26 år gamle Davíd fra St. Petersburg ble lam i begge beina etter en sykehustabbe i Russland da han var nyfødt. I oktober fikk han brev om å kjempe i Ukraina. – Jeg ble veldig overrasket over å havne i denne absurde situasjonen, sier «Davíd» i en videosamtale med Filter Nyheter, ved hjelp av en tolk i Norge. 26-åringen ønsker ikke å bruke sitt eget navn utad i frykt for represalier. Davíd forklarer at en mislykket operasjon er grunnen til at han havnet i rullestol. Da han ble syk som barn ble han tatt med til sykehus, og legen traff feil […]