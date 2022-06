Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit



«Det siste året har det vært flere høyreekstreme angrepsplott i Europa rettet mot ungdoms- og videregående skoler. Derfor vurderer vi nå også at skoler kan være mål for høyreekstremister», skriver Politiets sikkerhetstjeneste i en offentlig oppdatering om terrortrusselen mot Norge. Dette er første gang PST omtaler skoler som mulige terrormål her til lands. – Mange av de som radikaliseres til høyreekstremsime i Norge i dag er svært unge. Ekstremister velger ofte mål som er kjent for dem eller har personlig betydning, og når det er snakk om skoleelever er det nærliggende at skolen er den viktigste arenaen i deres liv. […]