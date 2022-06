Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

KOMITEEN SOM HAR gransket Kongress-stormingen 6. januar 2021 har i sin åpne høring i Representantenes hus lagt frem bevis og argumentert for at den var kulminasjonen av en Donald J. Trump-ledet, metodisk konspirasjon for å kuppe makten i USA på tross av tapet i presidentvalget. Komiteen har Trumps tidligere justisminister William Barr og datter og […]