Dette kan du vente deg av høringen om Kongress-stormingen

SANNHETENS TIME: Den tv-sendte, offentlige høringen til komiteen i Representantenes hus som har gransket stormingen av Kongressen 6. januar i fjor starter i kveld. Høringen vil gi offentligheten et dypere innblikk i hva den svært omfattende etterforskningen har ført til av ny kunnskap om forsøkene på å stanse Joe Bidens overtakelse av presidentembetet, og det er blant annet varslet at vi skal få se forhåndsteipede vitnesbyrd fra medlemmer av Donald Trumps stab.



Blant det Politico lurer mest på: Koordinerte noen av militslederne som deltok i stormingen seg med noen i Det hvite hus eller i Trumps valgkamporganisasjon? Hva foretok Trump seg i de tre timene stormingen pågikk? I hvilken grad var Trump og hans folk faktisk forledet til å tro at resultatet i presidentvalget var et resultat av storstilt juks og uregelmessigheter? Hvem briefet Trump før den famøse telefonsamtalen med delstaten Georgias valgsjef, der presidenten prøvde å presse ham til å «finne» 11 780 Trump-stemmer, slik at Trump skulle vinne delstaten? Og hva annet foretok Trump seg for å få valgmedarbeidere til å vippe resultatet i hans favør?





TILBAKE TIL LOCKDOWN: 2,7 millioner innbyggere i Shanghai må tilbake i lockdown, bare en uke etter at storbyen omsider åpnet t-baner og butikker etter en to måneder lang og svært streng nedstengning. Nå skal folk i distriktet Minhang underlegges det myndighetene kaller «stengt styring» inntil samtlige er testet for covid-19. Kinas nulltoleransepolitikk for coronasmitte innebærer at alle positive tilfeller isoleres og at nærkontakter – som i praksis kan bety hele boligblokker eller lokalsamfunn – må i karantene. Dagens kunngjøring har skapt frykt for at massetestingen vil finne nye tilfeller og igjen føre til forlenget nedstengning, skriver The Guardian.

Bestill et Filter-abonnement i dag! Da støtter du vår journalistikk samtidig so du får det månedlige papirmagasinet vårt i posten. Eller du kan velge å «bare» abonnere på den digitale pakka, med flere eksklusive spalter og nyhetsbrev. Klikk her for å lese mer!

FARE FOR SAS-STREIK: Det kriserammede norsk-svensk-danske flyselskapet står midt i en finansiell krise, har allerede varslet 4000 kanselleringer i sommer og granskes av Forbrukertilsynet for mulig villedende markedsføring. Problemene slutter ikke med det: I dag har pilotenes fagforeninger levert plassoppsigelse til riksmekleren, slik at det kan bli streik i selveste fellesferien. «Det er ingen annen utvei. Vi er i en situasjon der SAS har avkrevd pilotkorpset for 30 prosent besparelse. Samtidig har de flyttet jobbene våre til bemanningsbyrå», sier Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening til NRK. En del av bakgrunnen for konflikten er at SAS under pandemien overførte deler av flyleien og pilotstaben til datterselskaper som de så leier dem inn fra. «SAS er velsignet med erfarne, konkurransedyktige piloter som er særdeles lojale. Den lojaliteten går bare en vei», sier SAS-piloten Tor Hillmann til NRK.



LOVLIG Å DYRKE: Thailand, som var en av de første landene i Asia som legaliserte cannabis til medisinsk bruk, åpner nå for at alle kan dyrke og selge planten. Myndighetene i landet markerer reformen ved å dele ut gratis frø til alle innbyggere og håper legaliseringen både vil gi landbruket en ny levevei og bidra til å trekke flere turister til landet – selv om det fortsatt er strenge regler for hvor mye av det psykoaktivet stoffet THC cannabisproduktene får inneholde, og rekreasjonell rusbruk fortsatt er forbudt. Visestatsminister Anutin Charnvirakul foreslår at cannabisblader for eksempel kan brukes i matlaging, skriver BBC News.



Ha en fortsatt god dag! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: TapTheForwardAssist, (CC BY-SA 4.0), Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)