Nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) feiret den svenske nasjonaldagen 6. juni med å skyte på blink mot bilder av partiledere, journalister og personer med jødisk tilknytning.

– Det er dessverre ikke første gang at denne voldelige gjengen angriper politiske ledere, uttaler Centerpartiets leder Annie Lööf.

DNM er en voldsfremmende nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme.

På nasjonaldagen i Sverige var personer fra DNMs lokale avdeling i Blekinge og Skåne (det såkalte Rede 3) samlet på en gård i den nordlige delen av Skåne. Én av aktivitetene var å skyte på blink med luftgevær.

Blinkene besto av bilder av personer som DNM oppfatter som politiske motstandere – personer som nazistene i egen propaganda og på demonstrasjoner omtaler som «folkeforrædere».

Dukket opp blant norske ekstremister

På bildene var journalister, personer med jødisk tilknytning og finansmannen George Soros, men også flere svenske partiledere: Statsminister Stefan Löfven (S), Ulf Kristersson (M), Jimmie Åkesson (SD) og Annie Lööf (C).

Bildene av aktiviteten ble først lastet opp i svenske DNMs åpne chat-kanal på Telegram, men ble siden fjernet. De dukket senere opp i nazistorganisasjonens norske chat-kanal, der det blant medlemmene finnes både eldre nazister og sympatisører, men også nyradikaliserte tenåringer.

På ett av bildene vises armen til Daniel Gerdås, som er leder for DNM i Blekingen og Skåne. Expo har ikke lykkes å nå ham for en kommentar.

«Det må tas på alvor»

Blinkskytingen og bildene av aktiviteten vekker reaksjoner og fordømmelse i Sverige.

– Hat, trusler og trakassering mot tillitsvalgte, journalister og minoriteter er et overgrep mot vårt åpne demokrati og enkeltpersonene som rammes. Det er dessverre ikke første gang at denne voldelige gjengen angriper politiske ledere, skriver Annie Lööf i en e-post til Expo.

Hun mener at samfunnet i fellesskap må fordømme truslene fra den voldsfremmende, høyreekstreme nazismen:

– Det må tas på alvor. Vi må handle for å bekjempe ekstremistiske krefter, sette hardt mot hardt i hvert enkelt tilfelle for å forsvare vårt svenske demokrati.

Også Moderaterna reagerer:

«Beslutningstakere, politikere og journalister skal ikke behøve å bli utsatt for hat og trusler, ingen mennesker skal behøve det. Denne type angrep skal møtes hardt, med den fulle kraften i vårt demokrati», uttaler partiet via sin kommunikasjonsavdeling.

Skremmes bort fra debatten

Det svenske kriminalitetsforebyggende rådet, Brå, publiserer statistikk over trakassering, trusler og vold mot politikere i Sverige.

Det nyeste rapporten fra 2019 viser at en tredel av politikerne oppgir å ha blitt utsatt for dette. Av disse oppgav 34 prosent at gjerningspersonen antakelig hadde tilknytning til en ekstremistisk, politisk gruppe – og flertallet mente at personen var høyreekstremist.

Trusler mot politikere kan få alvorlige konsekvenser.

– Dessverre ser vi at enkeltmedlemmer, personer fra ungdomslag, fritidspolitikere og folk med verv rammes. Det kan føre til at de skremmes til taushet, drives bort fra debatten og slutter å engasjere seg, mener Annie Lööf.

Expo har kontaktet alle de berørte partiene for kommentarer.

«Bunnløst hat til forbryterne»

Bilder og videoer fra Den nordiske motstandsbevegelsen nasjonaldagsfeiring er blitt lagt ut på ulike sosiale medier. Der vises en barnevogn i et stort telt med et oppdekket bord. En av DNMs aktivister spiller gitar og synger. En annen aktivist holder tale:

«Kjærligheten går til mitt land, mitt folk og min rase. Kjærligheten går til den arven som vi har fått æren av å forvalte. Et bunnløst hat går til forbryterne som vil ta det ifra oss», sier han.

«Folkekamerater, folkevenner: Ingen seier uten kamp! Intet Sverige uten svensker! Bevar Sverige svensk!», fortsetter nazisten.

Etterpå gjør personene rundt bordet såkalte Hitler-hilsener og samstemmer i tre ganger «Hell seger!».

I Sverige har medlemmer i DNM tidligere blitt knyttet til både terrorhandlinger, vold mot politiet og meningsmotstandere, samt store våpenbeslag.

I Norge følges Den nordiske motstandsbevegelsen tett av Politiets sikkerhetstjeneste og er omtalt ved navn i PSTs trusselvurdering for 2021.

