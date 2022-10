Russlands forsøk på å rekruttere nye soldater til krigen i Ukraina har vært langt fra en smertefri prosess.

Som Filter Nyheter skrev om forrige uke førte nyheten om en ny massemobilisering til at hundretusener av russere bestemte seg for å rømme ut av landet.

Én av dem som flyktet fra mobiliseringen er brannmannen og regime-kritikeren Konstantin Kosov (37) fra St. Petersburg. Han forteller at historiene som verserer om hvordan unge, russiske menn blir rekruttert inn i krigen på ingen måte er overdrevne.

– Etter at Putin sa at mobiliseringstiltakene skulle avsluttes om to uker, satte ansatte ved militære registrerings- og vervekontorer, distrikts- og byadministrasjoner inn alle sine krefter for å oppfylle kravet om antall mobiliserte menn.

– Folk blir stoppet på gata, utenfor boligene sine og på t-banen, forklarer Kosov, som nå befinner seg i Georgia.

Konstantin Kosov gikk i 12 timer for å komme seg ut av Russland: – Etter kunngjøringen om den «delvise mobiliseringen» innså jeg at maktbalansen nå tydeligvis ikke var i min favør. Foto: Privat

Langs veien til Georgia så 37-åringen flere plakater som handlet om hvordan man kunne bli mobilisert ved grensa, men han opplevde ikke at noe slikt skjedde.

– Kanskje var dette bare en del av den psykologiske påvirkningen av folk som flykter fra landet, sier han.

Stopper tilfeldige personer på offentlige plasser

Ifølge New York Times‘ korrespondenter er det synlig færre menn i bybildet og på kollektivtrafikken i Moskva. Særlig restauranter og barbersalonger sliter derfor med tap av kunder og omsetning. Ifølge avisa holder trolig mange menn seg unna gata i frykt for å bli innrullert i hæren.

En rekke videoer i sosiale medier viser hvordan russerne som ble igjen i byer som Moskva og St. Petersburg har blitt stoppet av sivilkledde myndighetspersoner.

Dette har skjedd på alt fra t-banestasjoner, til trappeoppganger i boligblokker og på jobb.

Konstantin Kosov forteller at han har fått informasjon som tilsier at yngre menn har fått brev om innkalling til krigen hos legen. Noen skal ifølge ham også ha mottatt innkalling da de deltok i møter med kommunestyret, hovedsakelig skal dette ha dreid seg om representanter fra opposisjonspartiene.

Han forteller også at håndverkere i et byggfirma ble hentet i brakkene de bor i og kjørt rett til et oppsamlingssted for soldater, der de skal ha blitt værende i tre dager.

Innkallingsbrevet i hånda

Maria Stensrud, leder av den norsk-russiske foreningen SmåRådina, forteller at representanter fra myndighetene skal ha stått klare med innkallingsbrevet i hånda og tatt kontakt med tilfeldig forbipasserende på offentlige plasser.

– Det kan enten være ferdigskrevne innkallingsbrev fra vervekontoret eller blanke ark man må fylle ut på stedet. På t-banestasjoner har det også skjedd at de har stoppet folk og pratet med dem, før de ringte noen og det deretter dukket opp en politimann med et innkallingsbrev til akkurat denne personen, sier hun til Filter Nyheter.

Maria Stensrud, leder av den opposisjonelle norsk-russiske foreningen «SmåRådina: For demokrati i Russland». Foto: Privat

Stensrud, som følger situasjonen innenriks i Russland tett, forteller at flere personer også har blitt rekruttert ute i trafikken.

– Det er påbudt å stoppe hvis trafikkpolitiet vinker deg inn. Etter en kort samtale kan de gi deg dette innkallingsbrevet. En fetter av en jeg kjenner ble stoppet akkurat på denne måten på vei til jobb. Han ble truet med fengsel og tribunal [militærdomstol journ.anm.]. Han risikerte ti års fengsel og ble veldig redd. Derfor tok han innkallingsbrevet og dro på vervekontoret. Alt skjedde veldig fort, forteller Stensrud.

