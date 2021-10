Det greske samfunnet rystes av en rekke koordinerte angrep fra voldelige høyreekstremister: Flere av ofrene har havnet på sykehus og opprørspolitiet har måttet gripe inn med tåregass og sjokkgranater.

Samtidig har maskerte gjerningspersoner med slagvåpen og molotov cocktails mottatt gratulasjoner fra ungdomsfløyen til det forbudte nazistpartiet Gyllent Daggry. I en uttalelse heter det at volden må regnes som en «dynamisk respons» på «mobilisering til anti-nasjonale formål».

Ofrene har vært både journalister og politibetjenter, men i hovedsak skoleelever og venstresideaktivister som har delt ut flygeblader mot regjeringens utdanningsreform, protestert mot høyreekstrem vold eller markert årsdagen for at Gyllent Daggry ble erklært som en «kriminell organisasjon».

Dette vet vi om den høyreekstreme voldsbølgen i Hellas så langt:

Tirsdag 28. september, Thessaloniki

Rundt 30 antatte høyreekstremister bevæpnet med jernstenger, baseballkøller og steiner angriper venstresideaktivister som deler ut flygeblader ved en videregående skole i Stavroupoli, en forstad til Thessaloniki.

Voldsmennene er maskerte med hetter, hjelmer og masker. Flere elever ved skolen har i etterkant rettet sterke beskyldninger mot gresk politi for manglende inngripen.

Ungdomsorganisasjonen til det forbudte nazistpartiet Gyllent Daggry hyller imidlertid angrepet i en egen kunngjøring, der volden blir karakterisert som en «dynamiske respons» på «mobilisering til anti-nasjonale formål».

Ansatte ved den aktuelle skolen melder siden om at høyreekstreme Gyllent Daggry-sympatisører fra hele byen samler seg utenfor skolen, der de også går til angrep på journalister.

Onsdag 29. september, Thessaloniki

Volden gjentar seg da høyreekstremister møter opp ved den samme skolegården for å angripe deltakerne i en antifascistisk markering i regi av ulike studentorganisasjoner, skoleelever og KNE, ungdomsfløyen til det greske kommunistpartiet.

Flere elever kommer seg ikke ut av selve skolebygningen under sammenstøtene som følger. Høyreekstremistene kaster gjenstander, glassflasker, stein og minst fire molotov cocktails mot politiet, som etter hvert svarer med tåregass og sjokkgranater.

Ytre høyre-aktivistene gjør også tydelige Hitler-hilsener mot meningsmotstanderne:

To personer blir alvorlig skadet og må få behandling på sykehus. 40 personer blir anholdt og seks arrestert, siktet for brudd på gresk våpenlovgivning. Politiet beslaglegger også et knokejern, flere kniver og en hammer.

Fredag 1. oktober, Thessaloniki

Nær 150 ekstremister setter opp barrikader utenfor den samme skolen. De kaster fyrverkeri og steiner mot både journalister og politifolk.

Det greske utdanningsdepartementet har fordømt volden og oppfordret politiet til å etterforske hendelsene grundig. Visestatsminister for høyere utdanning, Angelos Syrigos, har vakt en viss oppsikt ved å påpeke at «de som angrep fascistene også utførte vold», samt at «det viktigste er å fordømme vold, uansett hvor den kommer fra».

Innenriksminister Makis Voridis har karakterisert volden som «et spørsmål om offentlig orden» og tatt til orde for at myndighetene må reagere kraftig.

Som ung etablerte for øvrig Voridis den høyreekstreme ungdomsgrupperingen «Frie elever», som hyllet Adolf Hitler, gjorde «Sieg heil»-hilsener og truet jødiske elever og deres familier med vold i forbindelse med skolevalg.

I en periode var Voridis også generalsekretær i ungdomsfløyen av ytre høyre-partiet Epen, som ble grunnlagt av Hellas' tidligere fascistdiktator Georgios Papadopoulos. Siden ble den nåværende innenriksministeren leder av sitt eget ultranasjonalistiske parti «Gresk front», som forsøkte å sanke stemmer på radikal innvandringsfiendtlighet.

Per i dag tilhører Voridis regjeringspartiet Nytt demokrati og definerer seg som «nasjonalliberal». Han har i intervjuer nektet for å være fascist og sier han ikke har problemer med verken jøder eller homoseksuelle.

Søndag 3. oktober, Thessaloniki

Rundt 15 høyreekstremister bevæpnet med kjettinger, brekkjern og strømpistoler skader tre personer i et angrep på medlemmer av det greske kommunistpartiet KKE og ungdomsfløyen KNE på torget i Ilioupoli, en annen forstad til Thessaloniki.

Kommunistene har delt ut flyveblader for en feiring av årsdagen for forbudet mot nazistpartiet Gyllent Daggry, der flere av partimedlemmene i fjor ble dømt for organisert kriminalitet og voldelige angrep på innvandrere og politiske meningsmotstandere, inkludert drapet på rapperen Pavlos Fyssa i september 2013.

Søndag 3. oktober, Athen

En gruppe ytre høyre-aktivister med kjepper går til fysisk angrep på deltakere i en antifascistisk markering i Neo Iraklio, en forstad til hovedstaden Athen.

Fire personer blir skadd i det høyreekstreme angrepet. Dagen etter pågriper gresk politi en 30 år gammel mann, som også i sommer har vært i myndighetenes søkelys etter voldelige sammenstøt under en anti-vaksine-demonstrasjon i hovedstaden.

Ifølge greske medier tilhører mannen organisasjonen Propatria, som regnes som en videreføring av Gyllent Daggry.

Den høyreekstreme voldsgruppa arrangerer blant annet MMA-turneringer med likesinnede deltakere fra hele Europa. Medlemmene har bakgrunn fra både Gyllent Daggry og nynazistgrupper som Combat 18 og Blood & Honor.