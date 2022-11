Joe Biden advarer om skjebnevalg for USAs demokrati

USAS PRESIDENT JOE BIDEN sier de som vil bestride valgresultatet i mellomvalget neste uke fører landet mot kaos, i en tv-sendt advarsel mot å rive ned landets demokratiske institusjoner. Biden angrep Donald Trump (bare omtalt som «the defeated former president») og andre republikanere for å oppmuntre til politisk vold, trakassering av velgere og å spre konspirasjonsteorier, og satte løgnen om 2020-valget i sammenheng med angrepet på Nancy Pelosis ektemann. «At det på alle nivåer nå står kandidater til valg som ikke vil forplikte seg til å akseptere valgresultatet når det kommer, er ulovlig, uamerikansk og noe vi aldri har sett før», sier presidenten. Republikanerne anklager ham for å forsøke å vri debatten vekk fra temaene valgkampen ellers handler om, slik som økonomi. Bare 42 prosent av amerikanerne gir nå godkjentstempel på jobben Biden gjør. New York Times/CNN

DET ER INNGÅTT AVTALE om våpenhvile og samarbeid mellom opprørerne i Tigray-regionen og etiopiske myndigheter for å få en avslutning på borgerkrigen som har rast i to år. Den afrikanske union har forhandlet, og USAs utenriksdepartement sier det er «et viktig steg mot fred». Avtalen er en ren kapitulasjon for Tigray, sier Etiopia-kjenner ved Oslo nye høgskole. AFP/NTB