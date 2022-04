STORMER IKKE STÅLVERK: Vladimir Putin har personlig beordret soldatene i Mariupol om likevel ikke å storme stålverket der det er antatt at rundt tusen sivilister ligger i skjul sammen med ukrainske soldater. Istedet skal de russiske styrkene forsegle området slik at «selv ikke en flue kommer ut», sier presidenten i et tv-sendt møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu. Kraftig motstand i et uoversiktelig område, der det blant annet finnes et nettverk av underjordiske ganger, har i flere dager gjort det umulig for russerne å ta over stålverket, selv om resten av den strategiske viktige havnebyen ifølge Putin er under russisk kontroll. Uttalelsene må ses på bakgrunn av behovet for å formidle en seier ved inngangen til den russiskortodokse påsken, sier britisk analytiker til BBC News. Det er ingen andre vesentlige gjennombrudd langs frontlinja i Donbas så langt i krigens «nye fase».



TREKKER KRIGFORBRYTELSER I TVIL: Prorussiske takes på krigen i Ukraina flyr godt på Facebook, også i vesten, konstaterer Institute for Strategic Dialogue. I en undersøkelse fant London-tenketanken at blant de mest populære postene om Bucha, ble de som trekker krigsforbrytelsene i tvil delt i snitt tre ganger så mye som de som ikke disputerer de veldokumenterte drapene på sivile. Poster som stiller spørsmål ved bevismaterialet er spredd i en rekke EU-land. I Østerrike besto den mest delte Bucha-posten av en tekst kopiert fra den prorussiske publikasjonen Anti-Spiegel, ifølge The Guardian.



VIL GI UKRAINA PANSERVOGNER: Tyske styresmakter har måttet tåle hard kritikk for tilbakeholdenhet med å dele våpen med Ukraina. Under et besøk til de baltiske statene avklarer utenriksminister Annalena Baerbock i dag at landet ikke har noen problemer med å dele tyngre krigsmateriell, og er i ferd med å undersøke hva slags vedlikehold og ammunisjon som behøves for at ukrainerne kan ta i bruk tilårskomne tyske beltegående panservogner av typen Marder. Baerbock sier ifølge Reuters at det tyske militæret selv sliter med utstyrsmangel, men bidrar ved å etterfylle andre lands forsvarsstyrker med tysk materiell slik at disse kan donere eldre våpensystemer fra Sovjet-tida.



«RØSK DET OPP»: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er «sjokkert» over måten nettstedet Steigan.no drives på, og hvordan hans eget samarbeidsparti, Rødt, har håndtert koplinger til nettstedet – kjent for blant annet å videreformidle russisk krigspropaganda og konspirasjonsteorier om covid-19 til norske lesere. «De har fått lov til i lang tid å være et arnested for ekstremistiske synspunkter, konspirasjonsteorier og brunskvetting. De har tiltrukket seg som fluepapir mennesker som jeg vil påstå er samfunnsnedbrytende krefter. Dette er kort og godt svært farlig», sier Johansen til VG. Og, «litt på spøk»: «Jeg lurer på om det eksisterer i Rødt et «deep AKP-ml». At det er noen kulturbærere fra gamle dager som fremdeles sitter og drar med seg noe. Min beskjed er: Røsk det opp». Intervjuene utløser de kraftigste Steigan-fordømmelsene så langt fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes: «Putins autoritære imperialisme strider mot alt Rødt står for, mens Steigan.no nekter å ta stilling for Ukrainas rett til å forsvare seg», sier han. Moxnes vil imidlertid ikke ta stilling til om Pål Steigan selv bør ekskluderes.



