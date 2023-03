Ber politiet slutte med følelsesstyrte narko-utspill

STRYK TIL NARKOUTSPILL: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ba mandag politiet om å slutte med «følelsesstyrte» utspill og advarsler om økende narkotikatrender i pressen: «Jeg leser disse presseklippene, særlig fra mindre lokalaviser som åpenbart ikke har lest rapporten. De følger det samme opplegget med 'bekymret', 'narkotika flommer over i bygda' – det er veldig lite kunnskapsbasert, vil jeg si [...] Vi må bevege oss bort fra de følelsesstyrte reaksjonene på alt mulig, og over til håndfast kunnskap». Det sa riksadvokaten under et seminar om rapporten til Rolleforståelseutvalget, et utvalg som har gransket båndene mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), skriver Dagbladet. Rapporten riksadvokaten viste til er en medieanalyse skrevet av Birgitte Ellefsen som et vedlegg til granskningsrapporten.

Riksadvokaten, som de siste årene har vært sentral i å korrigere politiets arbeid i mindre alvorlige narkotikasaker, trakk også fram en annen tendens: «Jeg forholder meg til hva politiske myndigheter måtte bestemme om hva som er gjeldende rett, men da blir man fort tatt til inntekt for et rusliberalt standpunkt».