– Et sjokk

Stensrud tror de færreste er forberedt på å bli stoppet på åpen gate. Derfor kommer denne typen innkallinger som et sjokk for dem det skjer med. Når myndighetene gir et slikt budskap muntlig vil det også kunne få en effekt av å skremme dem til å dra på vervekontoret:

– Man skjønte ganske fort at menn kommer til å gjemme seg for å unngå å bli mobilisert. Noen er veldig ansvarsfulle og pliktoppfyllende og drar på vervekontoret hvis de får brevet. Andre ignorerer det eller bor et annet sted enn der de er folkeregistrert, sier Stensrud.

Det har også kommet fram historier om russere som unngår å møte opp på jobb i frykt for å bli innkalt til krigen av arbeidsgiver. I henhold til russisk lov er arbeidsgiver pliktig til å videreformidle en slik innkalling til sine ansatte.

– Flere tar hjemmekontor i stedet for å dra på jobb, fordi arbeidsgiver kan levere brevet på kontoret. Jeg vet om et kontor i St. Petersburg som er nesten tomt, mange av mennene er borte. Enten fordi de jobber hjemmefra eller har rømt og flyttet, forteller Stensrud.

Asiatiske minoriteter rekrutteres hyppigere

Ifølge russiske folketellinger består landet av mer enn 160 etniske grupper spredt geografisk over hele landet. I 2002 var 20 prosent av russere en del av en etnisk minoritet eller urbefolkning.

Helt siden starten av den russiske invasjonen i de østlige delene av Ukraina i 2014, har det år etter år blitt stadig mer tydelig at minoritetene i de asiatiske delene av Russland i størst grad har blir kalt inn til krigen.

Dette gjelder spesielt i republikker som Burjatia, Tuva, Dagestan og Kalmykia. Republikkene i det gamle Sovjetunionen hadde i utgangspunktet en viss grad av selvbestemmelse, men dette har snudd med Vladimir Putins sentraliseringsreformer.

Konstantin Kosov forklarer at levekårene og inntekten i disse «undertrykte» regionene er langt lavere enn i storbyene. For mange av dem kan derfor en jobb i forsvaret være den eneste reelle muligheten de har for å livnære seg.

I Burjatia, for eksempel, er månedslønna bare en tredjedel av hva de tjener i Moskva og St. Petersburg.

– For unge mennesker er militærtjeneste med påfølgende overgang til avtalepliktig tjeneste en av få måter å forsørge seg selv og familien på. Samtidig har de som bor i storbyene en mye større sjanse til å unngå innrullering, ofte ved å benytte seg av korrupte militære funksjonærer, forteller Kosov.

– Forbrukerholdning til befolkningen

37-åringen er helt klar på at denne mobiliseringspraksisen ikke har endret seg etter invasjonen i februar i år.

– En betydelig del av de vernepliktige, og følgelig av de drepte, er fortsatt fra de samme nasjonale republikkene og undertrykte regionene i utkanten av den russiske føderasjonen, sier Kosov og utdyper:

– Russiske myndigheter har en forbrukerholdning til hele befolkningen i landet deres. De føler ingen sjenanse overfor innbyggerne i provinsene, mens de inntil nylig har vært mer forsiktige med innbyggerne i storbyene.

Burjatia ligger 4500 kilometer øst for Moskva. Kilde: Wikimedia

Skoler skal ha blitt vervekontorer

«Léna» (28), som blir omtalt med et pseudonym, tilhører den mongolske minoriteten i nevnte Burjatia. Dette er en fjellrepublikk som ligger 4500 kilometer øst for Moskva. I denne regionen, med omlag en million innbyggere, er 30 prosent «Burjataer» med tette bånd til Mongolia.

Rundt et titalls skoler er omgjort til vervekontorer i Burjatia, ifølge Foreign Policy. Her har aktivister påstått at russiske myndigheter banker på dører for å innrullere innbyggerne, noe som igjen har ført til at folk gjemmer seg i skogen eller rømmer ut av landet.

– Ektemannen til en venninne av meg har blitt sendt til krigen. Vi har hjulpet ham med å kjøpe inn sko og klær. De er veldig sjokkerte, fordi han er far til tre små barn, forteller Léna.

I september reiste Léna selv til Mongolia. Hun vurderer nå om hun skal søke oppholdstillatelse her eller reise tilbake til Russland når visumet hennes går ut.

