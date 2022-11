Rød valgseier i Danmark, ytre høyre-seier i Israel

RØD BLOKK VINNER flertallet i Folketinget i Danmark og Sosialdemokratene gjør sitt beste valg på 20 år, men statsminister Mette Fredriksen sier fortsatt hun vil danne en bred regjering når hun nå går i forhandlinger med de andre partiene for å forsøke å legg grunnlag for en ny periode ved makten. Med alle stemmene talt opp har partiet 27,5 prosent oppslutning og får to flere mandater. Tidligere statsminister Lars Løkke og hans Moderatene og Liberal Alliance er store valgvinnere på borgerlig side og sannsynlige deltakere i ny dansk «grand coalition« over sentrum i politikken. Tidligere innvandringsinister Inger Støjbergs Danmarkdemokratene etablerer seg med 81,1 prosent og får 14 mandater i det danske parlamentet. DR/Berlingske

BRASILS PRESIDENT Jair Bolsonaro sier han vil «oppfylle sine forpliktelser i grunnloven» og samarbeide om å overføre makten til helgas valgvinner Luiz Inácio Lula da Silva. Men to dager etter at resultatet ble klart har presidenten fortsatt ikke sagt i klartekst at han innrømmer nederlag.