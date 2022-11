Comeback for Netanyahu med ytre høyre i Israel

COMEBACK FOR «BIBI»: Israels lengest-sittende statsminister Benjamin Netanyahu er i ferd med å gjøre comeback, fortsatt tiltalt i korrupsjonssaken som felte ham for ett år siden, og denne gang ved hjelp av ytre høyre-partiet Religiøs Sionisme. Det blir tredje størst i Knesset etter gårsdagens valg, på tross av et lederskap som tidligere er dømt for rasistisk, anti-arabisk språkbruk og inntil nylig argumenterte for å utvise alle palestinere fra Israel. Også de ultraortodokse partiene gjør et sterkere valg enn forventet. Slike koalisjonspartnere vil neppe gjøre det lettere for «Bibi» å oppfylle valgløftene om å fortsette prosessen med å normalisere landets diplomatiske forhold til sine naboer.