«Kan være etnisk rensing»

BBCs russiske avdeling har analysert mer enn 6000 bekreftede russiske dødsfall i Ukraina-krigen.

Redaksjonen finner mer enn 200 bekreftede dødsfall hver fra republikkene Burjatia (256 mennesker), Dagestan (278 mennesker) og Krasnodar (227 mennesker).

Til sammenligning finner de kun 15 kjente dødsfall fra personer fra Moskva, selv om innbyggerne i Moskva utgjør nesten en tiendedel av den russiske befolkningen.

Russland-ekspert og forfatter Samuel Ramani har tatt til orde for at mobiliseringen kan beskrives som en form for «etnisk rensing».

En reportasje i avisa The Diplomat beskriver situasjonen slik:

«Den russiske metropolen har lenge plyndret de enorme ressursene til underkuede asiater. I fred fikk de økt beskatning; i krig ble de kalt opp for å tjene imperiet som koloniserte dem».

– En måte å bli kvitt oss

I september ble det kjent at Krym-tatarene, en muslimsk minoritet som holder til på Krym-halvøya og har vært sterkt i opposisjon til Russland etter annekteringen i 2014, er en annen gruppe som blir uproporsjonalt innkalt.

Den ukrainske menneskerettsorganisasjonen Krym SOS har anslått at 90 prosent av dem som har fått brev om innrullering er Krym-tatarer. Dette til tross for at de kun utgjør 13 prosent av befolkningen.

– De ser på mobilisering som en måte å prøve å bli kvitt oss, sa Krym-beboer Tamila Tasheva til The Guardian.

Firebarnsfedre, rullestolbrukere og migranter

Ifølge den russiske mobiliseringsloven skal kun menn med relevant krigserfaring kalles inn i hæren. Eksempelvis har studenter, personer med mer enn fire barn eller kroniske helseutfordringer rett til å utsette verneplikten.

Men i de kaotiske første dagene av den nye mobiliseringen har det kommet fram flere tilfeller der også unntaksgruppene fikk innkallelse.

Det gjelder blant annet folk som sitter i rullestol, er blinde eller som har underliggende sykdommer. Også en far med fem barn fra Burjatia ble tvunget inn i krigen, ifølge en video delt på Telegram av hans kone Janina Nimaeva.

Ifølge Stensrud virker det ikke som om det er noe system om hvem som får beskjed om innrullering. Putin har selv erkjent at det har skjedd mange feil i hvem myndighetene har kalt inn.

– Jeg er kjent med at en person som sitter i rullestol slapp mobilisering. Moren hans trillet ham inn på vervekontoret og spurte dem hva de drev med. I tilfeller som dette slipper man. Men hvis man har andre sykdommer som HIV, som kanskje ikke er så synlig på utsiden, men likevel er et hinder for at du skal inn i krigen, er det vanskeligere å argumentere mot innkallingen. Da kan det hende man fortsatt blir mobilisert, sier hun.

I september vedtok også Statsdumaen å tilby statsborgerskap til migranter som velger å delta i krigen. Dette har ført til at det mobiliseres migranter som kommer fra blant annet Tadsjikistan og Usbekistan for å søke jobb i Russland. De får da tilbud om å dra til krigen på migrasjonskontorene.

Innsamlingsaksjoner for soldatene

Den uavhengige russiske avisa Meduza, som nå har blitt tvunget til å arbeide i eksil, beskriver hvordan nymobiliserte russere selv må stå ansvarlige for å kjøpe inn utstyr og nødvendige medisiner.

På en statlig russisk nettside skriver myndighetene at soldatene skal få det mest nødvendige av uniformer og utstyr. Men dersom de trenger «ekstra utstyr» eller medisiner er dette soldatens eget initiativ og det støttes derfor ikke av staten.

Familier, frivillige og også skoleelever har startet opp innsamlingsaksjoner for å skaffe soldatene det aller mest nødvendige. Det gjelder alt fra soveposer til undertøy og sokker.

Det pågår også innsamlingsaksjoner på skoler. Der legger lærere ut informasjon om hva som trengs inn i ulike foreldregrupper.

– Kvinner, mødre og koner har begynt å forene seg og klage til myndighetene om at mennene ikke får nok utstyr og trening. De er bekymret for om de bare blir sendt rett til døden, rett og slett, sier Maria Stensrud.

