Svøpe på demokratiet, angrende homo-omvendere og monsterbefengt småbydrama

Redaksjonens aktuelle kulturtips. Du har tilgang til denne artikkelen fordi du er abonnent hos Filter. Takk for det! SAKPROSA: Stakkars Elbridge Gerry (1744-1814). Motstandshelt i revolusjonskrigen. Undertegner av uavhengighetserklæringen. Guvernør og visepresident. Og så var det en motvillig godkjennelse av av noen grensejusteringer i en salamanderformet region av Massachussetts som skulle løfte hans navn inn i evigheten. I dag er fenomenet gerrymandering, å endre valgkretser med det for øye å skape flertall for det regjerende partiets representanter, blitt en svøpe på demokratiet som senker antall konkurranseutsatte plasser i Kongressen og i delstat-parlamenter og bidrar til polariseringen av amerikansk politikk, argumenterer […]