Storbank i krise sier ja til å låne 500 milliarder av Sveits

DEN SKADESKUTTE storbanken Credit Suisse takker ja til å låne opptil 50 milliarder sveitsiske franc, tilsvarende 560 milliarder norske kroner, av den sveitsiske sentralbanken. Banken trenger en livslinje for å holde seg likvid gjennom en alvorlig tillitskrise, og sier den tar kraftige grep for å bedre situasjonen samtidig som den skal forenkle driften betraktelig. Lånet er sikret med aktiva av høyeste rating.

Aksjekursen til det som er en av verdens største, globalt systembærende investeringsbanker, med store selskaper, institusjonelle investorer og nasjonalstater på kundelista, var på det meste 24 prosent ned i går. Det skjedde etter at banken rapporterte om svakheter ved den finansielle rapporteringen, utløste børsras over hele Europa og forsterket frykten for en større finanskrise. BBC News/The New York Times/Tagesschau



2,5 TONN URAN MANGLER fra et lager i Libya. Det skal Det internasjonale atomenergibyrået ha varslet medlemsstatene om etter en inspeksjon som i fjor ble utsatt på grunn den ustabile sikkerheten i landet. Slikt materiale representerer både en strålingsfare og en trussel mot den kjernefysiske sikkerheten. Byrået jobber nå med å finne ut av hva som har skjedd. Reuters



BONDEPROTESTPARTIET BoerBurgerBeweging (BBB) ble Nederlands største parti i gårsdagens lokalvalg, som også legger føringer for sammensetningen i Senatet. BBB har profilert seg på motstand mot den høyreliberale regjeringens