EU-politikere ser til Finland i jakten på ny presidentkandidat

SANNA FOR PRESIDENT? De sosialistiske og sosialdemokratiske partigrupperingene i EU-parlamentet ser nordover i sin jakt etter toppkandidat til valget i 2024 og mulig ny president for EU-kommisjonen (vervet den tyske kristendemokraten Ursula von der Leyen har i dag). Finlands nåværende statsminister Sanna Marin skal være en kandidat mange støtter, ifølge opplysninger omtalt i finske medier og gjengitt av nettavisa Euractiv. Hennes skandalefrie fortid (Marins styggeste plett på rullebladet er som kjent at hun danser på fest) vurderes som en stor fordel når parlamentet skal starte på ny frisk etter korrupsjonsskandalen som er i ferd med å rulles opp av belgisk politi. Marins kompromissløse holdning til Russland har dessuten gjort henne til et kjent og respektert navn i Øst-Europa.

Om Sanna Marin selv er villig til å forlate hjemlandet for Brüssel er usikkert – særlig hvis hun vinner det finske valget i april og får en ny periode som landets statsleder.

HADDE TILGANG PÅ HEMMELIGHETER: Politiets sikkerhetstjeneste mener russeren Mikhail Mikusjin, som har vært gjesteforsker på Universitetet i Tromsø under dekknavnet «José Assis Giammaria» og er siktet for spionasje mot Norge, har hatt hatt tilgang på opplysinger som er så