100 000 rubler i lån

Enkelte lokale myndigheter har også hjulpet til med å skaffe soldater varme klær, telefoner, tørrvarer og førstehjelpsutstyr. Russiske myndigheter vedtok en egen resolusjon som ga de lokale myndighetene tillatelse til å kjøpe inn utstyr på forespørsel fra forsvarsdepartementet.

Men nymobiliserte soldater har likevel sett seg nødt til å ta opp lån fra banken for å kjøpe nødvendig krigsutstyr, forklarer Stensrud.

– De må ta opp minst 100 000 rubler i private lån. Det er ganske mye i russiske penger.

«Fast-track»-bryllup

Estimater fra vestlig etterretning viser at Russland har rekruttert i overkant av 222 000 nye soldater etter Putins tale 21. september.

Ifølge en lokal russisk tv-kanal er det i denne perioden satt opp «fast-track» registrering av bryllup.

Det innebærer at giftemålet blir godkjent mindre enn en måned etter innsendt søknad, slik at de nymobiliserte soldatene skal ha giftet seg når de drar inn i krigen.

Ifølge tv-sendingen er årsaken at ekteskapet vil være en «moralboost» når soldatene skal kjempe i fronten.

I'm honestly speechless



This is a fast-track mass wedding for Russian conscripts in St Petersburg



According to this local TV report, being mobilised to fight in Ukraine is now considered a valid reason for speeding up the marriage registration processhttps://t.co/4f13rGURPa pic.twitter.com/puhvVkCQRD — Francis Scarr (@francis_scarr) October 15, 2022

Klager på kort opptrening

Men hvem som skal sendes til frontlinjen og hva slags opplæring de får i forkant, er uklart.

Fredag 14. oktober kunngjorde Putin at 16 000 nye rekrutter allerede var utplassert i kampenheter etter bare ti dagers opplæring.

Ifølge Stensrud kan det virke som om noen soldater blir sendt til slagmarken enda tidligere, trolig etter bare et par dager med opptrening.

Videoer publisert i sosiale medier viser hvordan de russiske soldatene klager over at de har fått for lite opplæring.

– Innkalte sier at de bare fikk skyte én gang før de ble sendt inn i krigen. Det var hele treningen. Noen sier at de får litt lenger opplæring, men som regel er det kortvarig, sier Stensrud.

Bevisene på manglende opplæring så langt er anekdotiske. Men kombinert med trusler fra soldater om å streike og andre nyhetsreportasjer, viser det hvor dypt problemene i den russiske hæren sitter.

Stensrud tror at soldater som kommer fra republikker som Burjatia og Jakutija, som ble mobilisert først etter 21. september, fikk lite trening i forkant.

For eksempel ble de nyrekrutterte jakutene samlet på et idrettsanlegg før de ble kjørt videre med buss, allerede dagen etter at mobiliseringen ble erklært. Men det er uklart om de ble sendt rett til frontlinjen eller til et sted de kunne trene mer først.

– Myndighetene lover at de mobiliserte skal få tilstrekkelig trening og opplæring, men i virkeligheten skjer ikke det. Det er folk som ble mobilisert etter 21. september som allerede er døde, sier hun.

– Kanonføde

Konstantin Kosov, som nå bor i Georgia på ubestemt tid, mener Russland gjør som de alltid har gjort.

– Systemet kræsjet med virkeligheten og er ødelagt. Men det betyr ikke at vi kan sende kanonføde til krigen. Jeg unner ingen skjebnen til de menneskene som nå mobiliseres. Statsforvaltningssystemet vårt ser ikke folk, de ser bare tall, mener han.

LES OGSÅ:

Støtt Filter

Vil du bidra litt ekstra til Filter Nyheters kritiske gravejournalistikk og hjelpe oss å finansiere letingen etter nye avsløringer? Bli Filter-fadder.

Din donasjon hjelper studenter å få gratis Filter-abonnenemet. Nå kan du donere en valgfri sum til ordningen Filter FADDER, der hver krone matches av oss og går til Filter-abonnementer til studenter ved høgskoler og universiteter vi samarbeider med. Fyr av en donasjon med VIPPS til 73 15 46, eller les mer her.