. Det er foreløpig ikke kjent om dommen vil ankes. Les mer om Filter Nyheters profil av Zemmour her.

LAVINTENSIV FORVERRING: Det svenske forsvaret opplyser at seks russiske krigsskip som forrige uke seilte i Østersjøen nå er i ferd med å forlate området. Ved 11-tiden mandag befinner fartøyene seg på høyde med Trelleborg i Skåne, og tre av dem skal være på vei ut i Kattegat, ifølge Dagens Nyheter. Forsvarsledelsen mener det pågår en «lavintensiv forverring» av sikkerhetssituasjonen og at det er grunn til å være på vakt, skriver SVT. I helga trappet Sverige kraftig opp det militære nærværet blant annet på Gotland, og NATO plasserte ut et skip sør for Bornholm, mens meldinger om ikke-identifiserte droner i nærheten av svenske kjernekraftverk satte en støkk i mange.

PLANLA ANGREP MED SKYTEVÅPEN: FBI mener den paramilitære organisasjonen Oath Keepers var beredt til å aksjonere med skytevåpen og store mengder ammunisjon for å holde Donald Trump ved makta 6. januar i fjor. Det har lenge vært kjent at «militsen» var sentral i 6. angrepet, og en rekke medlemmer er straffeforfulgt, men da FBI torsdag aksjonerte mot toppleder Stewart Rhodes ble langt mer alvorlige anklager kjent. Filter Nyheter har lest tiltalen – du kan lese artikkelen her.

DRONEANGREP MOT OLJESKIP: Tre er drept og seks skadet etter eksplosjoner på tre oljetankere og en brann i nærheten av flyplassen i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater i dag tidlig. De iransk-støttede houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som trolig ble utført med droner, skriver Al Jazeera.

PRESIDENT-SHOWDOWN I UKRAINA: Ukrainas ekspresident Petro Porosjenko, som er under etterforskning for landsforræderi og terrorfinansiering, sa søndag at han planlegger å vende hjem til hovedstaden Kiev. Porosjenko er siktet for å ha finansiert pro-russiske separatister øst i Ukraina gjennom ulovlig salg av kull i 2014–2015 mens han satt som president. Ekspresidenten, som kan få inntil 15 års fengsel dersom han blir funnet skyldig, var tilsynelatende ikke bekymret for å bli pågrepet ved hjemkomsten: «Hvis du spør meg om jeg vil bli arrestert, definitivt ikke. Jeg returnerer til Ukraina for å kjempe for Ukraina, ikke for å kjempe sammen med Zelenskyj», uttalte han til reportere i Warsawa, med henvisning til nåværende president Volodymyr Zelenskyj. Nyheten har fått kritikere til å stille spørsmål om en intern maktkamp mellom Porosjenko og Zelenskyj er det Ukraina trenger nå, samtidig som Russland truer med store militære styrker på grensen.





OMIKRON I BEIJING: Beijing registrerte sitt første tilfelle av omikron-varianten over helgen, samtidig som Kina gjør de siste forberedelsene før vinter-OL går av stabelen 4. februar. «Beijing har allerede gått inn i vinter-OL-perioden og møter det doble presset av å forebygge at smitte kommer inn utenfra og at smitte spres internt», sa talsperson for byadministrasjonen Xu Hejian lørdag, ifølge People’s Daily Online som er en offisiell avis under sentralkomitéen i Kinas kommunistparti. Oppdagelsen førte til at 13 000 personer som kan ha vært i kontakt med den smittede måtte teste seg og Beijing har nå stengt bygrensene for innreisende fra andre kinesiske byer der omikron-varianten er påvist de siste to ukene.



